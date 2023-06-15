https://crimea.ria.ru/20230615/glavnye-novosti-kryma-15-iyunya-1129413634.html

Главные новости Крыма: 15 июня

Главные новости Крыма: 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Главные новости Крыма: 15 июня

На ПМЭФ подписано соглашение о создании туристического кластера в Крыму. Крым способен перевыполнить план по привлечению инвестиций. Атака беспилотников на... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T21:41

2023-06-15T21:41

2023-06-15T21:41

новости крыма

туризм в крыму

беспилотник (бпла, дрон)

совет министров рк

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На ПМЭФ подписано соглашение о создании туристического кластера в Крыму. Крым способен перевыполнить план по привлечению инвестиций. Атака беспилотников на Крым. Учения МЧС у здания Совмина Крыма. Десантные корабли ЧФ отработали стрельбы и уничтожение диверсантов в море.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.На ПМЭФ подписано соглашение о создании туристического кластера в КрымуТуристический кластер под названием "Изумрудный берег" возведут в Ленинском районе республики. На территории кластера планируется строительство спортивного и санаторно-курортного комплексов, отелей разных категорий, аквапарка, стоянки для водного транспорта, аутлета, концертного зала и других объектов.Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Частные инвестиции в проект составят 110 млрд рублей, ежегодные налоговые отчисления при полной реализации проекта составят 3 млрд рублей.Крым способен перевыполнить план по привлечению инвестицийКрым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную президентом России. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.По словам председателя Госсовета РК, в регионе есть недоинвестированные отрасли. В их числе аграрный сектор. Также не до конца реализованы возможности курортно-рекреационной сферы, а в горном туризме, который только зарождается в республике, Крым в перспективе может конкурировать с ведущими российскими регионами, где это направление уже достаточно развито, считает спикер парламента региона.Атака беспилотников на КрымЗа сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один из них сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Учения МЧС у здания Совмина КрымаУтром в четверг в центре крымской столицы, на площади Ленина и у здания Совмина РК были развернуты несколько пожарных расчетов."МЧС проводит учения в Симферополе", - сообщает Telegram-канал городской администрации.Десантные корабли ЧФ отработали стрельбы и уничтожение диверсантов в мореЭкипажи трех больших десантных кораблей Черноморского флота потренировались вместе уничтожать противника артиллерийским огнем в море, а также устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.В учебных стрельбах приняли участие моряки больших десантных кораблей "Цезарь Куников", "Ямал" и "Орск". Тренировки прошли на морских полигонах в акватории Черного моря.

https://crimea.ria.ru/20230615/okeanarium-koleso-obozreniya-i-muzey-v-krymu-postroyat-turisticheskiy-park-1129407190.html

https://crimea.ria.ru/20230615/v-sevastopole-nachalsya-kupalnyy-sezon--plyazhi-gotovy-ne-vse-1129412377.html

https://crimea.ria.ru/20230615/v-krymu-otmenili-dopolnitelnyy-poezd-v-kerch-1129406178.html

https://crimea.ria.ru/20230615/v-simferopole-posle-remonta-otkrylas-poliklinika-rdkb-1129400366.html

https://crimea.ria.ru/20230615/upavshiy-stolb-i-razbitye-inomarki-v-dtp-v-simferopole-postradal-voditel-1129399695.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, туризм в крыму, беспилотник (бпла, дрон), совет министров рк, чф рф (черноморский флот российской федерации)