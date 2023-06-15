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В Крыму кратковременные дожди и грозы: прогноз на четверг - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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В Крыму кратковременные дожди и грозы: прогноз на четверг
В Крыму кратковременные дожди и грозы: прогноз на четверг - РИА Новости Крым, 15.06.2023
В Крыму кратковременные дожди и грозы: прогноз на четверг
В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются кратковременные дожди, ночью в северных и восточных районах полуострова местами... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T00:01
2023-06-15T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются кратковременные дожди, ночью в северных и восточных районах полуострова местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 23...25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 24…26 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью будет + 17...+19, днем потеплеет до +24...+26 градусовВ Евпатории также переменная облачность, дождь с грозой, температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.В Феодосии и Судаке переменная облачность, дождь с грозой. Ночью + 16...+18, днем потеплеет до +23...+25 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопроводКрыму угрожают подтопленияВ Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей
https://crimea.ria.ru/20230614/silnye-livni-s-grozami-obrushatsya-na-krym-1129382406.html
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Новости
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крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, погода в крыму
В Крыму кратковременные дожди и грозы: прогноз на четверг

В четверг в Крыму ожидаются кратковременные дожди и грозы

00:01 15.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются кратковременные дожди, ночью в северных и восточных районах полуострова местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный с переходом на восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19, в горах 11…13; днем 23…28 градусов, в горах 17…22", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 23...25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 24…26 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью будет + 17...+19, днем потеплеет до +24...+26 градусов
В Евпатории также переменная облачность, дождь с грозой, температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.
В Феодосии и Судаке переменная облачность, дождь с грозой. Ночью + 16...+18, днем потеплеет до +23...+25 градусов.
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Крымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияПогода в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму кратковременные дожди и грозы: прогноз на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 июня
22:20Главные события и заявления дня: 14 июня
21:39Главные новости Крыма: 14 июня
21:18Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн
20:49Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам
20:36Ученые оценили риски загрязнения Черного моря после ЧП на ГЭС
20:12Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето
19:57Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте
19:34Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речь
19:16Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС
18:59ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие
18:45Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке
18:32Крымские бронежилеты проверили на прочность - видео
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18:01Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции
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