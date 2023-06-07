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Главные новости Крыма: 7 июня - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Главные новости Крыма: 7 июня
Главные новости Крыма: 7 июня - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Главные новости Крыма: 7 июня
Какие сельхозкультуры находятся в зоне риска из-за падения уровня Северо-Крымского канала. Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе. РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T22:04
2023-06-07T22:04
крым
главное за день
северо-крымский канал
евпатория
футбол
крымский футбол
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Какие сельхозкультуры находятся в зоне риска из-за падения уровня Северо-Крымского канала. Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе. Массовые отключения света в Евпатории. ФК "Рубин Ялта" будет выступать в чемпионате России. Экс-чиновники Крыма получили сроки за мошенничество. О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеВ случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы, рассказала РИА Новости Крым замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко. Но в целом, заверила Радченко, большой беды не будет, поскольку аграрии еще не успели перейти на орошение из Северо-Крымского канала.Автостанция "Западная" в Симферополе открыта после капремонтаГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Автостанция "Западная" в Симферополе после капремонта сможет обслуживать около 2,5 тысяч пассажиров в сутки.В своем Telegram-канале Аксенов уточнил, что были отремонтированы основное здание и прилегающая территория, а также дороги на подъезде к станции. Обновленная инфраструктура соответствует современным требованиям качества и безопасности, а особое внимание уделено повышению уровня комфорта для пассажиров.Авария на сетях оставила Евпаторию без светаИз-за аварии на сетях электроснабжения в Евпатории часть потребителей осталась без света. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. Аварийные бригады "Крымэнерго" оперативно восстанавливают подачу электроэнергии.ФК "Рубин Ялта" прошел аттестацию ФНЛКрымский футбольный клуб "Рубин Ялта" получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и с ним – возможность выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б". Информацию РИА Новости Крым подтвердили в ФНЛ.Бывшему вице-премьеру и экс-министру Крыма дали условные срокиБывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства Михаил Храмов признаны виновными в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Им назначено условное наказание со штрафами, сообщили РИА Новости Крым в пресс- службе Центрального районного суда Симферополя. Третий фигурант дела о крупном мошенничестве - генеральный директор одной из строительных компаний-подрядчиков ФЦП Роман Журавлев также признан виновным по статье об особо крупном мошенничестве и тоже получил условный срок.
https://crimea.ria.ru/20230607/rospotrebnadzor-kryma-soobschil-o-situatsii-s-postradavshimi-ot-sidra-1129250237.html
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крым, главное за день, северо-крымский канал, евпатория, футбол, крымский футбол, суд
Главные новости Крыма: 7 июня

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 7 июня

22:04 07.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Какие сельхозкультуры находятся в зоне риска из-за падения уровня Северо-Крымского канала. Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе. Массовые отключения света в Евпатории. ФК "Рубин Ялта" будет выступать в чемпионате России. Экс-чиновники Крыма получили сроки за мошенничество.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае

В случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы, рассказала РИА Новости Крым замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко. Но в целом, заверила Радченко, большой беды не будет, поскольку аграрии еще не успели перейти на орошение из Северо-Крымского канала.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 18:21
Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра

Автостанция "Западная" в Симферополе открыта после капремонта

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Автостанция "Западная" в Симферополе после капремонта сможет обслуживать около 2,5 тысяч пассажиров в сутки.
В своем Telegram-канале Аксенов уточнил, что были отремонтированы основное здание и прилегающая территория, а также дороги на подъезде к станции. Обновленная инфраструктура соответствует современным требованиям качества и безопасности, а особое внимание уделено повышению уровня комфорта для пассажиров.
Феодосия - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 07:04Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок

Авария на сетях оставила Евпаторию без света

Из-за аварии на сетях электроснабжения в Евпатории часть потребителей осталась без света. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. Аварийные бригады "Крымэнерго" оперативно восстанавливают подачу электроэнергии.
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Вчера, 15:23
В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка

ФК "Рубин Ялта" прошел аттестацию ФНЛ

Крымский футбольный клуб "Рубин Ялта" получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и с ним – возможность выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б". Информацию РИА Новости Крым подтвердили в ФНЛ.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 18:10
Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт

Бывшему вице-премьеру и экс-министру Крыма дали условные сроки

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства Михаил Храмов признаны виновными в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Им назначено условное наказание со штрафами, сообщили РИА Новости Крым в пресс- службе Центрального районного суда Симферополя. Третий фигурант дела о крупном мошенничестве - генеральный директор одной из строительных компаний-подрядчиков ФЦП Роман Журавлев также признан виновным по статье об особо крупном мошенничестве и тоже получил условный срок.
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 15:42
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