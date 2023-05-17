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Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на среду
Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на среду
В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная сухая погода, днем максимальная температура воздуха поднимется до +25, однако в отдельных районах будет ветрено,... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T00:01
2023-05-17T00:01
2023-05-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная сухая погода, днем максимальная температура воздуха поднимется до +25, однако в отдельных районах будет ветрено, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +22...24.В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…+24.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке тоже не ожидается осадков. Ночью температура +12...15, днем до 24 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годЛетняя жара идет в Крым
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крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, керчь, евпатория
Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на среду
В среду в Крыму сухо, тепло и ветрено
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная сухая погода, днем максимальная температура воздуха поднимется до +25, однако в отдельных районах будет ветрено, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных и восточный районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на побережье до +15, днем +20…25, в горах +14…19 градусов", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +22...24.
В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…+24.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке тоже не ожидается осадков. Ночью температура +12...15, днем до 24 градусов тепла.
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