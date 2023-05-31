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Без масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День города - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Без масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День города
Без масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День города - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Без масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День города
С учетом ситуации, складывающейся в связи с проведением специальной военной операции, власти Симферополя решили не проводить масштабные массовые мероприятия в... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T07:03
2023-05-31T07:41
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. С учетом ситуации, складывающейся в связи с проведением специальной военной операции, власти Симферополя решили не проводить масштабные массовые мероприятия в День города 4 июня. Тем не менее, праздничное настроение жителям и гостям крымской столицы будет обеспечено. Об этом рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму".Планируется проведение различных мастер-классов, анимационных игровых программ для детей, викторин, спортивных соревнований. Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО, добавил Афанасьев.Кроме того, в честь 239-летия города администрация Симферополя подготовила для жителей и гостей города бесплатные экскурсии, участники которых смогут ознакомиться с главными достопримечательностями крымской столицы, узнать о подвигах симферопольцев во время Великой Отечественной войны, а также встретиться с героями разных времен, роли которых исполнят артисты местных театров.Читайте также на РИА Новости Крым:Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в КрымуОбрезка, цветы, гидропосевы: Симферополь готовится к майским праздникамГранит, террасы и ротонды: как движется ремонт набережной в Евпатории
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симферополь, михаил афанасьев, крым, новости крыма, общество, культура, праздники и памятные даты
Без масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День города

Власти Симферополя отказались от масштабных праздничных мероприятий в День города

07:03 31.05.2023 (обновлено: 07:41 31.05.2023)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяСимферополь
Симферополь
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. С учетом ситуации, складывающейся в связи с проведением специальной военной операции, власти Симферополя решили не проводить масштабные массовые мероприятия в День города 4 июня. Тем не менее, праздничное настроение жителям и гостям крымской столицы будет обеспечено. Об этом рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму".

"С учетом сегодняшней ситуации принято решение не проводить массовые масштабные мероприятия, но жителей и гостей города мы без праздника не оставим. Симферополь будет традиционно украшен, планируем установить фотозоны в центре на перекрестке улиц Пушкина и Екатерининской, там же, на Пушкина, у нас будет выставка картин", - рассказал градоначальник.

Планируется проведение различных мастер-классов, анимационных игровых программ для детей, викторин, спортивных соревнований. Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО, добавил Афанасьев.
Кроме того, в честь 239-летия города администрация Симферополя подготовила для жителей и гостей города бесплатные экскурсии, участники которых смогут ознакомиться с главными достопримечательностями крымской столицы, узнать о подвигах симферопольцев во время Великой Отечественной войны, а также встретиться с героями разных времен, роли которых исполнят артисты местных театров.
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Радио "Спутник в Крыму"СимферопольМихаил АфанасьевКрымНовости КрымаОбществоКультураПраздники и памятные даты
 
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