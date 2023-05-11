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Большой пожар в Симферополе: горит магазин - что известно - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Большой пожар в Симферополе: горит магазин - что известно
Большой пожар в Симферополе: горит магазин - что известно - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Большой пожар в Симферополе: горит магазин - что известно
В Симферополе произошел пожар в одном из продуктовых магазинов по улице Аладет, такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе главного управления РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T19:42
2023-05-11T19:44
симферополь
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе произошел пожар в одном из продуктовых магазинов по улице Аладет, такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании поступило в 11 мая в 18.20. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Специалисты констатировали имеющуюся угрозу распространения огня на соседний магазин, однако этого удалось не допустить.Ранее в Севастополе мужчина из ревности к своей бывшей сожительнице поджег дом ее супруга – ущерб составил почти полмиллиона. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 населенным пунктам Крыма угрожают природные пожарыКак Крым пройдет пожароопасный сезон?На пожаре в Джанкойском районе погиб человек
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Большой пожар в Симферополе: горит магазин - что известно

В Симферополе загорелся магазин в районе 7-й Горбольницы

19:42 11.05.2023 (обновлено: 19:44 11.05.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
Пожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе произошел пожар в одном из продуктовых магазинов по улице Аладет, такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании поступило в 11 мая в 18.20. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Специалисты констатировали имеющуюся угрозу распространения огня на соседний магазин, однако этого удалось не допустить.
"К этому времени пожар локализован на площади 75 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - прокомментировали РИА Новости Крым ситуацию в ведомстве.
Ранее в Севастополе мужчина из ревности к своей бывшей сожительнице поджег дом ее супруга – ущерб составил почти полмиллиона.
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СимферопольПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовостиНовости КрымаКрым
 
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