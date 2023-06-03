https://crimea.ria.ru/20230603/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1129159165.html

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крымуожидается сухая и по-летнему теплая погода. Теплее всего будет на побережье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T00:01

2023-06-03T00:01

2023-06-03T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крымуожидается сухая и по-летнему теплая погода. Теплее всего будет на побережье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.На побережье также ожидается сухая и теплая погода.В Ялте и Евпатории будет теплее всего. Ночью температура воздуха составит +15...17, днем прогреется до +27.В Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +14...16, днем до +24 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность. Ночью +15...17, днем до 25 градусов тепла.Ранее специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, что на выходных в Крыму ожидается до +27 градусов и местами скоротечные дожди. Читайте также на РИА Новости Крым:Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходныеМесяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости КрымКак Крым будет отдыхать в июне

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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