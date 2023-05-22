https://crimea.ria.ru/20230522/glavnye-novosti-kryma-22-maya-1128892281.html

Главные новости Крыма: 22 мая

Главные новости Крыма: 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Главные новости Крыма: 22 мая

Российский посол Антонов предостерег США от одобрения ударов по Крыму. В Крыму предсказали судьбу руководителя главного управления разведки Минобороны Украины... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T21:58

2023-05-22T21:58

2023-05-22T21:58

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CИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российский посол Антонов предостерег США от одобрения ударов по Крыму. В Крыму предсказали судьбу руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан. Прокуратура Крыма начала проверку по факту массового отключения электроэнергии в Симферополе. Из Москвы в Керчь запустят новые поезда повышенной комфортности. Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление посла России в США об ударах по КрымуПосол РФ в США Анатолий Антонов предостерег представителей администрации Белого дома от необдуманных суждений по Крыму, особенно в плане одобрения воздушных атак на полуостров.Он подчеркнул, что подобные шаги наглядно демонстрируют незаинтересованность штатов в установлении мире, а также в очередной раз указывают на правильность решения России о проведении специальной военной операции.В Крыму ответили на угрозу Буданова уничтожить крымчанПредседатель крымского парламента Владимир Константинов жестко отреагировал на заявление руководителя ГРУ Украины Кирилла Буданова об уничтожении всех жителей полуострова после "победы" Украины."Конечно, Буданов рано или поздно окажется за решеткой, если его раньше не настигнет высшая мера наказания, на которую он уже не только наговорил, но и наделал. Но – хочется, чтобы пораньше", – написал в своем Telegram-канале Константинов.Спикер Госсовета РК напомнил, что еще 30 лет назад "духовные" учителя будановых заявляли, что "Крым будет или украинским, или безлюдным". В 2014 году им не дали этого сделать. Не получится и впредь.Отключение света в Симферополе и районе проверяет прокуратураПрокуратура Крыма начала проверку из-за массового отключения электроэнергии в Симферополе и Симферопольском районе, которое произошло накануне вечером.Причиной отключения стал технологический сбой – сработала автоматика. В республиканском минтопэнерго сообщили, что причиной стал обрыв проводов на ЛЭП из-за шквального ветра. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и полностью восстановили подачу электричества в 03:03. Из Москвы в Крым за 29 часов на поездеКомпания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщает о запуске нового поезда №159/160 сообщением Москва–Керчь. Путешественники смогут добраться на полуостров всего за 29 часов в вагонах повышенной комфортности - с багажным купе, новой системой подачи питьевой воды, с душами и пеленальными столиками. В поезже также предусмотрены места для маломобильных граждан и сопровождающих. Первый поезд начнет курсировать 26 мая.В Кировском районе Крыма на пожаре пострадал человекВ результате пожара в жилом многоквартирном доме в селе Первомайское Кировского района Крыма пострадал один человек.Прибывшие на место пожарные провели разведку в задымленной зоне, обнаружили и эвакуировали пострадавшего в безопасное место. После этого пожар был локализован и ликвидирован в течении 15 минут.

https://crimea.ria.ru/20230522/v-sevastopole-rabotayut-boevye-raschety-chf--1128892577.html

https://crimea.ria.ru/20230522/okolo-krymskogo-mosta-arkheologi-nashli-buksir-uchastnik-voyny-s-turkami-1128883501.html

https://crimea.ria.ru/20230522/kak-zhivut-vinodely-kryma-ekspert-otsenil-razvitie-otrasli-1128865763.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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