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В Японии произошло мощное землетрясение
В Японии произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 11.06.2023
В Японии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T14:05
2023-06-11T14:05
2023-06-11T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости.По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 18.55 по местному времени (12.55 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 140 километров под водой близ побережья Уракавы.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>К настоящему времени информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало, говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияСейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения
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РИА Новости Крым
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новости, япония, землетрясение, стихия, в мире, сейсмология
В Японии произошло мощное землетрясение
У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,2
14:05 11.06.2023 (обновлено: 14:11 11.06.2023)