Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России
Оперштаб: в 22 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКабинет томографии ГБУЗ "Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского" в Краснодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом отмечен в 22 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
За минувшие семь дней госпитализированы 2 536 человек, выписаны с выздоровлением 15 084. Скончались 143 человека с подтвержденным диагнозом.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в восьми регионах более чем в среднем по стране. Рост заболеваемости отмечен в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в трех регионах более чем в среднем по стране", - говорится на сайте оперштаба.
В Крыму за неделю выявлено 111 новых случаев заражения, в больницы попали 42 пациента. Выздоровели 175 человек.
В Севастополе подтверждено 40 случаев заражения, умерли два пациента. В медучреждения поступили четыре человека, выписан с выздоровлением 71.
Как сообщалось, в конце мая в Крыму сняли все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С самого начала пандемии на полуострове были введены ограничения, которые, в зависимости от эпидситуации, ужесточались или смягчались. Так, действовали масочный режим и социальная дистанция, самоизоляция для заболевших, ограничительный режим в медучреждениях и стационарах, утренние фильтры в школах и требование к санобработке помещений.
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