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Порывистый ветер и дожди: как работает Керченская переправа 31 мая

Порывистый ветер и дожди: как работает Керченская переправа 31 мая - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Порывистый ветер и дожди: как работает Керченская переправа 31 мая

Керченская паромная переправа в среду работает штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Местами ожидается кратковременный дождь и усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-05-31T10:55

2023-05-31T10:55

2023-05-31T10:57

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Погода в Керченском проливеПогода в районе Керченской паромной переправы благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений в среду нет.Работа паромной переправы зависит от погодных условий, по этой причине водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за расписанием движения паромов, чтобы быть в курсе актуальной остановки.Как работает паромная переправаПосле возобновления морского сообщения через пролив перевезено больше 129 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 160 643 пассажира, 129 426 единиц автотранспорта и 16 307 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 971 рейс", - отметили в пресс-службе Минтранса.Крым еще будет штормитьПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.Несмотря на продолжающиеся сильные дожди в Крыму, ситуация в регионе по состоянию на утро среды стабильная и находится на контроле властей и экстренных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища – АксеновУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогодуСела Симферопольского района обесточены из-за непогоды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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