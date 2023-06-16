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Главные новости Крыма: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Главные новости Крыма: 16 июня
Главные новости Крыма: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Главные новости Крыма: 16 июня
95% ремонтных работ в Республиканской детской клинической больнице планируют завершить уже в этом году. В Крыму стартовали довыборы в Госсовет. Крым занял... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T22:15
2023-06-16T22:15
новости крыма
главное за день
здравоохранение в крыму и севастополе
анатолий олейник
государственный совет рк (госсовет)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. 95% ремонтных работ в Республиканской детской клинической больнице планируют завершить уже в этом году. В Крыму стартовали довыборы в Госсовет. Крым занял восьмое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата России. ФСБ задержала в Севастополе гражданина Украины за пропаганду терроризма. Жителя Крыма приговорили к 20 годам за организацию подготовки свержения власти.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В РДКБ завершился один из этапов модернизацииВ этом году планируется выполнить 95% ремонтных работ в РДКБ. Такие сроки в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал главный врач медучреждения Анатолий Олейник."Сейчас полностью заработало поликлиническое отделение, был проведен капитальный ремонт здания", - сказал он.Главврач напомнил, что на время ремонта учреждение не прекращало своей работы.В Крыму стартовали довыборы в ГоссоветКрыму стартовало голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета республики. Своего представителя в региональном парламенте выбирают избиратели Симферопольского района, проживающие на территории Добровского одномандатного округа №20. Проголосовать можно с 16 по 18 июня с 8:00 до 20:00.За мандат депутата крымского парламента борются восемь кандидатов.Крым занял восьмое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата РоссииРеспублика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты исследования на полях XXVI ПМЭФ представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.В Севастополе за пропаганду терроризма задержан гражданин Украины В Севастополе силовики задержали гражданина Украины, публично призывавшего поддерживать террористов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Задержанным оказался севастополец 1969 года рождения. Выяснилось, что материалы, оправдывающие террористическую деятельность, мужчина публиковал в социальной сети "ВКонтакте".20 лет тюрьмы за подготовку к свержению властиЖителя Крыма приговорили к 20 годам колонии за организацию террористической деятельности и приготовление к насильственному свержению власти. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что 47-летний крымчанин являлся организатором деятельности местной ячейки запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*.* террористическая организация, запрещенная в России
https://crimea.ria.ru/20230616/Kak-pomoch-rebenku-pri-kishechnoy-infektsii--sovety-vracha-1119679620.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, главное за день, здравоохранение в крыму и севастополе, анатолий олейник, государственный совет рк (госсовет), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, севастополь
Главные новости Крыма: 16 июня

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 16 июня

22:15 16.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская детская клиническая больница
Республиканская детская клиническая больница - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. 95% ремонтных работ в Республиканской детской клинической больнице планируют завершить уже в этом году. В Крыму стартовали довыборы в Госсовет. Крым занял восьмое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата России. ФСБ задержала в Севастополе гражданина Украины за пропаганду терроризма. Жителя Крыма приговорили к 20 годам за организацию подготовки свержения власти.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

В РДКБ завершился один из этапов модернизации

В этом году планируется выполнить 95% ремонтных работ в РДКБ. Такие сроки в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал главный врач медучреждения Анатолий Олейник.
"Сейчас полностью заработало поликлиническое отделение, был проведен капитальный ремонт здания", - сказал он.
Главврач напомнил, что на время ремонта учреждение не прекращало своей работы.
Отдыхающие на дороге к морю на мысе Тарханкут - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Вчера, 08:45Радио "Спутник в Крыму"
Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача

В Крыму стартовали довыборы в Госсовет

Крыму стартовало голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета республики. Своего представителя в региональном парламенте выбирают избиратели Симферопольского района, проживающие на территории Добровского одномандатного округа №20. Проголосовать можно с 16 по 18 июня с 8:00 до 20:00.
За мандат депутата крымского парламента борются восемь кандидатов.
Единый день голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Вчера, 11:00
Единый день голосования: кого предстоит выбрать в сентябре?

Крым занял восьмое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата России

Республика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты исследования на полях XXVI ПМЭФ представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Дети в Артеке
Вчера, 07:01Фотоленты
"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках

В Севастополе за пропаганду терроризма задержан гражданин Украины

В Севастополе силовики задержали гражданина Украины, публично призывавшего поддерживать террористов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Задержанным оказался севастополец 1969 года рождения. Выяснилось, что материалы, оправдывающие террористическую деятельность, мужчина публиковал в социальной сети "ВКонтакте".
Правосудие - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Вчера, 11:45
В Крыму 23-летний водитель осужден за смертельное ДТП на встречке

20 лет тюрьмы за подготовку к свержению власти

Жителя Крыма приговорили к 20 годам колонии за организацию террористической деятельности и приготовление к насильственному свержению власти. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Установлено, что 47-летний крымчанин являлся организатором деятельности местной ячейки запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*.
* террористическая организация, запрещенная в России
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Вчера, 13:33
Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
Новости КрымаГлавное за деньЗдравоохранение в Крыму и СевастополеАнатолий ОлейникГосударственный совет РК (Госсовет)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)АнтитеррорСевастополь
 
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