https://crimea.ria.ru/20230520/razvozhaev-oproverg-soobscheniya-o-vzryve-na-aerodrome-1128853740.html

Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе

Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о якобы взрыве на одном из военных аэродромов. РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T20:28

2023-05-20T20:28

2023-05-20T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о якобы взрыве на одном из военных аэродромов.Ранее в украинских СМИ и пабликах в соцсетях появились сообщения о якобы взрыве на аэродроме под Севастополем.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) уровень террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко – в Евпатории тренируются силовикиЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности

https://crimea.ria.ru/20230519/budet-gromko-razvozhaev-predupredil-o-vzryvakh-v-sevastopole-1128834139.html

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2023

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