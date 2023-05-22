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Главные новости Крыма: 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Главные новости Крыма: 22 мая
Главные новости Крыма: 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Главные новости Крыма: 22 мая
Российский посол Антонов предостерег США от одобрения ударов по Крыму. В Крыму предсказали судьбу руководителя главного управления разведки Минобороны Украины... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T21:58
2023-05-22T21:58
главное за день
крым в истории: секреты, факты, фото
новости крыма
владимир константинов
безопасность республики крым и севастополя
кирилл буданов
украина
россия
гранд сервис экспресс
транспорт
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CИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российский посол Антонов предостерег США от одобрения ударов по Крыму. В Крыму предсказали судьбу руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан. Прокуратура Крыма начала проверку по факту массового отключения электроэнергии в Симферополе. Из Москвы в Керчь запустят новые поезда повышенной комфортности. Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление посла России в США об ударах по КрымуПосол РФ в США Анатолий Антонов предостерег представителей администрации Белого дома от необдуманных суждений по Крыму, особенно в плане одобрения воздушных атак на полуостров.Он подчеркнул, что подобные шаги наглядно демонстрируют незаинтересованность штатов в установлении мире, а также в очередной раз указывают на правильность решения России о проведении специальной военной операции.В Крыму ответили на угрозу Буданова уничтожить крымчанПредседатель крымского парламента Владимир Константинов жестко отреагировал на заявление руководителя ГРУ Украины Кирилла Буданова об уничтожении всех жителей полуострова после "победы" Украины."Конечно, Буданов рано или поздно окажется за решеткой, если его раньше не настигнет высшая мера наказания, на которую он уже не только наговорил, но и наделал. Но – хочется, чтобы пораньше", – написал в своем Telegram-канале Константинов.Спикер Госсовета РК напомнил, что еще 30 лет назад "духовные" учителя будановых заявляли, что "Крым будет или украинским, или безлюдным". В 2014 году им не дали этого сделать. Не получится и впредь.Отключение света в Симферополе и районе проверяет прокуратураПрокуратура Крыма начала проверку из-за массового отключения электроэнергии в Симферополе и Симферопольском районе, которое произошло накануне вечером.Причиной отключения стал технологический сбой – сработала автоматика. В республиканском минтопэнерго сообщили, что причиной стал обрыв проводов на ЛЭП из-за шквального ветра. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и полностью восстановили подачу электричества в 03:03. Из Москвы в Крым за 29 часов на поездеКомпания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщает о запуске нового поезда №159/160 сообщением Москва–Керчь. Путешественники смогут добраться на полуостров всего за 29 часов в вагонах повышенной комфортности - с багажным купе, новой системой подачи питьевой воды, с душами и пеленальными столиками. В поезже также предусмотрены места для маломобильных граждан и сопровождающих. Первый поезд начнет курсировать 26 мая.В Кировском районе Крыма на пожаре пострадал человекВ результате пожара в жилом многоквартирном доме в селе Первомайское Кировского района Крыма пострадал один человек.Прибывшие на место пожарные провели разведку в задымленной зоне, обнаружили и эвакуировали пострадавшего в безопасное место. После этого пожар был локализован и ликвидирован в течении 15 минут.
https://crimea.ria.ru/20230522/v-sevastopole-rabotayut-boevye-raschety-chf--1128892577.html
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главное за день, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, кирилл буданов, украина, россия, гранд сервис экспресс, транспорт, отключение электроэнергии в крыму, анатолий антонов, сша
Главные новости Крыма: 22 мая

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 22 мая

21:58 22.05.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрым. Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри
Крым. Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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CИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российский посол Антонов предостерег США от одобрения ударов по Крыму. В Крыму предсказали судьбу руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан. Прокуратура Крыма начала проверку по факту массового отключения электроэнергии в Симферополе. Из Москвы в Керчь запустят новые поезда повышенной комфортности. Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявление посла России в США об ударах по Крыму

Посол РФ в США Анатолий Антонов предостерег представителей администрации Белого дома от необдуманных суждений по Крыму, особенно в плане одобрения воздушных атак на полуостров.
"Позвольте мне напомнить вам, что удары по этой территории рассматриваются нами как нападение на любой другой регион Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты были полностью осведомлены о реакции России", – цитирует Антонова Telegram-канал дипмиссии.
Он подчеркнул, что подобные шаги наглядно демонстрируют незаинтересованность штатов в установлении мире, а также в очередной раз указывают на правильность решения России о проведении специальной военной операции.
Прицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России Орехово-Зуево в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
20:23
В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ

В Крыму ответили на угрозу Буданова уничтожить крымчан

Председатель крымского парламента Владимир Константинов жестко отреагировал на заявление руководителя ГРУ Украины Кирилла Буданова об уничтожении всех жителей полуострова после "победы" Украины.
"Конечно, Буданов рано или поздно окажется за решеткой, если его раньше не настигнет высшая мера наказания, на которую он уже не только наговорил, но и наделал. Но – хочется, чтобы пораньше", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
Спикер Госсовета РК напомнил, что еще 30 лет назад "духовные" учителя будановых заявляли, что "Крым будет или украинским, или безлюдным". В 2014 году им не дали этого сделать. Не получится и впредь.

Отключение света в Симферополе и районе проверяет прокуратура

Прокуратура Крыма начала проверку из-за массового отключения электроэнергии в Симферополе и Симферопольском районе, которое произошло накануне вечером.
Причиной отключения стал технологический сбой – сработала автоматика. В республиканском минтопэнерго сообщили, что причиной стал обрыв проводов на ЛЭП из-за шквального ветра. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и полностью восстановили подачу электричества в 03:03.
Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками
19:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками

Из Москвы в Крым за 29 часов на поезде

Компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщает о запуске нового поезда №159/160 сообщением Москва–Керчь. Путешественники смогут добраться на полуостров всего за 29 часов в вагонах повышенной комфортности - с багажным купе, новой системой подачи питьевой воды, с душами и пеленальными столиками. В поезже также предусмотрены места для маломобильных граждан и сопровождающих. Первый поезд начнет курсировать 26 мая.

В Кировском районе Крыма на пожаре пострадал человек

В результате пожара в жилом многоквартирном доме в селе Первомайское Кировского района Крыма пострадал один человек.
Прибывшие на место пожарные провели разведку в задымленной зоне, обнаружили и эвакуировали пострадавшего в безопасное место. После этого пожар был локализован и ликвидирован в течении 15 минут.
Сбор винограда и производство вина в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
08:49Радио "Спутник в Крыму"
Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли
Главное за деньКрым в истории: секреты, факты, фотоНовости КрымаВладимир КонстантиновБезопасность Республики Крым и СевастополяКирилл БудановУкраинаРоссияГранд Сервис ЭкспрессТранспортОтключение электроэнергии в КрымуАнатолий АнтоновСША
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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Заголовок открываемого материала
21:58Главные новости Крыма: 22 мая
21:43Американский военный эксперт предрек будущее США
21:18Кого не берут в вожатые: неожиданные критерии для работы с детьми
20:36Армения уступит Карабах Азербайджану – чего ждать в Закавказье
20:23В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
20:19Как падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – эксперт
19:58Как живет в эвакуации Херсонский университет
19:42Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками
19:27Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены
19:21Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США
19:01Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоит
18:38Что такое контртеррористическая операция
18:34Америка непременно предаст Украину – экс-разведчик США Риттер
18:26Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии
18:09В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции
17:48Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем
17:06Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне
16:55Названы безвозвратные потери ВСУ
16:39В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан
16:15Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов
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