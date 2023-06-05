Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области
Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию
15:27 05.06.2023 (обновлено: 15:28 05.06.2023)
© РИА Новости КрымДети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Более 270 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Елена Демидова.
Мэр отметила, что это плановый приезд. Белгородцы прибыли на полуостров в рамках подписанного в 2021 году меморандума между Республикой Крым и Белгородской областью.
"На отдых из Белгородской области в лагерь "Бригантина" прибыли 277 детей", – сказала Демидова и выразила надежду, что "ребят порадует ласковое евпаторийское море и прекрасная солнечная погода".
Планируется, что отдых и оздоровление юных белгородцев будет осуществляться на постоянной основе. Однако "все будет зависеть от ситуации", добавила Демидова.
Ранее одна из сопровождающих группы детей Дарья Яготинцева сообщила, что в первую тематическую смену вошли, в том числе, дети участников спецоперации. Детей автобусами доставили до станции Россошь в Воронежской области, где они пересели на поезд в Крым. Транспортные расходы взял на себя областной бюджет. Юные жители Белгородской области пробудут в Крыму до 25 июня.
© РИА Новости КрымДети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
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Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
2 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
3 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
1 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
2 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
3 из 3
Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых
© РИА Новости Крым
В общей сложности за четыре смены санаторий примет свыше 1 100 белгородских детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Ранее сообщалось, что санаторий для детей и детей с родителями "Бригантина" в Евпатории был безвозмездно передан Белгородской области. За счет областного бюджета в жилых и хозяйственных корпусах был проведен капитальный ремонт, благоустроена территория.
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