https://crimea.ria.ru/20230526/zhgli-meditsinskie-otkhody-v-sevastopole-ostanovili-otravlyayuschee-predpriyatie-1128991105.html
Жгли медицинские отходы: в Севастополе остановили отравляющее предприятие
Жгли медицинские отходы: в Севастополе остановили отравляющее предприятие - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Жгли медицинские отходы: в Севастополе остановили отравляющее предприятие
В Севастополе остановлена деятельность промышленного предприятия, на котором по ночам сжигали опасные для здоровья людей медицинские отходы. Соответствующее... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T15:37
2023-05-26T15:37
2023-05-26T17:00
севастополь
закон и право
общество
экологическая экспертиза
экология
прокуратура города севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128990988_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5744e06bf0388608dd86815b3409d7fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена деятельность промышленного предприятия, на котором по ночам сжигали опасные для здоровья людей медицинские отходы. Соответствующее решение принял суд, приставы и прокуроры проверили его исполнение. Об этом сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.Отмечается, что сотрудники природоохранной прокуратуры и приставы выехали на место, чтобы проконтролировать приостановку хозяйственной деятельности предприятия.В отношении компании и ее гендиректора возбуждены дела об административных правонарушениях. Теперь руководителю предприятия вручено постановление о возбуждении исполнительного производства.Ранее стало известно, что на Симферопольском шоссе, 8А в Инкермане, в промышленной зоне у монастыря и жилых домов предприятие по ночам сжигает отходы. Позже стало известно, что деятельность завода связана с утилизацией эпидемиологически опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов.Губернатор Михаил Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом, руководство которого не реагировало на многочисленные жалобы жителей. В начале мая на аппаратном совещании правительства губернатор пообещал полную остановку работы предприятия, если сжигание опасных отходов в районе жилых домов не прекратят.19 мая в прокуратуре Севастополя сообщили, что прекращения скандальной деятельности завода, утилизирующего медицинские отходы вопреки законам и СанПиНам, будут добиваться через суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборникиВ Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусораВ Севастополе прекращать работу отравляющего предприятия будут через суд
https://crimea.ria.ru/20230519/sud-v-sevastopole-zapretil-stroyku-u-plyazha-na-kurortnoy-storone-goroda-1128838936.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128990988_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c41cb3789addc8e60cb6e688a1f31b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, закон и право, общество, экологическая экспертиза, экология, прокуратура города севастополя, новости крыма
Жгли медицинские отходы: в Севастополе остановили отравляющее предприятие
В Севастополе суд остановил работу сжигавшего опасные медицинские отходы предприятия
15:37 26.05.2023 (обновлено: 17:00 26.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена деятельность промышленного предприятия, на котором по ночам сжигали опасные для здоровья людей медицинские отходы. Соответствующее решение принял суд, приставы и прокуроры проверили его исполнение. Об этом сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.
Отмечается, что сотрудники природоохранной прокуратуры и приставы выехали на место, чтобы проконтролировать приостановку хозяйственной деятельности предприятия.
"Суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и определил приостановить хозяйственную деятельность ООО "Экон" до вступления решения суда в законную силу. По результатам выездного мероприятия установлено, что печь для сжигания медицинских отходов демонтирована", – сообщили в прокуратуре.
В отношении компании и ее гендиректора возбуждены дела об административных правонарушениях. Теперь руководителю предприятия вручено постановление о возбуждении исполнительного производства.
Ранее стало известно, что на Симферопольском шоссе, 8А в Инкермане, в промышленной зоне у монастыря и жилых домов предприятие по ночам сжигает отходы. Позже стало известно, что деятельность завода связана с утилизацией эпидемиологически опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов.
Губернатор Михаил Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом
, руководство которого не реагировало на многочисленные жалобы жителей.
В начале мая на аппаратном совещании правительства губернатор пообещал полную остановку работы предприятия, если сжигание опасных отходов в районе жилых домов не прекратят.
19 мая в прокуратуре Севастополя сообщили, что прекращения скандальной деятельности завода, утилизирующего медицинские отходы вопреки законам и СанПиНам, будут добиваться через суд
.
Читайте также на РИА Новости Крым: