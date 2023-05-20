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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму ожидается дождливая и ветряная погода, воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T00:01

2023-05-20T00:01

2023-05-20T00:01

крым

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается дождливая и ветряная погода, воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +21…23.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем +22...24 градуса.В Евпатории ожидаются дожди, ночью +14...16, днем до 25 градусов тепла. В Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +14...17 градусов, днем до +24.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходныеМетровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправеМЧС предупреждает об усилении штормового ветра в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230430/prognoz-pomenyalsya-kakim-budet-may-v-krymu-1128441159.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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