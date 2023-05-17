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В Керченском проливе поднялись метровые волны – объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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В Керченском проливе поднялись метровые волны – объявлено штормовое
В Керченском проливе поднялись метровые волны – объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 17.05.2023
В Керченском проливе поднялись метровые волны – объявлено штормовое
Штормовое предупреждение в среду объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T10:27
2023-05-17T10:16
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в среду объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода в Керченском проливеУсиление ветра до 15 м/с прогнозируется во второй половине дня."Введено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся с середины дня усилением ветра до 12-15 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.Согласно прогнозу Росгидромета, 17 мая осадков не предвидится, видимость хорошая, высота волн 70-120 см. Температура воздуха в районе пролива +19…21, температура воды в море +17…18 градусов.Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения в октябре прошлого года через Керченский пролив в общей сложности перевезено около 121 тысячи транспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 150 178 пассажиров, 120 938 единиц автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 732 рейса", - проинформировали в Минтрансе.На Керченской переправе продолжают действовать ограничения. Со стороны Краснодарского края переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на средуКак работают паромы и что с погодой: обстановка на Керченской переправеГрузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают варианты
https://crimea.ria.ru/20230426/na-krymskom-mostu-izmenyatsya-pravila-dosmotra-avto-i-bagazha--rosavtodor-1128372633.html
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В Керченском проливе поднялись метровые волны – объявлено штормовое

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн

10:27 17.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе
Паром Лаврентий в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в среду объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Погода в Керченском проливе

Усиление ветра до 15 м/с прогнозируется во второй половине дня.
"Введено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся с середины дня усилением ветра до 12-15 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно прогнозу Росгидромета, 17 мая осадков не предвидится, видимость хорошая, высота волн 70-120 см. Температура воздуха в районе пролива +19…21, температура воды в море +17…18 градусов.
Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
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Трафик паромной переправы

После запуска морского сообщения в октябре прошлого года через Керченский пролив в общей сложности перевезено около 121 тысячи транспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 150 178 пассажиров, 120 938 единиц автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 732 рейса", - проинформировали в Минтрансе.
На Керченской переправе продолжают действовать ограничения. Со стороны Краснодарского края переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
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