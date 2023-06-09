Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230609/glavnye-novosti-kryma-9-iyunya-1129294891.html
Главные новости Крыма: 9 июня
Главные новости Крыма: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Главные новости Крыма: 9 июня
Когда откроют Крымский мост для грузовиков. Хуснуллин оценил перспективы Крыма после разрушения Каховской ГЭС. В Симферополе будут судить педофила. В... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T22:02
2023-06-09T22:02
главное за день
новости
новости крыма
риа новости крым
общество
крымский мост
происшествия
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055713_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ac3a934a8eca544b1d9ef831c10083b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Когда откроют Крымский мост для грузовиков. Хуснуллин оценил перспективы Крыма после разрушения Каховской ГЭС. В Симферополе будут судить педофила. В Севастополе за убийство знакомого осудили троих грузчиков. На Крым опять надвигается шторм.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Когда откроют Крымский мост для грузовиков Крымский мост для грузового транспорта может быть открыт после окончания острой фазы СВО, этот вопрос обсуждается. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым. Он также рассказал о том, как работает сухопутный маршрут через новые регионы в Крым.Что будет с пресной водой в Крыму после разрушения Каховской ГЭС Ситуация с питьевой водой в Крыму не изменится в связи с разрушением Каховской ГЭС, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он также обозначил сроки, на которые хватит имеющихся запасов воды в водохранилищах полуострова. В Симферополе будут судить педофилаЖитель Симферополя придумал способ шантажировать в соцсетях школьниц, выманивая у них фото порнографического характера. За это он ответит в суде, которого ждет под стражей. В Севастополе за убийство знакомого осудили троих грузчиков От 12 до 17 лет тюрьмы получили трое убийц в Севастополе за грабеж и расправу над знакомым ради денег. Подробностями дела поделились в пресс-службе крымского главка СК РФ и прокуратуре Севастополя. На Крым опять надвигается штормНа выходных в Крыму ожидается ухудшение погоды, временами пройдут ливневые дожди, температура существенно опустится. Вместе с тем в регионе сохраняется высокая пожароопасность.
крымский мост
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055713_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0068e5aee03d5e6d86b30ee862b67acf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, новости крыма, риа новости крым, общество, крымский мост, происшествия, крым, севастополь
Главные новости Крыма: 9 июня

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 9 июня

22:02 09.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Когда откроют Крымский мост для грузовиков. Хуснуллин оценил перспективы Крыма после разрушения Каховской ГЭС. В Симферополе будут судить педофила. В Севастополе за убийство знакомого осудили троих грузчиков. На Крым опять надвигается шторм.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Когда откроют Крымский мост для грузовиков

Крымский мост для грузового транспорта может быть открыт после окончания острой фазы СВО, этот вопрос обсуждается. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым. Он также рассказал о том, как работает сухопутный маршрут через новые регионы в Крым.

Что будет с пресной водой в Крыму после разрушения Каховской ГЭС

Ситуация с питьевой водой в Крыму не изменится в связи с разрушением Каховской ГЭС, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он также обозначил сроки, на которые хватит имеющихся запасов воды в водохранилищах полуострова.

В Симферополе будут судить педофила

Житель Симферополя придумал способ шантажировать в соцсетях школьниц, выманивая у них фото порнографического характера. За это он ответит в суде, которого ждет под стражей.

В Севастополе за убийство знакомого осудили троих грузчиков

От 12 до 17 лет тюрьмы получили трое убийц в Севастополе за грабеж и расправу над знакомым ради денег. Подробностями дела поделились в пресс-службе крымского главка СК РФ и прокуратуре Севастополя.

На Крым опять надвигается шторм

На выходных в Крыму ожидается ухудшение погоды, временами пройдут ливневые дожди, температура существенно опустится. Вместе с тем в регионе сохраняется высокая пожароопасность.
Главное за деньНовостиНовости КрымаРИА Новости КрымОбществоКрымский мостПроисшествияКрымСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главные новости Крыма: 9 июня
21:59Главные события и заявления дня: 9 июня
21:12Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона
20:46В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства
20:38Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста
20:36Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС
20:12В затопленной Новой Каховке военнослужащие ВС РФ спасают людей даже ночью
19:37В семи городах Крыма благоустроят площади и скверы
19:19Обстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвы
18:46В Чаплынском районе приступили к ремонту дорог
18:21Ливневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму
17:45ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя особые условия обслуживания
17:42Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ
17:40Украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи
17:19В Курске на нефтебазу упал беспилотник
16:49Путин призвал укреплять технологический суверенитет
16:36ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине
16:36"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
16:33Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине
16:21Верховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенатор
Лента новостейМолния