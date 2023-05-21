https://crimea.ria.ru/20230521/v-kerchi-rekonstruiruyut-bratskie-mogily-i-pamyatnik-vremen-voyny-1128766096.html

В Керчи реконструируют Братские могилы и памятник времен войны

В Керчи реконструируют Братские могилы и памятник времен войны - РИА Новости Крым, 21.05.2023

В Керчи реконструируют Братские могилы и памятник времен войны

В Керчи приводят в порядок две Братские могилы, а также мемориал "Парус", посвященный героям Эльтигенского десанта. Об этом в своем Telegram-канале по итогам... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T10:13

2023-05-21T10:13

2023-05-21T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Керчи приводят в порядок две Братские могилы, а также мемориал "Парус", посвященный героям Эльтигенского десанта. Об этом в своем Telegram-канале по итогам встречи с представителями подрядной организации сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.По его словам, в рамках контракта подрядчик заменит мемориальную табличку и облицовку памятника. Вместо бетонного забора установит кованый. Также работы проведут на Братской могиле советских воинов по улице Косоногова.Также Брусаков анонсировал на текущий год реконструкцию знаменитого керченского памятника "Парус", посвященного героям Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая проводилсь с 31 октября 1943 по 12 мая 1944 года и стала одной из самых героических и одновременно трагичных страниц в истории освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.Ранее сообщалось, что на ремонт Братской могилы советских воинов 1943 года, расположенной на берегу Керченского пролива в районе Эльтиген, предусмотрено 5,5 млн рублей. Второй объект – Братская могила советских воинов 1941-1944 годов, в районе Аджимушкая, будет восстановлен за 10,9 млн рублей. Читайте также на РИА новости Крым:В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям городаБТР форсировал зимний Керченский пролив в память героев ЭльтигенаВсе четыре колеса: тачанка каховская и ростовская

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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