https://crimea.ria.ru/20230517/v-kerchenskom-prolive-podnyalis-metrovye-volny--obyavleno-shtormovoe-1128768168.html

В Керченском проливе поднялись метровые волны – объявлено штормовое

В Керченском проливе поднялись метровые волны – объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 17.05.2023

В Керченском проливе поднялись метровые волны – объявлено штормовое

Штормовое предупреждение в среду объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T10:27

2023-05-17T10:27

2023-05-17T10:16

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

минтранс россии

морской транспорт

транспорт

погода

погода в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/15/1125461977_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a370a3657945ea08125aae60578b05e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в среду объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода в Керченском проливеУсиление ветра до 15 м/с прогнозируется во второй половине дня."Введено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся с середины дня усилением ветра до 12-15 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.Согласно прогнозу Росгидромета, 17 мая осадков не предвидится, видимость хорошая, высота волн 70-120 см. Температура воздуха в районе пролива +19…21, температура воды в море +17…18 градусов.Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения в октябре прошлого года через Керченский пролив в общей сложности перевезено около 121 тысячи транспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 150 178 пассажиров, 120 938 единиц автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 732 рейса", - проинформировали в Минтрансе.На Керченской переправе продолжают действовать ограничения. Со стороны Краснодарского края переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на средуКак работают паромы и что с погодой: обстановка на Керченской переправеГрузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают варианты

https://crimea.ria.ru/20230426/na-krymskom-mostu-izmenyatsya-pravila-dosmotra-avto-i-bagazha--rosavtodor-1128372633.html

https://crimea.ria.ru/20230517/zhile-u-morya-chto-s-tsenami-na-kurortnuyu-nedvizhimost-v-krymu-1128751682.html

крым

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, минтранс россии, морской транспорт, транспорт, погода, погода в крыму, новости крыма, общество