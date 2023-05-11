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Большой пожар в Симферополе: горит магазин - что известно

Большой пожар в Симферополе: горит магазин - что известно - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Большой пожар в Симферополе: горит магазин - что известно

В Симферополе произошел пожар в одном из продуктовых магазинов по улице Аладет, такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе главного управления РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T19:42

2023-05-11T19:42

2023-05-11T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе произошел пожар в одном из продуктовых магазинов по улице Аладет, такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании поступило в 11 мая в 18.20. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Специалисты констатировали имеющуюся угрозу распространения огня на соседний магазин, однако этого удалось не допустить.Ранее в Севастополе мужчина из ревности к своей бывшей сожительнице поджег дом ее супруга – ущерб составил почти полмиллиона. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 населенным пунктам Крыма угрожают природные пожарыКак Крым пройдет пожароопасный сезон?На пожаре в Джанкойском районе погиб человек

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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