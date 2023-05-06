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Будет громко – в Евпатории тренируются силовики - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Будет громко – в Евпатории тренируются силовики
Будет громко – в Евпатории тренируются силовики - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Будет громко – в Евпатории тренируются силовики
В Евпатории в субботу пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T09:16
2023-05-06T09:16
крым
евпатория
елена демидова
общество
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории в субботу пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.На минувшей неделе в промежутках между объявленными учениями БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе – на объекте, который тушили несколько часов, сгорели четыре цистерны.Накануне, 1 мая, сообщалось об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке подлета к Севастопольской бухте.Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сработала ПВОВ центре Севастополя снова громко: что происходитВ Севастополе работает ПВО – это тренировка систем
https://crimea.ria.ru/20230425/korabli-chf-zaminirovali-morskie-podstupy-k-krymu-1128343942.html
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крым, евпатория, елена демидова, общество, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, учения
Будет громко – в Евпатории тренируются силовики

Мэр Евпатории Демидова: в субботу в городе проведут учения силовые структуры

09:16 06.05.2023
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории в субботу пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова.
"Сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки", - написала она в своем Telegram-канале.
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В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
На минувшей неделе в промежутках между объявленными учениями БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе – на объекте, который тушили несколько часов, сгорели четыре цистерны.
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Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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КрымЕвпаторияЕлена ДемидоваОбществоАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаУчения
 
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