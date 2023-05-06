Будет громко – в Евпатории тренируются силовики
Мэр Евпатории Демидова: в субботу в городе проведут учения силовые структуры
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюСотрудники Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории в субботу пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова.
"Сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки", - написала она в своем Telegram-канале.
25 апреля, 11:18Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму
В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
На минувшей неделе в промежутках между объявленными учениями БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе – на объекте, который тушили несколько часов, сгорели четыре цистерны.
Накануне, 1 мая, сообщалось об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке подлета к Севастопольской бухте.
Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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