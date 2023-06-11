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В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 11.06.2023

В Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T14:05

2023-06-11T14:05

2023-06-11T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости.По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 18.55 по местному времени (12.55 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 140 километров под водой близ побережья Уракавы.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>К настоящему времени информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало, говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияСейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения

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япония

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2023

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новости, япония, землетрясение, стихия, в мире, сейсмология