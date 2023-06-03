https://crimea.ria.ru/20230603/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1129159165.html
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крымуожидается сухая и по-летнему теплая погода. Теплее всего будет на побережье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T00:01
2023-06-03T00:01
2023-06-03T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
евпатория
судак
феодосия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119864198_0:45:1620:956_1920x0_80_0_0_8d5f1478560e592f1ed18c4a01c30ef7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крымуожидается сухая и по-летнему теплая погода. Теплее всего будет на побережье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.На побережье также ожидается сухая и теплая погода.В Ялте и Евпатории будет теплее всего. Ночью температура воздуха составит +15...17, днем прогреется до +27.В Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +14...16, днем до +24 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность. Ночью +15...17, днем до 25 градусов тепла.Ранее специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, что на выходных в Крыму ожидается до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Читайте также на РИА Новости Крым:Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходныеМесяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости КрымКак Крым будет отдыхать в июне
крым
симферополь
севастополь
ялта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119864198_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_cbd019c1702250e00256affc3fffd900.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается переменная облачность и до 27 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крымуожидается сухая и по-летнему теплая погода. Теплее всего будет на побережье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +17; днем +22…27, в горах +15…20", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.
На побережье также ожидается сухая и теплая погода.
В Ялте и Евпатории будет теплее всего. Ночью температура воздуха составит +15...17, днем прогреется до +27.
В Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +14...16, днем до +24 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность. Ночью +15...17, днем до 25 градусов тепла.
Ранее специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал
, что на выходных в Крыму ожидается до +27 градусов и местами скоротечные дожди.
Читайте также на РИА Новости Крым: