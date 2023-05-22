https://crimea.ria.ru/20230522/v-krymu-gorel-mnogokvartirnyy-dom--est-postradavshiy-1128875039.html

В Крыму горел многоквартирный дом – есть пострадавший

В Крыму горел многоквартирный дом – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 22.05.2023

В Крыму горел многоквартирный дом – есть пострадавший

Один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T12:36

2023-05-22T12:36

2023-05-22T12:36

происшествия

пожар

алушта

крым

новости крыма

мчс крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_76ccc1acc12117ded3e05ff8c36c5856.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Инцидент произошел накануне ночью в селе Первомайское. К месту происшествия оперативно были направлены подразделения спасателей. По прибытии пожарные выяснили, что на первом этаже многоквартирного дома в одной из квартир произошло сильное задымление с последующим загоранием. Существовала угроза распространения огня на соседние помещения.Площадь возгорания составила три квадратных метра. Его причины устанавливают эксперты.На минувших выходных спасатели еще дважды привлекались к тушению пожаров в жилых домах. Один из них произошел в городе Старый Крым, второй – в поселке Утес под Алуштой. Жертв и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в СимферополеБольшой пожар в Симферополе: горит магазин - что известноНа пожаре в Джанкойском районе погиб человек

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, алушта, крым, новости крыма, мчс крыма, общество