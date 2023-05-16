Рейтинг@Mail.ru
Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230516/antitsiklon-nakroet-krym-prognoz-pogody-na-vtornik-1128740860.html
Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник
Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон. На полуострове ожидается до 24 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T00:01
2023-05-16T00:01
крым
симферополь
севастополь
евпатория
алушта
ялта
феодосия
судак
крымский гидрометцентр
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128640193_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_301a3a64afd1977fc81a123cfeec023f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон. На полуострове ожидается до 24 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…24 градуса.В Ялте, Алуште и Евпатории сухо. Ночью температура воздуха составит +12...15, днем до 24 градусов тепла.В Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью воздух прогреется до +15. днем переменная облачность и до +23.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСЛетняя жара идет в КрымЛивень с грозой и шквалами накроют Кубань
https://crimea.ria.ru/20230511/temperatura-v-norme-kakim-budet-leto-v-krymu-1128668208.html
крым
симферополь
севастополь
евпатория
алушта
ялта
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128640193_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_29569f68b05caa232133397a767a9384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, севастополь, евпатория, алушта, ялта, феодосия, судак, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода
Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник

Во вторник в Крыму сухо и до 24 градусов тепла

00:01 16.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСквер Славы в Геническе, Херсонской области
Сквер Славы в Геническе, Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон. На полуострове ожидается до 24 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ожидается сухая и теплая погода. Ветер восточный 7-12 м/с, 17-18 мая порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, в горах +4…8; днем +21…26, в горах +15…20", - указали синоптики.

Отдыхающие сидят на набережной у Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 15:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Каким будет лето в Крыму
В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…24 градуса.
В Ялте, Алуште и Евпатории сухо. Ночью температура воздуха составит +12...15, днем до 24 градусов тепла.
В Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью воздух прогреется до +15. днем переменная облачность и до +23.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС
Летняя жара идет в Крым
Ливень с грозой и шквалами накроют Кубань
 
КрымСимферопольСевастопольЕвпаторияАлуштаЯлтаФеодосияСудакКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 мая
21:53Главные новости Крыма: 15 мая
21:36Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных
21:16Главные события и заявления дня: 15 мая
21:01Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
20:49На западе Крыма на несколько дней отключат газ
20:28В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ
20:13Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн
20:03Вместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документ
19:46Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму
19:27Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия
19:09Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ
18:52Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один
18:20Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27
17:59Закон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном
17:38В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии
17:23В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
16:43Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
16:21Последние звонки в Севастополе: в школах усилят охрану
Лента новостейМолния