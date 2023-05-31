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Без масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День города

Без масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День города - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Без масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День города

С учетом ситуации, складывающейся в связи с проведением специальной военной операции, власти Симферополя решили не проводить масштабные массовые мероприятия в... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T07:03

2023-05-31T07:03

2023-05-31T07:41

симферополь

михаил афанасьев

крым

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культура

праздники и памятные даты

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. С учетом ситуации, складывающейся в связи с проведением специальной военной операции, власти Симферополя решили не проводить масштабные массовые мероприятия в День города 4 июня. Тем не менее, праздничное настроение жителям и гостям крымской столицы будет обеспечено. Об этом рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму".Планируется проведение различных мастер-классов, анимационных игровых программ для детей, викторин, спортивных соревнований. Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО, добавил Афанасьев.Кроме того, в честь 239-летия города администрация Симферополя подготовила для жителей и гостей города бесплатные экскурсии, участники которых смогут ознакомиться с главными достопримечательностями крымской столицы, узнать о подвигах симферопольцев во время Великой Отечественной войны, а также встретиться с героями разных времен, роли которых исполнят артисты местных театров.Читайте также на РИА Новости Крым:Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в КрымуОбрезка, цветы, гидропосевы: Симферополь готовится к майским праздникамГранит, террасы и ротонды: как движется ремонт набережной в Евпатории

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, михаил афанасьев, крым, новости крыма, общество, культура, праздники и памятные даты