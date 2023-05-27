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Сорвана попытка прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Сорвана попытка прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ
Сорвана попытка прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Сорвана попытка прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ
Российские военные сорвали попытку прорыва через линию соприкосновения украинской диверсионно-штурмовой группы. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T09:54
2023-05-27T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку прорыва через линию соприкосновения украинской диверсионно-штурмовой группы. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева сообщает РИА Новости.Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка и по силам противника и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.Как сообщалось, накануне российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, пресечены действия двух ДРГ. Наибольшие потери противник несет на Донецком направлении – за сутки 190 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУРоссийские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"Ошеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230526/rossiyskie-voennye-raketnym-udarom-unichtozhili-sklady-boepripasov-vsu-1128989542.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, украина, россия, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Сорвана попытка прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ

Российская группировка "Юг" сорвала попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ

09:54 27.05.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку прорыва через линию соприкосновения украинской диверсионно-штурмовой группы. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева сообщает РИА Новости.
"Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении", - отметил он.
Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка и по силам противника и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.
"Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Красногоровка", - добавил Астафьев.
Как сообщалось, накануне российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, пресечены действия двух ДРГ. Наибольшие потери противник несет на Донецком направлении – за сутки 190 человек.
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