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Лживый фастфуд: в Крыму оценили заявления о минировании химзавода "Титан"

Лживый фастфуд: в Крыму оценили заявления о минировании химзавода "Титан" - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Лживый фастфуд: в Крыму оценили заявления о минировании химзавода "Титан"

Заявление о минировании российской стороной химического завода "Титан" в Крыму является лживой пиар-акцией, такой же фейковой по своей сути, как и сами киевские РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T10:32

2023-06-03T10:32

2023-06-03T10:32

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Заявление о минировании российской стороной химического завода "Титан" в Крыму является лживой пиар-акцией, такой же фейковой по своей сути, как и сами киевские ставленники вроде главы Херсонской ВГА. Об этом, комментируя ситуацию РИА Новости, заявил глава парламента РК Владимир Константинов.Ранее Александр Прокудин, назначенный президентом Украины главой Херсонской областной военной администрации, в своем Telegram-канале сообщил, что российской стороной якобы минируется территория химического завода "Крымский Титан" на севере полуострова. Из-за этого, отметил киевский ставленник, есть угроза Крыму, а также семи областям Украины и даже Турции.По словам Константинова, содержание этого заявления так же нереалистично, бессмысленно и глупо, как и сам источник информации о "минировании" – "фейковый руководитель херсонской администрации".Подобные лживые провокационные заявления украинская сторона делает потому, что в отсутствие успехов на фронте это единственный сегодня способ удерживать внимание населения Украины к ее преступной власти, считает Константинов."Ориентированы эти акции в первую очередь на внутреннего потребителя. Поскольку украинское общество превращено в своего рода информационный "Макдоналдс", людям можно скормить любой информационный фастфуд, лишь бы каждый день и хоть чем-то заправлять эти разжиженные мозги", – заключил Константинов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов В Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, новости крыма, украина, мнения, завод "крымский титан", безопасность республики крым и севастополя