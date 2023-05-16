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Как работают паромы и что с погодой: обстановка на Керченской переправе
Как работают паромы и что с погодой: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Как работают паромы и что с погодой: обстановка на Керченской переправе
На Керченской паромной переправе во вторник прогнозируется ветер до 10 м/с и без осадков, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-16T09:52
2023-05-16T09:52
2023-05-16T09:52
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромовВо вторник паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено 3716 рейсов.На Керченской переправе продолжают действовать ограничения. Со стооны Краснодарского края переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторникВетрено и без осадков: обстановка на Керченской паромной переправеАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Как работают паромы и что с погодой: обстановка на Керченской переправе
Минтранс: на Керченской паромной переправе 16 мая ветер до 10 м/с и без осадков
На Керченской паромной переправе во вторник прогнозируется ветер до 10 м/с и без осадков, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 16 мая ветер южный, вечером северо-восточный, 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +21…23 градуса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
Работа паромов
Во вторник паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено 3716 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 149 398 пассажиров, 120 315 единиц автотранспорта и 15 350 железнодорожных вагонов", - уточнили в Минтрансе.
На Керченской переправе продолжают действовать ограничения. Со стооны Краснодарского края переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
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