https://crimea.ria.ru/20230529/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-29-maya-1129059655.html

Главные события и заявления дня: 29 мая

Главные события и заявления дня: 29 мая - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Главные события и заявления дня: 29 мая

Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе. Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки. F-16 не помогут Украине. Серия взрывов в... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T21:55

2023-05-29T21:55

2023-05-29T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе. Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки. F-16 не помогут Украине. Серия взрывов в Киеве и других городах Украины. Буданов пригрозил ответом на ракетные удары России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в ЕвропеПрезидент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года", - говорится в тексте закона.Лавров о перспективах зерновой сделкиУсловия черноморской зерновой инициативы по разблокировке экспорта российского продовольствия и удобрений, скорее всего, так и не будут выполнены, а значит, сделка перестанет функционировать. Так глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективы продления соответствующего соглашения."Если все останется, как есть, а судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка – ред.) больше не функционирует", - сказал министр журналистам на пресс-конференции.F-16 не помогут Украине в зоне СВОПоставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе, поскольку современные российские самолеты и системы противовоздушной обороны в состоянии эффективно их сбивать. Об этом пишет Bloomberg, приводя доводы бывших летчиков ВВС США.Как отмечает издание, F-16 будут использоваться Украиной исключительно для обороны, в противном случае риск их уничтожения будет очень велик.Серьезная сторона вопроса поставок Киеву F-16 – их стоимость. Чтобы иметь шансы против российских сил, американские истребители должны быть вооружены ракетами класса "воздух-воздух" AMRAAM, стоимость которых – 1,8 млн долларов за штуку. Сам самолет F-16, включая расходы на боеприпасы и обучение летчиков, стоит более 200 млн долларов.Серия взрывов в городах УкраиныВооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и авиатехника. Об этом сообщили в Минобороны и добавили, что все назначенные объекты уничтожены.В ночь на понедельник мошные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар пришелся по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса.Также неспокойно было в Винницкой, Полтавской, Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.Буданов пригрозил ответом на ракетные удары РоссииРуководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.При этом военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что на фоне борьбы военной верхушки Киева за должность главкома, которую пока еще занимает Валерий Залужный, угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова нанести России "ответный удар" не что иное, как желание лишний раз "громогласно напомнить о себе".Он подчеркнул, что ГУР может ответить разве что срежиссированной вылазкой ДРГ для съемок очередного пиар-ролика для западной и украинской аудиторий и быстрым возвращением боевиков обратно за границу России. В этой связи "комментировать театрализованные выступления Буданова" в принципе излишние, заключил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20230529/zapad-podderzhivaet-zhelanie-kieva-ustroit-genotsid-v-krymu--lavrov-1129047285.html

https://crimea.ria.ru/20230529/pochemu-f-16-ne-pomogut-ukraine-v-zone-svo--amerikanskie-eksperty-1129029225.html

https://crimea.ria.ru/20230529/vs-rossii-nanesli-moschnyy-udar-po-aerodromam-ukrainy-1129045550.html

https://crimea.ria.ru/20230529/chto-stoit-za-ugrozami-glavy-gur-budanova-otvetit-rossii--ekspert-1129062262.html

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