https://crimea.ria.ru/20230611/boets-s-pozyvnym-navodchik-mechtaet-o-dueli-s-btrom-protivnika-1129322205.html
Боец с позывным "Наводчик" мечтает о дуэли с БТРом противника
Боец с позывным "Наводчик" мечтает о дуэли с БТРом противника - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Боец с позывным "Наводчик" мечтает о дуэли с БТРом противника
Минобороны России опубликовало интервью с оператором-наводчиком экипажа БТР, бойцом с позывным "Наводчик". В бою он вывел свою машину "в лоб" противнику и... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T19:37
2023-06-11T19:37
2023-06-11T19:37
армия и флот
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало интервью с оператором-наводчиком экипажа БТР, бойцом с позывным "Наводчик". В бою он вывел свою машину "в лоб" противнику и расстрелял вражеские позиции прямой наводкой. За проявленную в бою смелость и отвагу боец был награжден Георгиевским крестом.На "гражданке" был обычным комбайнером, работал в совхозе, убирал зерно, рассказывает он. Был мобилизован. Свой первый бой, в котором их БТР подбило, "Наводчик" будет помнить всю жизнь."Ехали, не успели даже доехать, прилетело в БТР. Мы с водителем быстро выпрыгнули. Сами не поняли, как мы вылезли. Но живые", – вспоминает боец.Больше всего немногословный парень городится тем, что сейчас помогает "нашим пацанам". Его мечта – выйти на дуэль с БТРом противника.И продолжает уже серьезно: "Если врагов тут не остановить, то они придут к нам на самый порог. – "А у меня дома семья, я не хочу, чтобы они страдали".Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о подвиге старшего лейтенанта Баганова, который 10 часов продолжал бой в подбитом танке и, будучи раненым, сумел вывести экипаж к своим.10 июня благодаря героическим действиям войск РФ потери украинской армии за сутки составили почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пунктаПотери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружениеБолее 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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армия и флот, министерство обороны рф, россия, новости
Боец с позывным "Наводчик" мечтает о дуэли с БТРом противника
Боец с позывным "Наводчик" на БТР выехал в лобовую атаку и расстрелял позиции противника
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало интервью с оператором-наводчиком экипажа БТР, бойцом с позывным "Наводчик". В бою он вывел свою машину "в лоб" противнику и расстрелял вражеские позиции прямой наводкой. За проявленную в бою смелость и отвагу боец был награжден Георгиевским крестом.
"Поступила команда, что в одном из зданий сидят нацисты, наши не могут его взять. Пришлось выкатиться, помочь им. Чтобы был лучший эффект, пришлось прямо в лоб к ним подъехать, отработать и красиво уехать, - рассказывает "Наводчик" о своем подвиге.
На "гражданке" был обычным комбайнером, работал в совхозе, убирал зерно, рассказывает он. Был мобилизован. Свой первый бой, в котором их БТР подбило, "Наводчик" будет помнить всю жизнь.
"Ехали, не успели даже доехать, прилетело в БТР. Мы с водителем быстро выпрыгнули. Сами не поняли, как мы вылезли. Но живые", – вспоминает боец.
Больше всего немногословный парень городится тем, что сейчас помогает "нашим пацанам". Его мечта – выйти на дуэль с БТРом противника.
"Хочется их технику подбить, кто из нас лучше, хочется проверить. Но конечно, я думаю, что мы лучше", - улыбается он.
И продолжает уже серьезно: "Если врагов тут не остановить, то они придут к нам на самый порог. – "А у меня дома семья, я не хочу, чтобы они страдали".
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о подвиге старшего лейтенанта Баганова
, который 10 часов продолжал бой в подбитом танке и, будучи раненым, сумел вывести экипаж к своим.
10 июня благодаря героическим действиям войск РФ потери украинской армии
за сутки составили почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения.
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