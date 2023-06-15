https://crimea.ria.ru/20230615/shestdesyat-ulits-simferopolya-v-pyatnitsu-ostanutsya-bez-sveta-1129415841.html

Шестьдесят улиц Симферополя в пятницу останутся без света

Шестьдесят улиц Симферополя в пятницу останутся без света - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Шестьдесят улиц Симферополя в пятницу останутся без света

Часть Симферополя в пятницу останется без света из-за плановых и аварийных ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T20:40

2023-06-15T20:40

2023-06-15T20:40

отключение электроэнергии в крыму

симферополь

городская среда

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/21/1101652115_0:52:2936:1703_1920x0_80_0_0_112826f4c685fb50a8cee8f8ef030c11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Часть Симферополя в пятницу останется без света из-за плановых и аварийных ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, в связи с капремонтом на трансформаторной подстанции 16 июня с 8 утра утра до 17 часов света не будет по Киевской,153-б,в, 163-а, 165, 173, Никанорова, 2,10.В это же время внеплановое аварийное отключение произойдет по Балаклавской, 77, 89, 97.Также 16 июня в течение рабочего дня специалисты будут проводить плановые работы, в связи с этим без электроэнергии останутся следующие адреса:Войкова (Караманова), 2-14 А (чет), 3-5 (нечет); Севастопольская/Эстонская, 58/2; Лихого, 1-7 (нечет); Севастопольская, 66, 31;Парковая, 2; 1-7 (нечет); Тамбовская, 34-36 (чет), 37-51 (нечет); Бульварная, 2-4/5 (чет), 1/66-9 (нечет); Батурина, 2-14 (чет), 1-11 (нечет); Поповкина, 3; Севастопольская –Объездная (светофор); Винницкая, 146-172 (чет), 13-23 (нечет); Телефонный спуск, 21; Связистов, 142-174 (чет), 131-159 (нечет); Высотная/ Бархатовой, 138-160 (чет), 90, 139-167 (нечет); Петровская балка, 318-340 (чет), 285-305 (нечет); Производственная, 6-56 (чет); Тарабукина, 165-167 (нечет); Второй Петровский проезд, 1-3 (нечет); Евпаторийское шоссе, 41/5-83/1 (нечет); Евпаторийское шоссе/улица КИМ, 69/56, 71/89; Ракетная, 6-8 (чет), 1/83-11, 13; Хромченко, 23/5; Дружных, 2-14 (чет), 1-13/16 (нечет); Механизаторов, 2-40 (чет), 1-41 (нечет); Тенистая, 2-50 (чет), 1-55 (нечет); проспект Победы, 226- 328 (чет); Отважных, 2-42 (чет), 1-39 (нечет); Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет); Маршала Рыбалко, 3; Гридасова, 14; Дмитриева, 2/17, 5; Тесленко, 14, 11/13-25 (нечет); Ясная, 2, 1-37 (нечет); Ясная/Тесленко, 23-25 (нечет); Уральская, 1, 9; Генуэзская, 4-28 (чет), 9-13 (нечет); Генуэзская/Механизаторов, 2/15-18 (чет); Киммерийская, 2/27, 20, 3-21 (нечет); Братьев Айвазовских, 6-48 (чет), 17-41 (нечет); Апрельская, 4-38 (чет), 1-41 (нечет); Белое-1; Журавлиная, 3, 25, 39; Белая, 38-42 (чет), 29-41 (нечет); Сакская, 7-27 (нечет); Степная, 2-24 (чет), 1-23 (нечет); Тихая, 2-12 (чет), 1-13 (нечет); Майская, 2-42 (чет), 1-23 (нечет); Киммерийская/Механизаторов, 1А/25А;Фестивальная, 2-30 (чет), 1-21 (нечет); Школьная, 2-40 (чет), 1-51 (нечет); Ягодная, в р-не д. № 12; Караимская, 6-28 (чет), 11-17 (нечет); Крылова, 2-32 (чет), 3-33 (нечет); Крылова, 21,22 / Караимская, 19, 22; Турецкая, 30; Севастопольская, 24; Чехова, 16/17, 17-23 (нечет).Также частично без света останутся переулки Фестивальный, Конечный, Кимовский, Персиковый, Урожайный и Апрельский.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверкуИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судЭнергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, симферополь, городская среда, жкх крыма и севастополя, новости крыма