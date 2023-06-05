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Главные события и заявления дня: 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Главные события и заявления дня: 5 июня
Главные события и заявления дня: 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Главные события и заявления дня: 5 июня
Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ. Массовое отравление сидром в Ульяновской и Самарской областях. Под Белгородом пожар на... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T19:59
2023-06-05T19:59
главное за день
россия
крым
евпатория
белгород
дтп
массовое отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ. Массовое отравление сидром в Ульяновской и Самарской областях. Под Белгородом пожар на энергообъекте. Из Белгородской области прибыла на отдых в Крым первая группа детей. Передано в суд дело водителя, сбившего семью с тремя детьми.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Отражена попытка крупномасштабного наступления ВСУУтром 4 июня противник предпринял попытку крупномасштабного наступления на пяти участках фронта на Южно-донецком направлении. Целью украинских боевиков являлся прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Все атаки отбиты, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Своих задач противник не добился. Военные Восточной группировки войск отбили все попытки прорыва обороны. В результате потери ВСУ превысили 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина, уточнили в ведомстве.Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областяхСидр стал причиной гибели людей в Ульяновской и Самарской областях. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ.По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.Под Белгородом пожар на энергообъекте"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы", - написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.Из Белгородской области прибыла на отдых в Крым первая группа детейПочти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Елена Демидова. Мэр отметила, что это плановый приезд. Белгородцы прибыли на полуостров в рамках подписанного в 2021 году меморандума между Республикой Крым и Белгородской областью.Планируется, что отдых и оздоровление юных белгородцев будет осуществляться на постоянной основе. Однако "все будет зависеть от ситуации", добавила Демидова.Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под судПрокуратура Нижнегорского района Крыма направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором пострадала семья с тремя детьми. Об этом сообщает прокуратура РК.По данным правоохранителей, свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Прокуратурой уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.
https://crimea.ria.ru/20230605/teroborona-vsu-i-natsgvardiya-ustroili-perestrelku-v-khersone-prichiny-1129193156.html
https://crimea.ria.ru/20230605/ukrainskie-boeviki-napali-na-byvshego-svyaschennika-upts-v-khersone-1129188365.html
https://crimea.ria.ru/20230605/nad-belgorodom-srabotala-pvo-tsel-unichtozhena-1129195618.html
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главное за день, россия, крым, евпатория, белгород, дтп, массовое отравление
Главные события и заявления дня: 5 июня

Главные события и заявления понедельника, 5 июня

19:59 05.06.2023
 
© РИА Новости КрымДети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ. Массовое отравление сидром в Ульяновской и Самарской областях. Под Белгородом пожар на энергообъекте. Из Белгородской области прибыла на отдых в Крым первая группа детей. Передано в суд дело водителя, сбившего семью с тремя детьми.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Отражена попытка крупномасштабного наступления ВСУ

Утром 4 июня противник предпринял попытку крупномасштабного наступления на пяти участках фронта на Южно-донецком направлении. Целью украинских боевиков являлся прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Все атаки отбиты, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Своих задач противник не добился. Военные Восточной группировки войск отбили все попытки прорыва обороны. В результате потери ВСУ превысили 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина, уточнили в ведомстве.
На въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
14:29
Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины

Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях

Сидр стал причиной гибели людей в Ульяновской и Самарской областях. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ.
По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
11:26
Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне

Под Белгородом пожар на энергообъекте

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы", - написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
15:56
Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена

Из Белгородской области прибыла на отдых в Крым первая группа детей

Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Елена Демидова. Мэр отметила, что это плановый приезд. Белгородцы прибыли на полуостров в рамках подписанного в 2021 году меморандума между Республикой Крым и Белгородской областью.
Фестиваль Ялтинского лука в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
16:38
Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму
Планируется, что отдых и оздоровление юных белгородцев будет осуществляться на постоянной основе. Однако "все будет зависеть от ситуации", добавила Демидова.

Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под суд

Прокуратура Нижнегорского района Крыма направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором пострадала семья с тремя детьми. Об этом сообщает прокуратура РК.
По данным правоохранителей, свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Прокуратурой уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
11:18
Украина не сможет захватить Крым - Сальдо
Главное за деньРоссияКрымЕвпаторияБелгородДТПМассовое отравление
 
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19:59Главные события и заявления дня: 5 июня
19:30Керченская паромная переправа возобновила работу
19:29Музыкант Александр Иванов: "Херсон русскоязычным городом был всегда…"
18:48Где в Симферополе двое суток не будет воды: список улиц
18:31ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"
18:11Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт
17:46Раскрыт необычный способ мошенничества
17:21В Минтрансе РФ готовятся восстановить работу аэропорта Мариуполя
17:03Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти
16:38Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму
16:19Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщение
15:56Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена
15:27Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области
14:29Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины
14:10Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под суд
13:40Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки
13:01Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно
12:44В зоне СВО уничтожены "Град", САУ "Акация" и украинский склад боеприпасов
11:36В Севастополе будет громко: предупреждение губернатора
11:26Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне
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