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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крымуожидается сухая и по-летнему теплая погода. Теплее всего будет на побережье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.06.2023
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крымуожидается сухая и по-летнему теплая погода. Теплее всего будет на побережье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.На побережье также ожидается сухая и теплая погода.В Ялте и Евпатории будет теплее всего. Ночью температура воздуха составит +15...17, днем прогреется до +27.В Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +14...16, днем до +24 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность. Ночью +15...17, днем до 25 градусов тепла.Ранее специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, что на выходных в Крыму ожидается до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Читайте также на РИА Новости Крым:Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходныеМесяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости КрымКак Крым будет отдыхать в июне
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крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму ожидается переменная облачность и до 27 градусов тепла

00:01 03.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка с воздушными шарами
Девушка с воздушными шарами - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крымуожидается сухая и по-летнему теплая погода. Теплее всего будет на побережье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +17; днем +22…27, в горах +15…20", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.
На побережье также ожидается сухая и теплая погода.
В Ялте и Евпатории будет теплее всего. Ночью температура воздуха составит +15...17, днем прогреется до +27.
В Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +14...16, днем до +24 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность. Ночью +15...17, днем до 25 градусов тепла.
Ранее специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, что на выходных в Крыму ожидается до +27 градусов и местами скоротечные дожди.
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00:00Какой сегодня праздник: 3 июня
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