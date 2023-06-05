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Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области
Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области
Более 270 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Елена Демидова. РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T15:27
2023-06-05T15:28
белгородская область
дети
крым
отдых
евпатория
елена демидова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Более 270 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Елена Демидова.Мэр отметила, что это плановый приезд. Белгородцы прибыли на полуостров в рамках подписанного в 2021 году меморандума между Республикой Крым и Белгородской областью.Планируется, что отдых и оздоровление юных белгородцев будет осуществляться на постоянной основе. Однако "все будет зависеть от ситуации", добавила Демидова.Ранее одна из сопровождающих группы детей Дарья Яготинцева сообщила, что в первую тематическую смену вошли, в том числе, дети участников спецоперации. Детей автобусами доставили до станции Россошь в Воронежской области, где они пересели на поезд в Крым. Транспортные расходы взял на себя областной бюджет. Юные жители Белгородской области пробудут в Крыму до 25 июня.В общей сложности за четыре смены санаторий примет свыше 1 100 белгородских детей в возрасте от 7 до 17 лет.Ранее сообщалось, что санаторий для детей и детей с родителями "Бригантина" в Евпатории был безвозмездно передан Белгородской области. За счет областного бюджета в жилых и хозяйственных корпусах был проведен капитальный ремонт, благоустроена территория.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детяхВ Белгородской области ввели дополнительные меры безопасностиДети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым
https://crimea.ria.ru/20230604/kak-vstretit-krym-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1129178754.html
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белгородская область, дети, крым, отдых, евпатория, елена демидова
Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области

Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию

15:27 05.06.2023 (обновлено: 15:28 05.06.2023)
 
© РИА Новости КрымДети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Более 270 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Елена Демидова.
Мэр отметила, что это плановый приезд. Белгородцы прибыли на полуостров в рамках подписанного в 2021 году меморандума между Республикой Крым и Белгородской областью.
"На отдых из Белгородской области в лагерь "Бригантина" прибыли 277 детей", – сказала Демидова и выразила надежду, что "ребят порадует ласковое евпаторийское море и прекрасная солнечная погода".
Планируется, что отдых и оздоровление юных белгородцев будет осуществляться на постоянной основе. Однако "все будет зависеть от ситуации", добавила Демидова.
Ранее одна из сопровождающих группы детей Дарья Яготинцева сообщила, что в первую тематическую смену вошли, в том числе, дети участников спецоперации. Детей автобусами доставили до станции Россошь в Воронежской области, где они пересели на поезд в Крым. Транспортные расходы взял на себя областной бюджет. Юные жители Белгородской области пробудут в Крыму до 25 июня.
© РИА Новости КрымДети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
1 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
2 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
3 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
1 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
2 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
3 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
В общей сложности за четыре смены санаторий примет свыше 1 100 белгородских детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Ранее сообщалось, что санаторий для детей и детей с родителями "Бригантина" в Евпатории был безвозмездно передан Белгородской области. За счет областного бюджета в жилых и хозяйственных корпусах был проведен капитальный ремонт, благоустроена территория.
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Белгородская областьдетиКрымОтдыхЕвпаторияЕлена Демидова
 
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