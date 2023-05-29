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Главные события и заявления дня: 29 мая - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Главные события и заявления дня: 29 мая
Главные события и заявления дня: 29 мая - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Главные события и заявления дня: 29 мая
Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе. Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки. F-16 не помогут Украине. Серия взрывов в... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T21:55
2023-05-29T21:59
главное за день
россия
владимир путин (политик)
сергей лавров
зерновая сделка
новости
в мире
сво
турция
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе. Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки. F-16 не помогут Украине. Серия взрывов в Киеве и других городах Украины. Буданов пригрозил ответом на ракетные удары России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в ЕвропеПрезидент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года", - говорится в тексте закона.Лавров о перспективах зерновой сделкиУсловия черноморской зерновой инициативы по разблокировке экспорта российского продовольствия и удобрений, скорее всего, так и не будут выполнены, а значит, сделка перестанет функционировать. Так глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективы продления соответствующего соглашения."Если все останется, как есть, а судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка – ред.) больше не функционирует", - сказал министр журналистам на пресс-конференции.F-16 не помогут Украине в зоне СВОПоставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе, поскольку современные российские самолеты и системы противовоздушной обороны в состоянии эффективно их сбивать. Об этом пишет Bloomberg, приводя доводы бывших летчиков ВВС США.Как отмечает издание, F-16 будут использоваться Украиной исключительно для обороны, в противном случае риск их уничтожения будет очень велик.Серьезная сторона вопроса поставок Киеву F-16 – их стоимость. Чтобы иметь шансы против российских сил, американские истребители должны быть вооружены ракетами класса "воздух-воздух" AMRAAM, стоимость которых – 1,8 млн долларов за штуку. Сам самолет F-16, включая расходы на боеприпасы и обучение летчиков, стоит более 200 млн долларов.Серия взрывов в городах УкраиныВооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и авиатехника. Об этом сообщили в Минобороны и добавили, что все назначенные объекты уничтожены.В ночь на понедельник мошные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар пришелся по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса.Также неспокойно было в Винницкой, Полтавской, Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.Буданов пригрозил ответом на ракетные удары РоссииРуководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.При этом военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что на фоне борьбы военной верхушки Киева за должность главкома, которую пока еще занимает Валерий Залужный, угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова нанести России "ответный удар" не что иное, как желание лишний раз "громогласно напомнить о себе".Он подчеркнул, что ГУР может ответить разве что срежиссированной вылазкой ДРГ для съемок очередного пиар-ролика для западной и украинской аудиторий и быстрым возвращением боевиков обратно за границу России. В этой связи "комментировать театрализованные выступления Буданова" в принципе излишние, заключил эксперт.
https://crimea.ria.ru/20230529/zapad-podderzhivaet-zhelanie-kieva-ustroit-genotsid-v-krymu--lavrov-1129047285.html
https://crimea.ria.ru/20230529/pochemu-f-16-ne-pomogut-ukraine-v-zone-svo--amerikanskie-eksperty-1129029225.html
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главное за день, россия, владимир путин (политик), сергей лавров, зерновая сделка, новости, в мире, сво, турция, главное управление разведки украины (гур), украина
Главные события и заявления дня: 29 мая

Главные события и заявления понедельника, 29 мая

21:55 29.05.2023 (обновлено: 21:59 29.05.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с представителями "Деловой России"
Встреча президента РФ В. Путина с представителями Деловой России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе. Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки. F-16 не помогут Украине. Серия взрывов в Киеве и других городах Украины. Буданов пригрозил ответом на ракетные удары России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года", - говорится в тексте закона.
Лавров о перспективах зерновой сделки
Условия черноморской зерновой инициативы по разблокировке экспорта российского продовольствия и удобрений, скорее всего, так и не будут выполнены, а значит, сделка перестанет функционировать. Так глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективы продления соответствующего соглашения.
"Если все останется, как есть, а судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка – ред.) больше не функционирует", - сказал министр журналистам на пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
14:49
Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – Лавров
F-16 не помогут Украине в зоне СВО
Поставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе, поскольку современные российские самолеты и системы противовоздушной обороны в состоянии эффективно их сбивать. Об этом пишет Bloomberg, приводя доводы бывших летчиков ВВС США.
Как отмечает издание, F-16 будут использоваться Украиной исключительно для обороны, в противном случае риск их уничтожения будет очень велик.
Серьезная сторона вопроса поставок Киеву F-16 – их стоимость. Чтобы иметь шансы против российских сил, американские истребители должны быть вооружены ракетами класса "воздух-воздух" AMRAAM, стоимость которых – 1,8 млн долларов за штуку. Сам самолет F-16, включая расходы на боеприпасы и обучение летчиков, стоит более 200 млн долларов.
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
07:48
Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты
Серия взрывов в городах Украины
Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и авиатехника. Об этом сообщили в Минобороны и добавили, что все назначенные объекты уничтожены.
В ночь на понедельник мошные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар пришелся по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса.
Также неспокойно было в Винницкой, Полтавской, Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.
Нанесение удара Искандером по украинским позициям
14:22
ВС России нанесли мощный удар по аэродромам Украины
Буданов пригрозил ответом на ракетные удары России
Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.
При этом военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что на фоне борьбы военной верхушки Киева за должность главкома, которую пока еще занимает Валерий Залужный, угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова нанести России "ответный удар" не что иное, как желание лишний раз "громогласно напомнить о себе".
Он подчеркнул, что ГУР может ответить разве что срежиссированной вылазкой ДРГ для съемок очередного пиар-ролика для западной и украинской аудиторий и быстрым возвращением боевиков обратно за границу России. В этой связи "комментировать театрализованные выступления Буданова" в принципе излишние, заключил эксперт.
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
19:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт
Главное за деньРоссияВладимир Путин (политик)Сергей ЛавровЗерновая сделкаНовостиВ миреСВОТурцияГлавное управление разведки Украины (ГУР)Украина
 
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