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Главные новости Крыма: 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Главные новости Крыма: 15 июня
Главные новости Крыма: 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Главные новости Крыма: 15 июня
На ПМЭФ подписано соглашение о создании туристического кластера в Крыму. Крым способен перевыполнить план по привлечению инвестиций. Атака беспилотников на... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T21:41
2023-06-15T21:41
новости крыма
туризм в крыму
беспилотник (бпла, дрон)
совет министров рк
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На ПМЭФ подписано соглашение о создании туристического кластера в Крыму. Крым способен перевыполнить план по привлечению инвестиций. Атака беспилотников на Крым. Учения МЧС у здания Совмина Крыма. Десантные корабли ЧФ отработали стрельбы и уничтожение диверсантов в море.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.На ПМЭФ подписано соглашение о создании туристического кластера в КрымуТуристический кластер под названием "Изумрудный берег" возведут в Ленинском районе республики. На территории кластера планируется строительство спортивного и санаторно-курортного комплексов, отелей разных категорий, аквапарка, стоянки для водного транспорта, аутлета, концертного зала и других объектов.Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Частные инвестиции в проект составят 110 млрд рублей, ежегодные налоговые отчисления при полной реализации проекта составят 3 млрд рублей.Крым способен перевыполнить план по привлечению инвестицийКрым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную президентом России. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.По словам председателя Госсовета РК, в регионе есть недоинвестированные отрасли. В их числе аграрный сектор. Также не до конца реализованы возможности курортно-рекреационной сферы, а в горном туризме, который только зарождается в республике, Крым в перспективе может конкурировать с ведущими российскими регионами, где это направление уже достаточно развито, считает спикер парламента региона.Атака беспилотников на КрымЗа сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один из них сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Учения МЧС у здания Совмина КрымаУтром в четверг в центре крымской столицы, на площади Ленина и у здания Совмина РК были развернуты несколько пожарных расчетов."МЧС проводит учения в Симферополе", - сообщает Telegram-канал городской администрации.Десантные корабли ЧФ отработали стрельбы и уничтожение диверсантов в мореЭкипажи трех больших десантных кораблей Черноморского флота потренировались вместе уничтожать противника артиллерийским огнем в море, а также устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.В учебных стрельбах приняли участие моряки больших десантных кораблей "Цезарь Куников", "Ямал" и "Орск". Тренировки прошли на морских полигонах в акватории Черного моря.
https://crimea.ria.ru/20230615/okeanarium-koleso-obozreniya-i-muzey-v-krymu-postroyat-turisticheskiy-park-1129407190.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, туризм в крыму, беспилотник (бпла, дрон), совет министров рк, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Главные новости Крыма: 15 июня

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 15 июня

21:41 15.06.2023
 
© Depositphotos.com BernardbodoМолодая девушка с ноутбуком на диване
Молодая девушка с ноутбуком на диване - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Depositphotos.com Bernardbodo
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На ПМЭФ подписано соглашение о создании туристического кластера в Крыму. Крым способен перевыполнить план по привлечению инвестиций. Атака беспилотников на Крым. Учения МЧС у здания Совмина Крыма. Десантные корабли ЧФ отработали стрельбы и уничтожение диверсантов в море.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

На ПМЭФ подписано соглашение о создании туристического кластера в Крыму

Туристический кластер под названием "Изумрудный берег" возведут в Ленинском районе республики. На территории кластера планируется строительство спортивного и санаторно-курортного комплексов, отелей разных категорий, аквапарка, стоянки для водного транспорта, аутлета, концертного зала и других объектов.
Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
Частные инвестиции в проект составят 110 млрд рублей, ежегодные налоговые отчисления при полной реализации проекта составят 3 млрд рублей.
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
14:48
Океанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический парк

Крым способен перевыполнить план по привлечению инвестиций

Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную президентом России. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
По словам председателя Госсовета РК, в регионе есть недоинвестированные отрасли. В их числе аграрный сектор. Также не до конца реализованы возможности курортно-рекреационной сферы, а в горном туризме, который только зарождается в республике, Крым в перспективе может конкурировать с ведущими российскими регионами, где это направление уже достаточно развито, считает спикер парламента региона.
Пляж - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
17:31
В Севастополе начался купальный сезон – пляжи готовы не все

Атака беспилотников на Крым

За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один из них сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пригородный поезд
13:37
В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь

Учения МЧС у здания Совмина Крыма

Утром в четверг в центре крымской столицы, на площади Ленина и у здания Совмина РК были развернуты несколько пожарных расчетов.
"МЧС проводит учения в Симферополе", - сообщает Telegram-канал городской администрации.
Паллиативное отделение РДКБ и КДХ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
12:12Радио "Спутник в Крыму"
В Симферополе после ремонта открылась поликлиника РДКБ

Десантные корабли ЧФ отработали стрельбы и уничтожение диверсантов в море

Экипажи трех больших десантных кораблей Черноморского флота потренировались вместе уничтожать противника артиллерийским огнем в море, а также устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
В учебных стрельбах приняли участие моряки больших десантных кораблей "Цезарь Куников", "Ямал" и "Орск". Тренировки прошли на морских полигонах в акватории Черного моря.
ДТП в Симферополе
11:52
Упавший столб и разбитые иномарки: в ДТП в Симферополе пострадал водитель
Новости КрымаТуризм в КрымуБеспилотник (БПЛА, дрон)Совет министров РКЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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21:41Главные новости Крыма: 15 июня
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20:51Крымские айтишники научили разговаривать московские постаматы
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