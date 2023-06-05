https://crimea.ria.ru/20230605/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-5-iyunya-1129194659.html

Главные события и заявления дня: 5 июня

Главные события и заявления дня: 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Главные события и заявления дня: 5 июня

Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ. Массовое отравление сидром в Ульяновской и Самарской областях. Под Белгородом пожар на... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T19:59

2023-06-05T19:59

2023-06-05T19:59

главное за день

россия

крым

евпатория

белгород

дтп

массовое отравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129194228_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_ea48ecf4daab4a7c9230099c91286585.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ. Массовое отравление сидром в Ульяновской и Самарской областях. Под Белгородом пожар на энергообъекте. Из Белгородской области прибыла на отдых в Крым первая группа детей. Передано в суд дело водителя, сбившего семью с тремя детьми.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Отражена попытка крупномасштабного наступления ВСУУтром 4 июня противник предпринял попытку крупномасштабного наступления на пяти участках фронта на Южно-донецком направлении. Целью украинских боевиков являлся прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Все атаки отбиты, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Своих задач противник не добился. Военные Восточной группировки войск отбили все попытки прорыва обороны. В результате потери ВСУ превысили 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина, уточнили в ведомстве.Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областяхСидр стал причиной гибели людей в Ульяновской и Самарской областях. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ.По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.Под Белгородом пожар на энергообъекте"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы", - написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.Из Белгородской области прибыла на отдых в Крым первая группа детейПочти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Елена Демидова. Мэр отметила, что это плановый приезд. Белгородцы прибыли на полуостров в рамках подписанного в 2021 году меморандума между Республикой Крым и Белгородской областью.Планируется, что отдых и оздоровление юных белгородцев будет осуществляться на постоянной основе. Однако "все будет зависеть от ситуации", добавила Демидова.Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под судПрокуратура Нижнегорского района Крыма направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором пострадала семья с тремя детьми. Об этом сообщает прокуратура РК.По данным правоохранителей, свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Прокуратурой уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.

https://crimea.ria.ru/20230605/teroborona-vsu-i-natsgvardiya-ustroili-perestrelku-v-khersone-prichiny-1129193156.html

https://crimea.ria.ru/20230605/ukrainskie-boeviki-napali-na-byvshego-svyaschennika-upts-v-khersone-1129188365.html

https://crimea.ria.ru/20230605/nad-belgorodom-srabotala-pvo-tsel-unichtozhena-1129195618.html

https://crimea.ria.ru/20230605/sergey-zhigunov-v-krymu-snimaet-film-1129195117.html

https://crimea.ria.ru/20230605/ukraina-ne-smozhet-zakhvatit-krym---saldo-1129186932.html

россия

крым

евпатория

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, россия, крым, евпатория, белгород, дтп, массовое отравление