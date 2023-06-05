https://crimea.ria.ru/20230605/v-sevastopole-pokhitili-bolee-50-tysyach-tonn-galki--verdikt-suda-1129187183.html

В Севастополе похитили более 50 тысяч тонн гальки – вердикт суда

В Севастополе похитили более 50 тысяч тонн гальки – вердикт суда - РИА Новости Крым, 05.06.2023

В Севастополе похитили более 50 тысяч тонн гальки – вердикт суда

Севастопольцы выплатят крупные штрафы и вернут в казну города более 80 млн рублей ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T10:55

2023-06-05T10:55

2023-06-05T10:55

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Севастопольцы выплатят крупные штрафы и вернут в казну города более 80 млн рублей ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Установлено, что осужденные организовали добычу гальки, не располагая при этом лицензией на недропользование. Свою деятельность они осуществляли через подконтрольные им предприятия в период с апреля по ноябрь 2019 года.Полученные полезные ископаемые обвиняемые продавали по заниженной стоимости другим предприятиям. В общей сложности было добыто более 54 тысяч тонн гальки. Ущерб городу составил почти 81 млн рублей. От своей противоправной деятельности предприниматели получили доход в размере более трех миллионов рублей.Рассмотрев дело по существу, Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей каждому. Кроме того, был удовлетворен иск правительства города о взыскании с них материального ущерба в размере почти 81 млн рублей.Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Расследование проведено следственными управлением УМВД России по Севастополю. В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество одного из обвиняемых наложен арест.Ранее специалисты природоохранной прокуратуры и отдела земельного надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили хищение пяти гектаров плодородного слоя почвы на сумму свыше 95 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 летСуд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне городаВ Севастополе прокуратура через суд добивается остановки отравляющего людей предприятия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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