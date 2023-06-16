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Севастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны
Севастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Севастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны
В Севастополе полиция задержала местного бизнесмена, его подозревают в краже со счета приятеля более 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T11:15
2023-06-16T11:15
2023-06-16T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала местного бизнесмена, его подозревают в краже со счета приятеля более 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Героем криминальной истории стал 42-летний местный бизнесмен. Как выяснили правоохранители, он обворовал мужчину, с которым еще несколько дней назад вместе лечился в больнице. После выписки общение продолжилось. Злоумышленник пригласил нового 36-летнего приятеля к себе в гости, где на протяжении нескольких дней тайно его обворовывал.В общей сложности бизнесмен перечислил на свою карту порядка 173 тысячи рублей. Все похищенные деньги он обналичил и "потратил на развлечения и женщин легкого поведения", уточнили в ведомстве.Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в полицию. Подозреваемого разыскали, задержали и завели уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиента Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, новости крыма, крым, закон и право, общество
Севастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны
Севастополец обворовал приятеля и спустил деньги на женщин легкого поведения
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала местного бизнесмена, его подозревают в краже со счета приятеля более 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Героем криминальной истории стал 42-летний местный бизнесмен. Как выяснили правоохранители, он обворовал мужчину, с которым еще несколько дней назад вместе лечился в больнице. После выписки общение продолжилось. Злоумышленник пригласил нового 36-летнего приятеля к себе в гости, где на протяжении нескольких дней тайно его обворовывал.
"Приятели вместе распивали спиртные напитки, а когда хозяин квартиры засыпал, гость брал его смартфон, тайком снимал блокировку экрана отпечатком пальца спящего мужчины и похищал через интернет-банкинг денежные средства", – рассказали в полиции.
В общей сложности бизнесмен перечислил на свою карту порядка 173 тысячи рублей. Все похищенные деньги он обналичил и "потратил на развлечения и женщин легкого поведения", уточнили в ведомстве.
Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в полицию. Подозреваемого разыскали, задержали и завели уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
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