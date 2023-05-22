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В Крыму горел многоквартирный дом – есть пострадавший
В Крыму горел многоквартирный дом – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 22.05.2023
В Крыму горел многоквартирный дом – есть пострадавший
Один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T12:36
2023-05-22T12:36
2023-05-22T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Инцидент произошел накануне ночью в селе Первомайское. К месту происшествия оперативно были направлены подразделения спасателей. По прибытии пожарные выяснили, что на первом этаже многоквартирного дома в одной из квартир произошло сильное задымление с последующим загоранием. Существовала угроза распространения огня на соседние помещения.Площадь возгорания составила три квадратных метра. Его причины устанавливают эксперты.На минувших выходных спасатели еще дважды привлекались к тушению пожаров в жилых домах. Один из них произошел в городе Старый Крым, второй – в поселке Утес под Алуштой. Жертв и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в СимферополеБольшой пожар в Симферополе: горит магазин - что известноНа пожаре в Джанкойском районе погиб человек
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происшествия, пожар, алушта, крым, новости крыма, мчс крыма, общество
В Крыму горел многоквартирный дом – есть пострадавший
МЧС: в Кировском районе Крыма на пожаре пострадал человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Инцидент произошел накануне ночью в селе Первомайское. К месту происшествия оперативно были направлены подразделения спасателей. По прибытии пожарные выяснили, что на первом этаже многоквартирного дома в одной из квартир произошло сильное задымление с последующим загоранием. Существовала угроза распространения огня на соседние помещения.
"Сотрудники МЧС провели разведку в задымленной зоне, обнаружили и эвакуировали пострадавшего в безопасное место. Спасатели проложили рукавные линии и приступили к тушению огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течении 15 минут", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Площадь возгорания составила три квадратных метра. Его причины устанавливают эксперты.
На минувших выходных спасатели еще дважды привлекались к тушению пожаров в жилых домах. Один из них произошел в городе Старый Крым, второй – в поселке Утес под Алуштой. Жертв и пострадавших нет.
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