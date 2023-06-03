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Лживый фастфуд: в Крыму оценили заявления о минировании химзавода "Титан" - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Лживый фастфуд: в Крыму оценили заявления о минировании химзавода "Титан"
Лживый фастфуд: в Крыму оценили заявления о минировании химзавода "Титан" - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Лживый фастфуд: в Крыму оценили заявления о минировании химзавода "Титан"
Заявление о минировании российской стороной химического завода "Титан" в Крыму является лживой пиар-акцией, такой же фейковой по своей сути, как и сами киевские РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T10:32
2023-06-03T10:32
владимир константинов
крым
новости крыма
украина
мнения
завод "крымский титан"
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Заявление о минировании российской стороной химического завода "Титан" в Крыму является лживой пиар-акцией, такой же фейковой по своей сути, как и сами киевские ставленники вроде главы Херсонской ВГА. Об этом, комментируя ситуацию РИА Новости, заявил глава парламента РК Владимир Константинов.Ранее Александр Прокудин, назначенный президентом Украины главой Херсонской областной военной администрации, в своем Telegram-канале сообщил, что российской стороной якобы минируется территория химического завода "Крымский Титан" на севере полуострова. Из-за этого, отметил киевский ставленник, есть угроза Крыму, а также семи областям Украины и даже Турции.По словам Константинова, содержание этого заявления так же нереалистично, бессмысленно и глупо, как и сам источник информации о "минировании" – "фейковый руководитель херсонской администрации".Подобные лживые провокационные заявления украинская сторона делает потому, что в отсутствие успехов на фронте это единственный сегодня способ удерживать внимание населения Украины к ее преступной власти, считает Константинов."Ориентированы эти акции в первую очередь на внутреннего потребителя. Поскольку украинское общество превращено в своего рода информационный "Макдоналдс", людям можно скормить любой информационный фастфуд, лишь бы каждый день и хоть чем-то заправлять эти разжиженные мозги", – заключил Константинов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов В Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка
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владимир константинов, крым, новости крыма, украина, мнения, завод "крымский титан", безопасность республики крым и севастополя
Лживый фастфуд: в Крыму оценили заявления о минировании химзавода "Титан"

Константинов: заявление Киева о минировании завода "Крымский Титан" – лживая пиар-акция

10:32 03.06.2023
 
© РИА Новости КрымХимический завод "Крымский титан"
Химический завод Крымский титан - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Заявление о минировании российской стороной химического завода "Титан" в Крыму является лживой пиар-акцией, такой же фейковой по своей сути, как и сами киевские ставленники вроде главы Херсонской ВГА. Об этом, комментируя ситуацию РИА Новости, заявил глава парламента РК Владимир Константинов.
Ранее Александр Прокудин, назначенный президентом Украины главой Херсонской областной военной администрации, в своем Telegram-канале сообщил, что российской стороной якобы минируется территория химического завода "Крымский Титан" на севере полуострова. Из-за этого, отметил киевский ставленник, есть угроза Крыму, а также семи областям Украины и даже Турции.
По словам Константинова, содержание этого заявления так же нереалистично, бессмысленно и глупо, как и сам источник информации о "минировании" – "фейковый руководитель херсонской администрации".
"С таким же успехом они могли бы назначить своего наместника на Луне и заявлять, что периодически на ней высаживаются, что Луна – неотъемлемая часть Украины. Суть заявления не менее иррациональна", – сказал Константинов. – Мы что-то такое минируем, что взорвется и вместе с семью областями Украины и Турцией. Что может так рвануть, этот балабол не уточнил? Понятное дело: стал бы уточнять, выглядел бы еще глупее. Хотя, казалось бы, куда уж больше".
Подобные лживые провокационные заявления украинская сторона делает потому, что в отсутствие успехов на фронте это единственный сегодня способ удерживать внимание населения Украины к ее преступной власти, считает Константинов.
"Ориентированы эти акции в первую очередь на внутреннего потребителя. Поскольку украинское общество превращено в своего рода информационный "Макдоналдс", людям можно скормить любой информационный фастфуд, лишь бы каждый день и хоть чем-то заправлять эти разжиженные мозги", – заключил Константинов.
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Владимир КонстантиновКрымНовости КрымаУкраинаМненияЗавод "Крымский Титан"Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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