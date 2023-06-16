https://crimea.ria.ru/20230616/glavnye-novosti-kryma-16-iyunya-1129440420.html

Главные новости Крыма: 16 июня

Главные новости Крыма: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Главные новости Крыма: 16 июня

95% ремонтных работ в Республиканской детской клинической больнице планируют завершить уже в этом году. В Крыму стартовали довыборы в Госсовет. Крым занял... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T22:15

2023-06-16T22:15

2023-06-16T22:15

новости крыма

главное за день

здравоохранение в крыму и севастополе

анатолий олейник

государственный совет рк (госсовет)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

антитеррор

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/02/1119640234_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_4f50cadaaa1c522ce6e75c74f25ecffb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. 95% ремонтных работ в Республиканской детской клинической больнице планируют завершить уже в этом году. В Крыму стартовали довыборы в Госсовет. Крым занял восьмое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата России. ФСБ задержала в Севастополе гражданина Украины за пропаганду терроризма. Жителя Крыма приговорили к 20 годам за организацию подготовки свержения власти.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В РДКБ завершился один из этапов модернизацииВ этом году планируется выполнить 95% ремонтных работ в РДКБ. Такие сроки в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал главный врач медучреждения Анатолий Олейник."Сейчас полностью заработало поликлиническое отделение, был проведен капитальный ремонт здания", - сказал он.Главврач напомнил, что на время ремонта учреждение не прекращало своей работы.В Крыму стартовали довыборы в ГоссоветКрыму стартовало голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета республики. Своего представителя в региональном парламенте выбирают избиратели Симферопольского района, проживающие на территории Добровского одномандатного округа №20. Проголосовать можно с 16 по 18 июня с 8:00 до 20:00.За мандат депутата крымского парламента борются восемь кандидатов.Крым занял восьмое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата РоссииРеспублика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты исследования на полях XXVI ПМЭФ представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.В Севастополе за пропаганду терроризма задержан гражданин Украины В Севастополе силовики задержали гражданина Украины, публично призывавшего поддерживать террористов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Задержанным оказался севастополец 1969 года рождения. Выяснилось, что материалы, оправдывающие террористическую деятельность, мужчина публиковал в социальной сети "ВКонтакте".20 лет тюрьмы за подготовку к свержению властиЖителя Крыма приговорили к 20 годам колонии за организацию террористической деятельности и приготовление к насильственному свержению власти. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что 47-летний крымчанин являлся организатором деятельности местной ячейки запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*.* террористическая организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20230616/Kak-pomoch-rebenku-pri-kishechnoy-infektsii--sovety-vracha-1119679620.html

https://crimea.ria.ru/20230616/edinyy-den-golosovaniya-kogo-predstoit-vybrat-v-sentyabre-1129398180.html

https://crimea.ria.ru/20230616/arteku-98-let---pochti-vek-v-faktakh-i-fotosnimkakh-1129419650.html

https://crimea.ria.ru/20230616/v-krymu-23-letniy-voditel-osuzhden-za-smertelnoe-dtp-na-vstrechke-1129428523.html

https://crimea.ria.ru/20230616/vzyatka-i-podlog-v-evpatorii-budut-sudit-byvshego-inzhenera-krymenergo-1129433708.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, главное за день, здравоохранение в крыму и севастополе, анатолий олейник, государственный совет рк (госсовет), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, севастополь