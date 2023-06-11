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В Японии произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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В Японии произошло мощное землетрясение
В Японии произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 11.06.2023
В Японии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T14:05
2023-06-11T14:11
новости
япония
землетрясение
стихия
в мире
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости.По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 18.55 по местному времени (12.55 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 140 километров под водой близ побережья Уракавы.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся &gt;&gt;К настоящему времени информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало, говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияСейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения
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новости, япония, землетрясение, стихия, в мире, сейсмология
В Японии произошло мощное землетрясение

У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,2

14:05 11.06.2023 (обновлено: 14:11 11.06.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 18.55 по местному времени (12.55 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 140 километров под водой близ побережья Уракавы.

"В городах Титосэ, Ацума и Уракава ощущались толчки силой до 5 баллов", - сообщили в метеорологическом агентстве.

От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>
К настоящему времени информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало, говорится в сообщении.
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