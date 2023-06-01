https://crimea.ria.ru/20230601/kakie-ulitsy-perekroyut-v-simferopole-3-iyunya-1129115882.html

Какие улицы перекроют в Симферополе 3 июня

Какие улицы перекроют в Симферополе 3 июня - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Какие улицы перекроют в Симферополе 3 июня

В Симферополе 3 июня с шести утра до восьми часов вечера ограничат движение и парковку транспорта на центральных улицах города, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T19:09

2023-06-01T19:09

2023-06-01T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе 3 июня с шести утра до восьми часов вечера ограничат движение и парковку транспорта на центральных улицах города, сообщается в Telegram-канале администрации. Так, 3 июня с 06:00 до 20:00 движение транспорта будет ограничено на улицах:В указанный период на перечисленных участках будет дежурить эвакуатор. Такие ограничения связаны с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню города.Как сообщалось ранее, городские власти Симферополя решили отказаться от масштабного празднования. Тем не менее, праздничное настроение жителям и гостям крымской столицы будет обеспечено, заверил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.На перекрестке улиц Пушкина и Екатерининской установят фотозону, и там же, на Пушкинской, организуют выставку картин. Планируется также проведение различных мастер-классов, анимационных игровых программ для детей, викторин, спортивных соревнований.Читайте также на РИА Новости Крым:ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом годуБез масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День городаКрымчане пересели на общественный транспорт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, городская среда, транспорт, общество, новости