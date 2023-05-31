https://crimea.ria.ru/20230531/glavnye-novosti-kryma-31-maya-1129105246.html

Главные новости Крыма: 31 мая

Главные новости Крыма: 31 мая - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Главные новости Крыма: 31 мая

Долгострой в Севастополе завершат под контролем прокуратуры. В Симферополе "утонул" поселок ГРЭСовский. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T21:33

2023-05-31T21:33

2023-05-31T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Крым примет участие в выставке-форуме "Россия" в Москве. Программу развития "Артека" продлят на пять лет. Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес. Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе и Севастополе. Долгострой в Севастополе завершат под контролем прокуратуры. В Симферополе "утонул" поселок ГРЭСовский. О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Крым примет участие в выставке-форуме "Россия" в МосквеВ соответствии с указом президента РФ Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ в ноябре этого года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, выставка дает возможность познакомиться с достижениями и передовым опытом регионов страны. Крым открыт для всего нового, готов перенимать и применять лучшие практики, а также намерен продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность, заключил глава республики.Программу развития "Артека" продлят на пять летПравительство рассматривает возможность продления программы развития МДЦ "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина. По ее словам, благодаря принятой в 2015 году программе развития в МДЦ началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. Так, с 2015 по 2020 годы в развитие "Артека" вложено 36 млрд рублей. Сегодня центр может принимать более 40 тысяч детей в год.Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнесРеспублика Крым заняла шестое место среди регионов России по индексу административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Показатели индекса административного давления рассчитываются в рамках мониторинга эффективности реформы контрольно-надзорной деятельности и выявления проблем административной среды. Индекс административного давления включает в себя данные по девяти ведомствам, на долю которых приходится наибольшее количество проверок: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, Росздравнадзор, Ространснадзор, ФНС.Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе и СевастополеВетераны СВО и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна. Об этом на открытии регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Цель проекта – максимально сократить время предоставления услуг и вывести их предоставление на уровень, когда все проблемы бойцов СВО и их семей можно будет решить посредством одного звонка в Фонд, подчеркнул Аксенов.Отделение госфонда открылось и в Севастополе.Долгострой в Севастополе завершат под контролем прокуратурыСтроительство проблемных многоэтажек, начатое еще в украинский период в Севастополе, взяла под контроль прокуратура. Жилой комплекс обещают сдать этой осенью, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Недостроенный жилой комплекс на проспекте Генерала Острякова, 244 включен в Единый реестр проблемных объектов. Эти дома должны были сдать в эксплуатацию еще до марта 2014 года. Но и сегодня более 170 семей не получили ключей от новых квартир.В Симферополе "утонул" поселок ГРЭСовскийВ поселке ГРЭСовский под Симферополем после выпадения обильных осадков затоплено дорожное полотно, рассказал РИА Новости Крым начальник управления информационной политики администрации Симферополе Андрей Черниченко.По его словам, проблема в том, что там не просто забитая ливневка, она повреждена по трассе самого водоотводящего коллектора. Просто чисткой проблему не решить. Сейчас откачивается вода, а параллельно идет работа по обследованию всей трассы и формируется сметная документация для проведения ремонта этой ливневки.

https://crimea.ria.ru/20230531/investitsii-v-krym-vo-chto-biznes-gotov-vkladyvat-dengi-1129045654.html

https://crimea.ria.ru/20230531/livni-i-podem-rek-v-krymu-operativnaya-informatsiya-mchs-1129095118.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, мдц "артек", государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", севастополь, крым, общество