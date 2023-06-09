https://crimea.ria.ru/20230609/glavnye-novosti-kryma-9-iyunya-1129294891.html

Главные новости Крыма: 9 июня

Главные новости Крыма: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Главные новости Крыма: 9 июня

Когда откроют Крымский мост для грузовиков. Хуснуллин оценил перспективы Крыма после разрушения Каховской ГЭС. В Симферополе будут судить педофила. В... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T22:02

2023-06-09T22:02

2023-06-09T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Когда откроют Крымский мост для грузовиков. Хуснуллин оценил перспективы Крыма после разрушения Каховской ГЭС. В Симферополе будут судить педофила. В Севастополе за убийство знакомого осудили троих грузчиков. На Крым опять надвигается шторм.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Когда откроют Крымский мост для грузовиков Крымский мост для грузового транспорта может быть открыт после окончания острой фазы СВО, этот вопрос обсуждается. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым. Он также рассказал о том, как работает сухопутный маршрут через новые регионы в Крым.Что будет с пресной водой в Крыму после разрушения Каховской ГЭС Ситуация с питьевой водой в Крыму не изменится в связи с разрушением Каховской ГЭС, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он также обозначил сроки, на которые хватит имеющихся запасов воды в водохранилищах полуострова. В Симферополе будут судить педофилаЖитель Симферополя придумал способ шантажировать в соцсетях школьниц, выманивая у них фото порнографического характера. За это он ответит в суде, которого ждет под стражей. В Севастополе за убийство знакомого осудили троих грузчиков От 12 до 17 лет тюрьмы получили трое убийц в Севастополе за грабеж и расправу над знакомым ради денег. Подробностями дела поделились в пресс-службе крымского главка СК РФ и прокуратуре Севастополя. На Крым опять надвигается штормНа выходных в Крыму ожидается ухудшение погоды, временами пройдут ливневые дожди, температура существенно опустится. Вместе с тем в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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