https://crimea.ria.ru/20230516/antitsiklon-nakroet-krym-prognoz-pogody-na-vtornik-1128740860.html

Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник

Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник

Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон. На полуострове ожидается до 24 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T00:01

2023-05-16T00:01

2023-05-16T00:01

крым

симферополь

севастополь

евпатория

алушта

ялта

феодосия

судак

крымский гидрометцентр

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон. На полуострове ожидается до 24 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…24 градуса.В Ялте, Алуште и Евпатории сухо. Ночью температура воздуха составит +12...15, днем до 24 градусов тепла.В Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью воздух прогреется до +15. днем переменная облачность и до +23.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСЛетняя жара идет в КрымЛивень с грозой и шквалами накроют Кубань

https://crimea.ria.ru/20230511/temperatura-v-norme-kakim-budet-leto-v-krymu-1128668208.html

крым

симферополь

севастополь

евпатория

алушта

ялта

феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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