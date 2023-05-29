https://crimea.ria.ru/20230529/pod-simferopolem-poyavitsya-zavod-po-utilizatsii-opasnykh-meditsinskikh-otkhodov-1129043802.html

Под Симферополем появится завод по утилизации опасных медицинских отходов

Под Симферополем появится завод по утилизации опасных медицинских отходов - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Под Симферополем появится завод по утилизации опасных медицинских отходов

В Симферопольском районе Крыма появится завод по утилизации опасных медицинских отходов, соответствующее соглашение с инвестором готовятся заключить в ближайшее РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T19:51

2023-05-29T19:51

2023-05-29T19:39

крым

радио "спутник в крыму"

андрей романюк

мусор

экология

новости крыма

симферопольский район

корпорация развития крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ. 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма появится завод по утилизации опасных медицинских отходов, соответствующее соглашение с инвестором готовятся заключить в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель генерального директора – директор департамента организационного обеспечения деятельности Корпорации развития Республики Крым Андрей Романюк.По словам Романюка, сфера медицины в Крыму остается сегодня фактически вне внимания крупных инвесторов. Он отметил, что с точки реализации бизнес-проектов их прежде всего интересует сфера туризма и курортов, а также сельское хозяйство. В меньшей степени заинересованы вкладывать деньги в такие отрасли, как спорт, ЖКХ, энергетики, торговли и услуг, транспорта и логистики.Он подчеркнул, что на сегодняшний день количество площадок, подготовленных для инвесторов, "которые можно взять в работу", превысило 130.Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что на самом высоком уровне сейчас решается вопрос о строительстве в Симферополе нового перинатального центра. Читайте также на РИА Новости Крым:Жгли медицинские отходы: в Севастополе остановили отравляющее предприятие Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин

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