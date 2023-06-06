https://crimea.ria.ru/20230606/rost-chisla-gospitalizirovannykh-s-covid19-otmechen-v-22-regionakh-rossii-1129216353.html

Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России

Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России

Рост числа госпитализированных с коронавирусом отмечен в 22 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19. РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T20:29

2023-06-06T20:29

2023-06-06T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом отмечен в 22 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За минувшие семь дней госпитализированы 2 536 человек, выписаны с выздоровлением 15 084. Скончались 143 человека с подтвержденным диагнозом.В Крыму за неделю выявлено 111 новых случаев заражения, в больницы попали 42 пациента. Выздоровели 175 человек.В Севастополе подтверждено 40 случаев заражения, умерли два пациента. В медучреждения поступили четыре человека, выписан с выздоровлением 71.Как сообщалось, в конце мая в Крыму сняли все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С самого начала пандемии на полуострове были введены ограничения, которые, в зависимости от эпидситуации, ужесточались или смягчались. Так, действовали масочный режим и социальная дистанция, самоизоляция для заболевших, ограничительный режим в медучреждениях и стационарах, утренние фильтры в школах и требование к санобработке помещений.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемостьCOVID-19 больше не пандемияВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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