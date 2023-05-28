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В Турции завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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В Турции завершилось голосование на выборах президента
В Турции завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости Крым, 28.05.2023
В Турции завершилось голосование на выборах президента
Голосование во втором туре президентских выборов, который проходит в воскресенье, завершено в 17:00 по местному времени (совпадает с московским), избирательные... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T17:37
2023-05-28T17:54
турция
выборы президента турции
в мире
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Голосование во втором туре президентских выборов, который проходит в воскресенье, завершено в 17:00 по местному времени (совпадает с московским), избирательные участки закрылись, комиссии приступили к подсчету голосов.За президентское кресло борются действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.По всей стране были установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышало 60 миллионов человек, сообщает РИА Новости.По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано".По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).Запрет на оповещение об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета может быть снять раньше установленного законом времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьВыборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентомЕсли Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнение
https://crimea.ria.ru/20230515/vtoroy-tur-vyborov-kto-stanet-prezidentom-turtsii-i-chego-zhdat-dalshe-1128732004.html
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турция, выборы президента турции, в мире, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, политика, новости
В Турции завершилось голосование на выборах президента

В Турции завершилось голосование избирателей во втором туре выборов президента

17:37 28.05.2023 (обновлено: 17:54 28.05.2023)
 
© AFP 2023 / OZAN KOSEВыборы президента Турции
Выборы президента Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Голосование во втором туре президентских выборов, который проходит в воскресенье, завершено в 17:00 по местному времени (совпадает с московским), избирательные участки закрылись, комиссии приступили к подсчету голосов.
За президентское кресло борются действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
По всей стране были установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышало 60 миллионов человек, сообщает РИА Новости.
По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано".
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).
Запрет на оповещение об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета может быть снять раньше установленного законом времени.
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