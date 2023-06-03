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Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионе - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионе
Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионе - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионе
Увеличение выпуска продукции и снижение стоимости кормов для скота стали основополагающими факторами, влияющими на замедление годовой инфляции в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T08:44
2023-06-03T08:44
крым
экономика
животноводство в крыму
инфляция
банк россии
новости крыма
общество
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Увеличение выпуска продукции и снижение стоимости кормов для скота стали основополагающими факторами, влияющими на замедление годовой инфляции в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.Согласно докладу Центробанка, в регионе заметно выросло производство молочных и кисломолочных продуктов: молока, сливочного масла, сыра и творога. Только за прошлый год крымские предприятия переработали около 140 тысяч тонн сырого молока, что на 16% больше показателей 2021 года.В частности, инвестпроект по созданию и развитию предприятия по переработке молока мощностью до 150 тонн в сутки реализуется в Раздольненском районе полуострова. Благодаря полученной в прошлом году субсидии на прирост отправленного на переработку сырого молока, производитель уже в первом квартале нарастил производство сыров в 1,8 раза, а сливочного масла – в четыре. Сейчас предприятие планирует закупить новое оборудование и производственные линии.Также ферма на 240 голов стоимостью 85,3 млн рублей строится в Красногвардейском районе республики. В планах предприятия – увеличить поголовье дойного стада до тысячи голов, производство молока – до 9,6 тысяч тонн в год.По мнению руководителя отделения Банка России в Крыму Игоря Цветкова, предприятия республики активно развивают бизнес благодаря инвестиционным проектам и государственной поддержке.Крымские аграрии также позитивно оценивают перспективы развития отрасли. Они работают над расширением линейки выпускаемой продукции, повышают узнаваемость в регионе. Кроме того, крымские предприятия активно участвуют в различных республиканских и федеральных мероприятиях и "фермерских островках".Ранее специалисты Банка России подсчитали, что инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая предрекла Крыму увеличение инвестиционных потоков и рост производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Скоро лето: ждать ли роста цен в Крыму и на какие товарыКак Крым способен связать экономику России и БелоруссииМинсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году
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крым, экономика, животноводство в крыму, инфляция, банк россии, новости крыма, общество, сельское хозяйство
Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионе

Банк России: инфляция в Крыму замедляется за счет увеличения выпуска продукции

08:44 03.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорова
Корова - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Увеличение выпуска продукции и снижение стоимости кормов для скота стали основополагающими факторами, влияющими на замедление годовой инфляции в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Согласно докладу Центробанка, в регионе заметно выросло производство молочных и кисломолочных продуктов: молока, сливочного масла, сыра и творога. Только за прошлый год крымские предприятия переработали около 140 тысяч тонн сырого молока, что на 16% больше показателей 2021 года.
"За первый квартал текущего года крымским производителям удалось увеличить объемы выпуска молочных продуктов на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому содействуют инвестиционные проекты по модернизации производств и расширение поставок сырого молока из соседних регионов, цены на которое в этом году снизились", – говорится в сообщении.
В частности, инвестпроект по созданию и развитию предприятия по переработке молока мощностью до 150 тонн в сутки реализуется в Раздольненском районе полуострова. Благодаря полученной в прошлом году субсидии на прирост отправленного на переработку сырого молока, производитель уже в первом квартале нарастил производство сыров в 1,8 раза, а сливочного масла – в четыре. Сейчас предприятие планирует закупить новое оборудование и производственные линии.
Также ферма на 240 голов стоимостью 85,3 млн рублей строится в Красногвардейском районе республики. В планах предприятия – увеличить поголовье дойного стада до тысячи голов, производство молока – до 9,6 тысяч тонн в год.
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25 мая, 07:54
Инфляция в Крыму за год снизилась в пять раз
По мнению руководителя отделения Банка России в Крыму Игоря Цветкова, предприятия республики активно развивают бизнес благодаря инвестиционным проектам и государственной поддержке.
"В первом квартале этого года на развитие сельского хозяйства крымские предприятия получили почти треть от всех выданных кредитов бизнесу – 916 млн рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. В том числе растет спрос на льготные программы кредитования, благодаря которым продолжает восстанавливаться деловая активность в регионе", – сообщил Цветков.
Крымские аграрии также позитивно оценивают перспективы развития отрасли. Они работают над расширением линейки выпускаемой продукции, повышают узнаваемость в регионе. Кроме того, крымские предприятия активно участвуют в различных республиканских и федеральных мероприятиях и "фермерских островках".
Ранее специалисты Банка России подсчитали, что инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая предрекла Крыму увеличение инвестиционных потоков и рост производства.
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КрымЭкономикаЖивотноводство в КрымуИнфляцияБанк РоссииНовости КрымаОбществоСельское хозяйство
 
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