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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается дождливая и ветряная погода, воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T00:01
2023-05-20T00:01
крым
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается дождливая и ветряная погода, воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +21…23.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем +22...24 градуса.В Евпатории ожидаются дожди, ночью +14...16, днем до 25 градусов тепла. В Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +14...17 градусов, днем до +24.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходныеМетровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправеМЧС предупреждает об усилении штормового ветра в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230430/prognoz-pomenyalsya-kakim-budet-may-v-krymu-1128441159.html
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крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, погода в крыму, крымская погода
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму дождливо и до 24 градусов тепла

00:01 20.05.2023
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается дождливая и ветряная погода, воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.
"В выходные дни в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в западных, центральных, южных и восточных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на ЮБК до +21 градуса; днем +22…27, в горах +15…20", - уточнили синоптики.
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В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +21…23.
В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем +22...24 градуса.
В Евпатории ожидаются дожди, ночью +14...16, днем до 25 градусов тепла.
В Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +14...17 градусов, днем до +24.
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КрымКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияПогода в КрымуКрымская погода
 
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