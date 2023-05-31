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Порывистый ветер и дожди: как работает Керченская переправа 31 мая - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Порывистый ветер и дожди: как работает Керченская переправа 31 мая
Порывистый ветер и дожди: как работает Керченская переправа 31 мая - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Порывистый ветер и дожди: как работает Керченская переправа 31 мая
Керченская паромная переправа в среду работает штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Местами ожидается кратковременный дождь и усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-31T10:55
2023-05-31T10:57
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керченская паромная переправа
минтранс россии
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Погода в Керченском проливеПогода в районе Керченской паромной переправы благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений в среду нет.Работа паромной переправы зависит от погодных условий, по этой причине водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за расписанием движения паромов, чтобы быть в курсе актуальной остановки.Как работает паромная переправаПосле возобновления морского сообщения через пролив перевезено больше 129 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 160 643 пассажира, 129 426 единиц автотранспорта и 16 307 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 971 рейс", - отметили в пресс-службе Минтранса.Крым еще будет штормитьПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.Несмотря на продолжающиеся сильные дожди в Крыму, ситуация в регионе по состоянию на утро среды стабильная и находится на контроле властей и экстренных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища – АксеновУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогодуСела Симферопольского района обесточены из-за непогоды
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Порывистый ветер и дожди: как работает Керченская переправа 31 мая

Керченская паромная переправа 31 мая работает в штатном режиме - в проливе дождь и ветер

10:55 31.05.2023 (обновлено: 10:57 31.05.2023)
 
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Керченская паромная переправа в среду работает штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Местами ожидается кратковременный дождь и усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 31 мая

Погода в Керченском проливе

Погода в районе Керченской паромной переправы благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений в среду нет.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 31 мая ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, кратковременный дождь, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +19…+20", - говорится в Telegram-канале профильного ведомства.

Работа паромной переправы зависит от погодных условий, по этой причине водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за расписанием движения паромов, чтобы быть в курсе актуальной остановки.

Как работает паромная переправа

После возобновления морского сообщения через пролив перевезено больше 129 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 160 643 пассажира, 129 426 единиц автотранспорта и 16 307 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 971 рейс", - отметили в пресс-службе Минтранса.

Крым еще будет штормить

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.
Несмотря на продолжающиеся сильные дожди в Крыму, ситуация в регионе по состоянию на утро среды стабильная и находится на контроле властей и экстренных служб.
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КрымКерчьКерченская паромная переправаМинтранс РоссииМорской транспортТранспортПогода в КрымуНовости КрымаОбщество
 
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