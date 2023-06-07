https://crimea.ria.ru/20230607/glavnye-novosti-kryma-7-iyunya-1129250112.html

Главные новости Крыма: 7 июня

Главные новости Крыма: 7 июня - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Главные новости Крыма: 7 июня

Какие сельхозкультуры находятся в зоне риска из-за падения уровня Северо-Крымского канала. Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе. РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T22:04

2023-06-07T22:04

2023-06-07T22:04

крым

главное за день

северо-крымский канал

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крымский футбол

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Какие сельхозкультуры находятся в зоне риска из-за падения уровня Северо-Крымского канала. Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе. Массовые отключения света в Евпатории. ФК "Рубин Ялта" будет выступать в чемпионате России. Экс-чиновники Крыма получили сроки за мошенничество. О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеВ случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы, рассказала РИА Новости Крым замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко. Но в целом, заверила Радченко, большой беды не будет, поскольку аграрии еще не успели перейти на орошение из Северо-Крымского канала.Автостанция "Западная" в Симферополе открыта после капремонтаГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Автостанция "Западная" в Симферополе после капремонта сможет обслуживать около 2,5 тысяч пассажиров в сутки.В своем Telegram-канале Аксенов уточнил, что были отремонтированы основное здание и прилегающая территория, а также дороги на подъезде к станции. Обновленная инфраструктура соответствует современным требованиям качества и безопасности, а особое внимание уделено повышению уровня комфорта для пассажиров.Авария на сетях оставила Евпаторию без светаИз-за аварии на сетях электроснабжения в Евпатории часть потребителей осталась без света. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. Аварийные бригады "Крымэнерго" оперативно восстанавливают подачу электроэнергии.ФК "Рубин Ялта" прошел аттестацию ФНЛКрымский футбольный клуб "Рубин Ялта" получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и с ним – возможность выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б". Информацию РИА Новости Крым подтвердили в ФНЛ.Бывшему вице-премьеру и экс-министру Крыма дали условные срокиБывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства Михаил Храмов признаны виновными в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Им назначено условное наказание со штрафами, сообщили РИА Новости Крым в пресс- службе Центрального районного суда Симферополя. Третий фигурант дела о крупном мошенничестве - генеральный директор одной из строительных компаний-подрядчиков ФЦП Роман Журавлев также признан виновным по статье об особо крупном мошенничестве и тоже получил условный срок.

https://crimea.ria.ru/20230607/rospotrebnadzor-kryma-soobschil-o-situatsii-s-postradavshimi-ot-sidra-1129250237.html

https://crimea.ria.ru/20230607/kogda-v-feodosii-dostroyat-industrialnyy-park---oboznachen-novyy-srok-1129218245.html

https://crimea.ria.ru/20230607/v-sevastopole-mladenets-vypal-iz-kolyaski-v-trolleybuse--idet-proverka-1129243795.html

https://crimea.ria.ru/20230607/posyagnul-na-administratsiyu-krymchanin-poluchil-15-let-za-plan-terakta-1129249950.html

https://crimea.ria.ru/20230607/kompanonka-po-rodam-iz-sevastopolya-otvetit-za-smert-rebenka-v-krymu-1129244316.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, северо-крымский канал, евпатория, футбол, крымский футбол, суд