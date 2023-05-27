https://crimea.ria.ru/20230527/sorvana-popytka-proryva-diversionno-shturmovoy-gruppy-vsu-1129002418.html

Сорвана попытка прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ

Сорвана попытка прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Сорвана попытка прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ

Российские военные сорвали попытку прорыва через линию соприкосновения украинской диверсионно-штурмовой группы. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T09:54

2023-05-27T09:54

2023-05-27T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку прорыва через линию соприкосновения украинской диверсионно-штурмовой группы. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева сообщает РИА Новости.Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка и по силам противника и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.Как сообщалось, накануне российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, пресечены действия двух ДРГ. Наибольшие потери противник несет на Донецком направлении – за сутки 190 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУРоссийские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"Ошеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230526/rossiyskie-voennye-raketnym-udarom-unichtozhili-sklady-boepripasov-vsu-1128989542.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, украина, россия, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф