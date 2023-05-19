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Метровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Метровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе
Метровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Метровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует на Керченской переправе в пятницу, сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-19T09:55
2023-05-19T09:55
керченская паромная переправа
транспорт
керченский пролив
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логистика
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Погода в Керченском проливеПо данным метеорологов, в проливе поднялись метровые волны. Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.Работа паромной переправыПосле запуска морского сообщения в октябре прошлого года через Керченский пролив в общей сложности перевезено более 122 тысячи транспортных средств."Через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 151 581 пассажира, 122 077 единиц автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон. Курсирующими на линии паромами совокупно выполнено 3 757 рейсов", - отметили в ведомстве.Ранее в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности. Федеральные и республиканские власти прорабатывали вопрос запуска пустых грузовиков, однако решено пока этого не делать.Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС предупреждает об усилении штормового ветра в КрымуПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейВ Керченском проливе поднялись метровые волны – объявлено штормовое
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, транспорт, керченский пролив, крым, новости крыма, кубань, керчь, логистика, инфографика
Метровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует на Керченской переправе

09:55 19.05.2023
 
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Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует на Керченской переправе в пятницу, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской переправе 19.05.2023

Погода в Керченском проливе

По данным метеорологов, в проливе поднялись метровые волны.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 19 мая ветер северо-восточный 12-17 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волн 70-120 см, температура воздуха +21…23, температура воды в море +16 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.

Работа паромной переправы

После запуска морского сообщения в октябре прошлого года через Керченский пролив в общей сложности перевезено более 122 тысячи транспортных средств.
"Через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 151 581 пассажира, 122 077 единиц автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон. Курсирующими на линии паромами совокупно выполнено 3 757 рейсов", - отметили в ведомстве.
Ранее в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности. Федеральные и республиканские власти прорабатывали вопрос запуска пустых грузовиков, однако решено пока этого не делать.
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Керченская паромная переправаТранспортКерченский проливКрымНовости КрымаКубаньКерчьЛогистика
 
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