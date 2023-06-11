https://crimea.ria.ru/20230611/boets-s-pozyvnym-navodchik-mechtaet-o-dueli-s-btrom-protivnika-1129322205.html

Боец с позывным "Наводчик" мечтает о дуэли с БТРом противника

Боец с позывным "Наводчик" мечтает о дуэли с БТРом противника - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Боец с позывным "Наводчик" мечтает о дуэли с БТРом противника

Минобороны России опубликовало интервью с оператором-наводчиком экипажа БТР, бойцом с позывным "Наводчик". В бою он вывел свою машину "в лоб" противнику и... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T19:37

2023-06-11T19:37

2023-06-11T19:37

армия и флот

министерство обороны рф

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало интервью с оператором-наводчиком экипажа БТР, бойцом с позывным "Наводчик". В бою он вывел свою машину "в лоб" противнику и расстрелял вражеские позиции прямой наводкой. За проявленную в бою смелость и отвагу боец был награжден Георгиевским крестом.На "гражданке" был обычным комбайнером, работал в совхозе, убирал зерно, рассказывает он. Был мобилизован. Свой первый бой, в котором их БТР подбило, "Наводчик" будет помнить всю жизнь."Ехали, не успели даже доехать, прилетело в БТР. Мы с водителем быстро выпрыгнули. Сами не поняли, как мы вылезли. Но живые", – вспоминает боец.Больше всего немногословный парень городится тем, что сейчас помогает "нашим пацанам". Его мечта – выйти на дуэль с БТРом противника.И продолжает уже серьезно: "Если врагов тут не остановить, то они придут к нам на самый порог. – "А у меня дома семья, я не хочу, чтобы они страдали".Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о подвиге старшего лейтенанта Баганова, который 10 часов продолжал бой в подбитом танке и, будучи раненым, сумел вывести экипаж к своим.10 июня благодаря героическим действиям войск РФ потери украинской армии за сутки составили почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пунктаПотери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружениеБолее 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери

https://crimea.ria.ru/20230611/sergey-shoygu-vruchil-naivysshie-gosudarstvennye-nagrady-geroyam-svo-1129319415.html

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армия и флот, министерство обороны рф, россия, новости