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Какие улицы перекроют в Симферополе 3 июня
Какие улицы перекроют в Симферополе 3 июня - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Какие улицы перекроют в Симферополе 3 июня
В Симферополе 3 июня с шести утра до восьми часов вечера ограничат движение и парковку транспорта на центральных улицах города, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T19:09
2023-06-01T19:09
2023-06-01T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе 3 июня с шести утра до восьми часов вечера ограничат движение и парковку транспорта на центральных улицах города, сообщается в Telegram-канале администрации. Так, 3 июня с 06:00 до 20:00 движение транспорта будет ограничено на улицах:В указанный период на перечисленных участках будет дежурить эвакуатор. Такие ограничения связаны с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню города.Как сообщалось ранее, городские власти Симферополя решили отказаться от масштабного празднования. Тем не менее, праздничное настроение жителям и гостям крымской столицы будет обеспечено, заверил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.На перекрестке улиц Пушкина и Екатерининской установят фотозону, и там же, на Пушкинской, организуют выставку картин. Планируется также проведение различных мастер-классов, анимационных игровых программ для детей, викторин, спортивных соревнований.Читайте также на РИА Новости Крым:ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом годуБез масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День городаКрымчане пересели на общественный транспорт
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крым, симферополь, городская среда, транспорт, общество, новости
Какие улицы перекроют в Симферополе 3 июня
В Симферополе 3 июня перекроют центральные улицы: горожане будут отмечать День города
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе 3 июня с шести утра до восьми часов вечера ограничат движение и парковку транспорта на центральных улицах города, сообщается в Telegram-канале администрации.
Так, 3 июня с 06:00 до 20:00 движение транспорта будет ограничено на улицах:
—Горького (от перекрестка Горького/Жуковского до пересечения улиц Горького и проспекта Кирова)
—Пушкина (от улицы Гоголя до Александра Невского)
—Серова (от Александра Невского до улицы Екатерининская).
В указанный период на перечисленных участках будет дежурить эвакуатор. Такие ограничения связаны с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню города.
Как сообщалось ранее, городские власти Симферополя решили отказаться
от масштабного празднования. Тем не менее, праздничное настроение жителям и гостям крымской столицы будет обеспечено, заверил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
На перекрестке улиц Пушкина и Екатерининской установят фотозону, и там же, на Пушкинской, организуют выставку картин. Планируется также проведение различных мастер-классов, анимационных игровых программ для детей, викторин, спортивных соревнований.
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