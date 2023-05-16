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Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник
Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон. На полуострове ожидается до 24 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T00:01
2023-05-16T00:01
2023-05-16T00:01
крым
симферополь
севастополь
евпатория
алушта
ялта
феодосия
судак
крымский гидрометцентр
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон. На полуострове ожидается до 24 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…24 градуса.В Ялте, Алуште и Евпатории сухо. Ночью температура воздуха составит +12...15, днем до 24 градусов тепла.В Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью воздух прогреется до +15. днем переменная облачность и до +23.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСЛетняя жара идет в КрымЛивень с грозой и шквалами накроют Кубань
https://crimea.ria.ru/20230511/temperatura-v-norme-kakim-budet-leto-v-krymu-1128668208.html
крым
симферополь
севастополь
евпатория
алушта
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Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник
Во вторник в Крыму сухо и до 24 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон. На полуострове ожидается до 24 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидается сухая и теплая погода. Ветер восточный 7-12 м/с, 17-18 мая порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, в горах +4…8; днем +21…26, в горах +15…20", - указали синоптики.
В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…24 градуса.
В Ялте, Алуште и Евпатории сухо. Ночью температура воздуха составит +12...15, днем до 24 градусов тепла.
В Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью воздух прогреется до +15. днем переменная облачность и до +23.
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