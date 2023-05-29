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Под Симферополем появится завод по утилизации опасных медицинских отходов - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Под Симферополем появится завод по утилизации опасных медицинских отходов
Под Симферополем появится завод по утилизации опасных медицинских отходов - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Под Симферополем появится завод по утилизации опасных медицинских отходов
В Симферопольском районе Крыма появится завод по утилизации опасных медицинских отходов, соответствующее соглашение с инвестором готовятся заключить в ближайшее РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T19:51
2023-05-29T19:39
крым
радио "спутник в крыму"
андрей романюк
мусор
экология
новости крыма
симферопольский район
корпорация развития крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ. 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма появится завод по утилизации опасных медицинских отходов, соответствующее соглашение с инвестором готовятся заключить в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель генерального директора – директор департамента организационного обеспечения деятельности Корпорации развития Республики Крым Андрей Романюк.По словам Романюка, сфера медицины в Крыму остается сегодня фактически вне внимания крупных инвесторов. Он отметил, что с точки реализации бизнес-проектов их прежде всего интересует сфера туризма и курортов, а также сельское хозяйство. В меньшей степени заинересованы вкладывать деньги в такие отрасли, как спорт, ЖКХ, энергетики, торговли и услуг, транспорта и логистики.Он подчеркнул, что на сегодняшний день количество площадок, подготовленных для инвесторов, "которые можно взять в работу", превысило 130.Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что на самом высоком уровне сейчас решается вопрос о строительстве в Симферополе нового перинатального центра. Читайте также на РИА Новости Крым:Жгли медицинские отходы: в Севастополе остановили отравляющее предприятие Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
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РИА Новости Крым
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крым, андрей романюк, мусор, экология, новости крыма, симферопольский район, корпорация развития крыма
Под Симферополем появится завод по утилизации опасных медицинских отходов

Романюк: под Симферополем построят завод по утилизации опасных медицинских отходов

19:51 29.05.2023
 
© РИА Новости КрымШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ. 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма появится завод по утилизации опасных медицинских отходов, соответствующее соглашение с инвестором готовятся заключить в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель генерального директора – директор департамента организационного обеспечения деятельности Корпорации развития Республики Крым Андрей Романюк.
"В скором времени планируется заключить соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству в Симферопольском районе завода по утилизации медицинских отходов. Это опасные отходы", – сказал Романюк.
По словам Романюка, сфера медицины в Крыму остается сегодня фактически вне внимания крупных инвесторов. Он отметил, что с точки реализации бизнес-проектов их прежде всего интересует сфера туризма и курортов, а также сельское хозяйство. В меньшей степени заинересованы вкладывать деньги в такие отрасли, как спорт, ЖКХ, энергетики, торговли и услуг, транспорта и логистики.
"Я бы не сказал, что нужно какую-то сферу ограничивать, а какую-то больше развивать, я только отвечаю на вопрос, какая сфера практически без проектов... Конечно, на наш взгляд, для Республики Крым, и мы работаем над этим, все-таки не много инвестиционных проектов, связанных с медициной", – заключил Романюк.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день количество площадок, подготовленных для инвесторов, "которые можно взять в работу", превысило 130.
Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что на самом высоком уровне сейчас решается вопрос о строительстве в Симферополе нового перинатального центра.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымАндрей РоманюкМусорЭкологияНовости КрымаСимферопольский районКорпорация развития Крыма
 
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