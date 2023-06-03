https://crimea.ria.ru/20230603/kak-krymskie-zhivotnovody-pomogayut-sderzhat-inflyatsiyu-v-regione-1129155785.html

Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионе

Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионе - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионе

Увеличение выпуска продукции и снижение стоимости кормов для скота стали основополагающими факторами, влияющими на замедление годовой инфляции в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T08:44

2023-06-03T08:44

2023-06-03T08:44

крым

экономика

животноводство в крыму

инфляция

банк россии

новости крыма

общество

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/11/1119060480_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9a1b40277c306e4548a8493deba54996.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Увеличение выпуска продукции и снижение стоимости кормов для скота стали основополагающими факторами, влияющими на замедление годовой инфляции в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.Согласно докладу Центробанка, в регионе заметно выросло производство молочных и кисломолочных продуктов: молока, сливочного масла, сыра и творога. Только за прошлый год крымские предприятия переработали около 140 тысяч тонн сырого молока, что на 16% больше показателей 2021 года.В частности, инвестпроект по созданию и развитию предприятия по переработке молока мощностью до 150 тонн в сутки реализуется в Раздольненском районе полуострова. Благодаря полученной в прошлом году субсидии на прирост отправленного на переработку сырого молока, производитель уже в первом квартале нарастил производство сыров в 1,8 раза, а сливочного масла – в четыре. Сейчас предприятие планирует закупить новое оборудование и производственные линии.Также ферма на 240 голов стоимостью 85,3 млн рублей строится в Красногвардейском районе республики. В планах предприятия – увеличить поголовье дойного стада до тысячи голов, производство молока – до 9,6 тысяч тонн в год.По мнению руководителя отделения Банка России в Крыму Игоря Цветкова, предприятия республики активно развивают бизнес благодаря инвестиционным проектам и государственной поддержке.Крымские аграрии также позитивно оценивают перспективы развития отрасли. Они работают над расширением линейки выпускаемой продукции, повышают узнаваемость в регионе. Кроме того, крымские предприятия активно участвуют в различных республиканских и федеральных мероприятиях и "фермерских островках".Ранее специалисты Банка России подсчитали, что инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая предрекла Крыму увеличение инвестиционных потоков и рост производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Скоро лето: ждать ли роста цен в Крыму и на какие товарыКак Крым способен связать экономику России и БелоруссииМинсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году

https://crimea.ria.ru/20230525/inflyatsiya-v-krymu-za-god-snizilas-v-pyat-raz-1128939202.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, животноводство в крыму, инфляция, банк россии, новости крыма, общество, сельское хозяйство