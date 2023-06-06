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Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России
Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России
Рост числа госпитализированных с коронавирусом отмечен в 22 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T20:29
2023-06-06T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом отмечен в 22 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За минувшие семь дней госпитализированы 2 536 человек, выписаны с выздоровлением 15 084. Скончались 143 человека с подтвержденным диагнозом.В Крыму за неделю выявлено 111 новых случаев заражения, в больницы попали 42 пациента. Выздоровели 175 человек.В Севастополе подтверждено 40 случаев заражения, умерли два пациента. В медучреждения поступили четыре человека, выписан с выздоровлением 71.Как сообщалось, в конце мая в Крыму сняли все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С самого начала пандемии на полуострове были введены ограничения, которые, в зависимости от эпидситуации, ужесточались или смягчались. Так, действовали масочный режим и социальная дистанция, самоизоляция для заболевших, ограничительный режим в медучреждениях и стационарах, утренние фильтры в школах и требование к санобработке помещений.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемостьCOVID-19 больше не пандемияВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19
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Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России

Оперштаб: в 22 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19

20:29 06.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКабинет томографии ГБУЗ "Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского" в Краснодаре
Кабинет томографии ГБУЗ Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом отмечен в 22 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
За минувшие семь дней госпитализированы 2 536 человек, выписаны с выздоровлением 15 084. Скончались 143 человека с подтвержденным диагнозом.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в восьми регионах более чем в среднем по стране. Рост заболеваемости отмечен в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в трех регионах более чем в среднем по стране", - говорится на сайте оперштаба.
В Крыму за неделю выявлено 111 новых случаев заражения, в больницы попали 42 пациента. Выздоровели 175 человек.
В Севастополе подтверждено 40 случаев заражения, умерли два пациента. В медучреждения поступили четыре человека, выписан с выздоровлением 71.
Как сообщалось, в конце мая в Крыму сняли все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С самого начала пандемии на полуострове были введены ограничения, которые, в зависимости от эпидситуации, ужесточались или смягчались. Так, действовали масочный режим и социальная дистанция, самоизоляция для заболевших, ограничительный режим в медучреждениях и стационарах, утренние фильтры в школах и требование к санобработке помещений.
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