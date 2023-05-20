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Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе
Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о якобы взрыве на одном из военных аэродромов. РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о якобы взрыве на одном из военных аэродромов.Ранее в украинских СМИ и пабликах в соцсетях появились сообщения о якобы взрыве на аэродроме под Севастополем.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) уровень террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко – в Евпатории тренируются силовикиЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
https://crimea.ria.ru/20230519/budet-gromko-razvozhaev-predupredil-o-vzryvakh-v-sevastopole-1128834139.html
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Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе

Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве на аэродроме

20:28 20.05.2023 (обновлено: 20:30 20.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о якобы взрыве на одном из военных аэродромов.
Ранее в украинских СМИ и пабликах в соцсетях появились сообщения о якобы взрыве на аэродроме под Севастополем.

"Никакого взрыва, конечно, не было. В последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) уровень террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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