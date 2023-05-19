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Метровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе

Метровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Метровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует на Керченской переправе в пятницу, сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-05-19T09:55

2023-05-19T09:55

2023-05-19T09:55

керченская паромная переправа

транспорт

керченский пролив

крым

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керчь

логистика

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Погода в Керченском проливеПо данным метеорологов, в проливе поднялись метровые волны. Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.Работа паромной переправыПосле запуска морского сообщения в октябре прошлого года через Керченский пролив в общей сложности перевезено более 122 тысячи транспортных средств."Через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 151 581 пассажира, 122 077 единиц автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон. Курсирующими на линии паромами совокупно выполнено 3 757 рейсов", - отметили в ведомстве.Ранее в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности. Федеральные и республиканские власти прорабатывали вопрос запуска пустых грузовиков, однако решено пока этого не делать.Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС предупреждает об усилении штормового ветра в КрымуПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейВ Керченском проливе поднялись метровые волны – объявлено штормовое

керченский пролив

крым

кубань

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, керченский пролив, крым, новости крыма, кубань, керчь, логистика, инфографика