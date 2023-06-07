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Перебои с водой в Крыму: график отключений в поселках и городах
Перебои с водой в Крыму: график отключений в поселках и городах - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Перебои с водой в Крыму: график отключений в поселках и городах
Шесть симферопольских поселков до четверга останутся без воды, в среду до вечера отключения пройдут в Керчи, Евпатории, Кировском районе, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T09:35
2023-06-07T09:35
2023-06-07T09:35
вода в крыму
вода крыма
крым
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жкх
жкх крыма и севастополя
симферопольский район
керчь
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Шесть симферопольских поселков до четверга останутся без воды, в среду до вечера отключения пройдут в Керчи, Евпатории, Кировском районе, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Симферопольский районПо данным предприятия, в Симферопольском районе до полудня 8 июня без воды поселки Комсомольское, Грэсовский, Аграрное, Битумное, частично село Укромное.Подвоз воды для жителей перечисленных населенных пунктов организуют 7 июня:В районе ГРЭС воды не будет по улице Кржижановского с 11 до 12.30 , по адресу Яблочкова, 10 - с 13.00 до 15.30, на пересечении Марсовой и Яблочкова с 15.40 до пяти часов вечера, по улице Парковой между домами 1 К2 м 1К2 - с 11.00 до 12.30 и с 17.20 до 19 часов.В поселке Комсомольское потребители будут отключены от водоснабжения по адресу переулок Советский, 15 - с 13.00 до 15.00, по Шоссейной, 15 - 15.20 до 17 часов.В Симферопольском поселке Мирное воды не будет до 7 часов утра 8 июня. С 11.00 до половины первого дня 7 июня воду подвезут к дому №18 по улице Стадионной и к дому №12 по Белова, с 13 до 15 часов - подвоз организуют по адресу Белова, 20.Отключения в других городах КрымаВ Керчи до 20 часов воды не будет в Ленинском и Кировском районах города, до 18 часов без воды керченские абоненты, расположенные по улицам Льва Толстого, Мира, Клинковского, а также на прилегающих улицах и в переулках. Жителей также обеспечат привозной водой.В Евпатории снижено давление в системе города: из-за аварии на сетях РЭС обесточена водо-напорная станция. Полностью водоснабжение в обещают восстановить после устранения аварии.В Кировском районе без воды город Старый Крым и село Изюмовка.Читайте также на РИА Новости КрымАвария на сетях оставила Евпаторию без светаКрымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной водеГрозит ли Крыму дефицит воды
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Перебои с водой в Крыму: график отключений в поселках и городах
Вода Крыма: шесть симферопольских сел и несколько городов Крыма без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Шесть симферопольских поселков до четверга останутся без воды, в среду до вечера отключения пройдут в Керчи, Евпатории, Кировском районе, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Симферопольский район
По данным предприятия, в Симферопольском районе до полудня 8 июня без воды поселки Комсомольское, Грэсовский, Аграрное, Битумное, частично село Укромное.
Подвоз воды для жителей перечисленных населенных пунктов организуют 7 июня:
В районе ГРЭС воды не будет по улице Кржижановского с 11 до 12.30 , по адресу Яблочкова, 10 - с 13.00 до 15.30, на пересечении Марсовой и Яблочкова с 15.40 до пяти часов вечера, по улице Парковой между домами 1 К2 м 1К2 - с 11.00 до 12.30 и с 17.20 до 19 часов.
В поселке Комсомольское потребители будут отключены от водоснабжения по адресу переулок Советский, 15 - с 13.00 до 15.00, по Шоссейной, 15 - 15.20 до 17 часов.
В Симферопольском поселке Мирное воды не будет до 7 часов утра 8 июня. С 11.00 до половины первого дня 7 июня воду подвезут к дому №18 по улице Стадионной и к дому №12 по Белова, с 13 до 15 часов - подвоз организуют по адресу Белова, 20.
Отключения в других городах Крыма
В Керчи до 20 часов воды не будет в Ленинском и Кировском районах города, до 18 часов без воды керченские абоненты, расположенные по улицам Льва Толстого, Мира, Клинковского, а также на прилегающих улицах и в переулках. Жителей также обеспечат привозной водой.
В Евпатории снижено давление в системе города: из-за аварии на сетях РЭС обесточена водо-напорная станция. Полностью водоснабжение в обещают восстановить после устранения аварии.
В Кировском районе без воды город Старый Крым и село Изюмовка.
"В связи с повышенной мутностью в источнике после обильных осадков в системе водоснабжения города могут быть перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения. Силами филиала организован подвоз питьевой воды согласно графику", - уточнили на предприятии.
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