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Как работают паромы и что с погодой: обстановка на Керченской переправе

Как работают паромы и что с погодой: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Как работают паромы и что с погодой: обстановка на Керченской переправе

На Керченской паромной переправе во вторник прогнозируется ветер до 10 м/с и без осадков, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-05-16T09:52

2023-05-16T09:52

2023-05-16T09:52

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромовВо вторник паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено 3716 рейсов.На Керченской переправе продолжают действовать ограничения. Со стооны Краснодарского края переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторникВетрено и без осадков: обстановка на Керченской паромной переправеАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора

керченский пролив

керчь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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