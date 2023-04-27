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Обрезка, цветы, гидропосевы: Симферополь готовится к майским праздникам - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Обрезка, цветы, гидропосевы: Симферополь готовится к майским праздникам
Обрезка, цветы, гидропосевы: Симферополь готовится к майским праздникам - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Обрезка, цветы, гидропосевы: Симферополь готовится к майским праздникам
К майским праздникам коммунальные службы Симферополя наводят в городе порядок: обрезают деревья, косят траву, высаживают цветы, ухаживают за мемориалами и... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T08:25
2023-04-27T08:25
симферополь
радио "спутник в крыму"
городская среда
благоустройство
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эльвира евтухова
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Замдиректора МБУ "Город" Эльвира Евтухова - о благоустройстве Симферополя
Замдиректора МБУ "Город" Эльвира Евтухова - о благоустройстве Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. К майским праздникам коммунальные службы Симферополя наводят в городе порядок: обрезают деревья, косят траву, высаживают цветы, ухаживают за мемориалами и закрашивают граффити уличных вандалов. О том, достаточно ли этой работы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора МБУ "Город" Эльвира Евтухова.Заниженные газоны и цветыВ Симферополе 1 183 улицы. В частном секторе их 697 и здесь, по словам Евтуховой, предусмотрен план "одноразового покоса травы". На улицах с твердым покрытием за сезон косить траву будут семь раз, а там, где его нет (таких улиц около 300), скосят трижды. На магистральных улицах, которых в городе 150, бороться с травой коммунальщики будут трижды в месяц.Помимо этого, будут занижены газоны, чтобы бордюр был выше почвенного грунта (это делается для того, чтобы грязь не стекала на тротуары и дороги - ред.).Центральные улицы уже украсили цветами. По словам Евтуховой, в кашпо высадили 10,5 тысяч растений. А на Киевской, Казанской, Павленко, Беспалова рабочие завозят плодородный грунт и выполняют гидропосев газона.Деревья под сносПродолжается работа и по сносу старых, представляющих опасность, деревьев. В Симферополе, по данным коммунальщиков, на сегодняшний день таких насчитывается 1 700."Мы по ним работаем, составлен план, и до ноября мы должны этот вопрос решить", - отметила Евтухова.Кронирование (работы по формированию новой кроны дерева – ред.) деревьев сейчас приостановили, поскольку начался вегетационный период, и до конца осени коммунальщики будут проводить только санитарную обрезку."Мы работаем в рамках полученных порубочных билетов, которые выдает департамент городского хозяйства на основании актов обследования специальной комиссии", - подчеркнула замдиректора предприятия.Уход за мемориалами и борьба с "творцами""В оперативном управлении МБУ "Город" также есть объекты культурного наследия – в основном это памятники Великой Отечественной войны – одиночные, братские могилы, мемориалы. В начале весенне-летнего сезона мы привели в порядок 48 таких объектов", - озвучила Евтухова. В то же время немало хлопот городским коммунальным службам доставляют вандалы, которые разрисовывают подземные переходы и остановки."Минимум раз в неделю мы закрашиваем граффити в подземных переходах. Особенно это касается перехода в районе Детского парка. Не помогает даже антивандальное покрытие. Они (вандалы – ред.) используют какие-то краски, которые обыкновенным ацетоном не смываются, их нужно закрашивать", - сказала Евтухова, отметив, что такие "художники" также любят разрисовывать парапеты, мостовые и пешеходные сооружения на набережной Салгира.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьКоммунальным службам Симферополя не хватает специалистовКто несет ответственность за содержание городских территорий
https://crimea.ria.ru/20230330/aksenov-prigrozil-glavam-gorodov-kryma-za-uborku-dorogi-i-gazifikatsiyu-1127869301.html
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симферополь, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым, мбу "город", эльвира евтухова, жкх крыма и севастополя, жкх
Обрезка, цветы, гидропосевы: Симферополь готовится к майским праздникам

Как коммунальщики Симферополя готовят город к майским праздникам

08:25 27.04.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяОзеленение в Симферополе
Озеленение в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. К майским праздникам коммунальные службы Симферополя наводят в городе порядок: обрезают деревья, косят траву, высаживают цветы, ухаживают за мемориалами и закрашивают граффити уличных вандалов. О том, достаточно ли этой работы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора МБУ "Город" Эльвира Евтухова.

Заниженные газоны и цветы

В Симферополе 1 183 улицы. В частном секторе их 697 и здесь, по словам Евтуховой, предусмотрен план "одноразового покоса травы". На улицах с твердым покрытием за сезон косить траву будут семь раз, а там, где его нет (таких улиц около 300), скосят трижды. На магистральных улицах, которых в городе 150, бороться с травой коммунальщики будут трижды в месяц.
Помимо этого, будут занижены газоны, чтобы бордюр был выше почвенного грунта (это делается для того, чтобы грязь не стекала на тротуары и дороги - ред.).
Центральные улицы уже украсили цветами. По словам Евтуховой, в кашпо высадили 10,5 тысяч растений. А на Киевской, Казанской, Павленко, Беспалова рабочие завозят плодородный грунт и выполняют гидропосев газона.

Деревья под снос

Продолжается работа и по сносу старых, представляющих опасность, деревьев. В Симферополе, по данным коммунальщиков, на сегодняшний день таких насчитывается 1 700.
"Мы по ним работаем, составлен план, и до ноября мы должны этот вопрос решить", - отметила Евтухова.
Замдиректора МБУ "Город" Эльвира Евтухова - о благоустройстве Симферополя
08:25
Кронирование (работы по формированию новой кроны дерева – ред.) деревьев сейчас приостановили, поскольку начался вегетационный период, и до конца осени коммунальщики будут проводить только санитарную обрезку.
"Мы работаем в рамках полученных порубочных билетов, которые выдает департамент городского хозяйства на основании актов обследования специальной комиссии", - подчеркнула замдиректора предприятия.

Уход за мемориалами и борьба с "творцами"

"В оперативном управлении МБУ "Город" также есть объекты культурного наследия – в основном это памятники Великой Отечественной войны – одиночные, братские могилы, мемориалы. В начале весенне-летнего сезона мы привели в порядок 48 таких объектов", - озвучила Евтухова.
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В то же время немало хлопот городским коммунальным службам доставляют вандалы, которые разрисовывают подземные переходы и остановки.
"Минимум раз в неделю мы закрашиваем граффити в подземных переходах. Особенно это касается перехода в районе Детского парка. Не помогает даже антивандальное покрытие. Они (вандалы – ред.) используют какие-то краски, которые обыкновенным ацетоном не смываются, их нужно закрашивать", - сказала Евтухова, отметив, что такие "художники" также любят разрисовывать парапеты, мостовые и пешеходные сооружения на набережной Салгира.
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Радио "Спутник в Крыму"СимферопольГородская средаБлагоустройствоНовости КрымаКрымМБУ "Город"Эльвира ЕвтуховаЖКХ Крыма и СевастополяЖКХ
 
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