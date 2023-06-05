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В Севастополе похитили более 50 тысяч тонн гальки – вердикт суда - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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В Севастополе похитили более 50 тысяч тонн гальки – вердикт суда
В Севастополе похитили более 50 тысяч тонн гальки – вердикт суда - РИА Новости Крым, 05.06.2023
В Севастополе похитили более 50 тысяч тонн гальки – вердикт суда
Севастопольцы выплатят крупные штрафы и вернут в казну города более 80 млн рублей ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T10:55
2023-06-05T10:55
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
новости крыма
крым
умвд россии по севастополю
нахимовский районный суд севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Севастопольцы выплатят крупные штрафы и вернут в казну города более 80 млн рублей ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Установлено, что осужденные организовали добычу гальки, не располагая при этом лицензией на недропользование. Свою деятельность они осуществляли через подконтрольные им предприятия в период с апреля по ноябрь 2019 года.Полученные полезные ископаемые обвиняемые продавали по заниженной стоимости другим предприятиям. В общей сложности было добыто более 54 тысяч тонн гальки. Ущерб городу составил почти 81 млн рублей. От своей противоправной деятельности предприниматели получили доход в размере более трех миллионов рублей.Рассмотрев дело по существу, Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей каждому. Кроме того, был удовлетворен иск правительства города о взыскании с них материального ущерба в размере почти 81 млн рублей.Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Расследование проведено следственными управлением УМВД России по Севастополю. В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество одного из обвиняемых наложен арест.Ранее специалисты природоохранной прокуратуры и отдела земельного надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили хищение пяти гектаров плодородного слоя почвы на сумму свыше 95 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 летСуд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне городаВ Севастополе прокуратура через суд добивается остановки отравляющего людей предприятия
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, новости крыма, крым, умвд россии по севастополю, нахимовский районный суд севастополя
В Севастополе похитили более 50 тысяч тонн гальки – вердикт суда

Виновные в незаконной добыче гальки возместят Севастополю более 80 млн рублей ущерба

10:55 05.06.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Севастопольцы выплатят крупные штрафы и вернут в казну города более 80 млн рублей ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Установлено, что осужденные организовали добычу гальки, не располагая при этом лицензией на недропользование. Свою деятельность они осуществляли через подконтрольные им предприятия в период с апреля по ноябрь 2019 года.
"Незаконная добыча гальки велась в водоохранной зоне в Языковой балке Севастополя на земельном участке сельскохозяйственного назначения, с использованием транспортных средств, специальной техники и привлеченных работников. При этом земляные работы велись под видом противооползневых мероприятий", – говорится в сообщении.
Полученные полезные ископаемые обвиняемые продавали по заниженной стоимости другим предприятиям. В общей сложности было добыто более 54 тысяч тонн гальки. Ущерб городу составил почти 81 млн рублей. От своей противоправной деятельности предприниматели получили доход в размере более трех миллионов рублей.
Рассмотрев дело по существу, Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей каждому. Кроме того, был удовлетворен иск правительства города о взыскании с них материального ущерба в размере почти 81 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Расследование проведено следственными управлением УМВД России по Севастополю. В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество одного из обвиняемых наложен арест.
Ранее специалисты природоохранной прокуратуры и отдела земельного надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили хищение пяти гектаров плодородного слоя почвы на сумму свыше 95 млн рублей.
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