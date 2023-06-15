https://crimea.ria.ru/20230615/v-krymu-kratkovremennye-dozhdi-i-grozy-prognoz-na-chetverg-1129385322.html

В Крыму кратковременные дожди и грозы: прогноз на четверг

В Крыму кратковременные дожди и грозы: прогноз на четверг - РИА Новости Крым, 15.06.2023

В Крыму кратковременные дожди и грозы: прогноз на четверг

В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются кратковременные дожди, ночью в северных и восточных районах полуострова местами... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T00:01

2023-06-15T00:01

2023-06-15T00:01

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/74/1111607442_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_21c9046a070bc87df946edd02586dff7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются кратковременные дожди, ночью в северных и восточных районах полуострова местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 23...25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 24…26 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью будет + 17...+19, днем потеплеет до +24...+26 градусовВ Евпатории также переменная облачность, дождь с грозой, температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.В Феодосии и Судаке переменная облачность, дождь с грозой. Ночью + 16...+18, днем потеплеет до +23...+25 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопроводКрыму угрожают подтопленияВ Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей

https://crimea.ria.ru/20230614/silnye-livni-s-grozami-obrushatsya-na-krym-1129382406.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, погода в крыму