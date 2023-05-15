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Ветрено и без осадков: обстановка на Керченской паромной переправе - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Ветрено и без осадков: обстановка на Керченской паромной переправе
Ветрено и без осадков: обстановка на Керченской паромной переправе - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Ветрено и без осадков: обстановка на Керченской паромной переправе
В Керченском проливе в понедельник без осадков и ветер до 10 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-05-15T09:31
2023-05-15T09:33
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
морской транспорт
транспорт
минтранс россии
погода
общество
новости крыма
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Погода на Керченской переправеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 15 мая ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +20…22, температура воды в море +14…15", - говорится в Telegram-канале ведомства.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромовВ понедельник паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено около 3,7 тысяч рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 148 506 пассажиров, 119 587 единиц автотранспорта и 15 250 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 695 рейсов", - уточнили в Минтрансе.На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуОбстановка на Керченской переправе: данные на воскресеньеВ Крым запустят дополнительные поезда
https://crimea.ria.ru/20230515/krymskiy-most-5-let-1128652024.html
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, морской транспорт, транспорт, минтранс россии, погода, общество, новости крыма
Ветрено и без осадков: обстановка на Керченской паромной переправе

Минтранс: на Керченской паромной переправе 15 мая без осадков и ветер до 10 м/с

09:31 15.05.2023 (обновлено: 09:33 15.05.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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В Керченском проливе в понедельник без осадков и ветер до 10 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 15 мая

Погода на Керченской переправе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 мая ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +20…22, температура воды в море +14…15", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
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Работа паромов

В понедельник паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено около 3,7 тысяч рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 148 506 пассажиров, 119 587 единиц автотранспорта и 15 250 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 695 рейсов", - уточнили в Минтрансе.
На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
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КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливМорской транспортТранспортМинтранс РоссииПогодаОбществоНовости Крыма
 
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