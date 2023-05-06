https://crimea.ria.ru/20230506/budet-gromko--v-evpatorii-treniruyutsya-siloviki-1128572810.html

Будет громко – в Евпатории тренируются силовики

Будет громко – в Евпатории тренируются силовики - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Будет громко – в Евпатории тренируются силовики

В Евпатории в субботу пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T09:16

2023-05-06T09:16

2023-05-06T09:16

крым

евпатория

елена демидова

общество

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории в субботу пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.На минувшей неделе в промежутках между объявленными учениями БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе – на объекте, который тушили несколько часов, сгорели четыре цистерны.Накануне, 1 мая, сообщалось об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке подлета к Севастопольской бухте.Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сработала ПВОВ центре Севастополя снова громко: что происходитВ Севастополе работает ПВО – это тренировка систем

https://crimea.ria.ru/20230425/korabli-chf-zaminirovali-morskie-podstupy-k-krymu-1128343942.html

https://crimea.ria.ru/20230506/v-krymu-srabotala-pvo-1128572560.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, елена демидова, общество, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, учения