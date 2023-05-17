https://crimea.ria.ru/20230517/teplo-no-vetreno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1128762894.html

Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на среду

Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на среду

В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная сухая погода, днем максимальная температура воздуха поднимется до +25, однако в отдельных районах будет ветрено,... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T00:01

2023-05-17T00:01

2023-05-17T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная сухая погода, днем максимальная температура воздуха поднимется до +25, однако в отдельных районах будет ветрено, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +22...24.В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…+24.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке тоже не ожидается осадков. Ночью температура +12...15, днем до 24 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годЛетняя жара идет в Крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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