https://crimea.ria.ru/20230605/pervaya-gruppa-detey-pribyla-na-otdykh-v-krym-iz-belgorodskoy-oblasti-1129194697.html

Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области

Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области

Более 270 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Елена Демидова. РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T15:27

2023-06-05T15:27

2023-06-05T15:28

белгородская область

дети

крым

отдых

евпатория

елена демидова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Более 270 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Елена Демидова.Мэр отметила, что это плановый приезд. Белгородцы прибыли на полуостров в рамках подписанного в 2021 году меморандума между Республикой Крым и Белгородской областью.Планируется, что отдых и оздоровление юных белгородцев будет осуществляться на постоянной основе. Однако "все будет зависеть от ситуации", добавила Демидова.Ранее одна из сопровождающих группы детей Дарья Яготинцева сообщила, что в первую тематическую смену вошли, в том числе, дети участников спецоперации. Детей автобусами доставили до станции Россошь в Воронежской области, где они пересели на поезд в Крым. Транспортные расходы взял на себя областной бюджет. Юные жители Белгородской области пробудут в Крыму до 25 июня.В общей сложности за четыре смены санаторий примет свыше 1 100 белгородских детей в возрасте от 7 до 17 лет.Ранее сообщалось, что санаторий для детей и детей с родителями "Бригантина" в Евпатории был безвозмездно передан Белгородской области. За счет областного бюджета в жилых и хозяйственных корпусах был проведен капитальный ремонт, благоустроена территория.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детяхВ Белгородской области ввели дополнительные меры безопасностиДети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым

https://crimea.ria.ru/20230604/kak-vstretit-krym-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1129178754.html

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евпатория

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белгородская область, дети, крым, отдых, евпатория, елена демидова