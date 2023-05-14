https://crimea.ria.ru/20230514/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-dannye-na-voskresene-1128710676.html

Обстановка на Керченской переправе: данные на воскресенье

Обстановка на Керченской переправе: данные на воскресенье - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Обстановка на Керченской переправе: данные на воскресенье

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T09:48

2023-05-14T09:48

2023-05-14T09:48

керченская паромная переправа

транспорт

логистика

крым

новости крыма

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кубань

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керченский пролив

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству.За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов, следует из данных Минтранса. Перевезено 811 пассажиров, 627 автомобилей и 74 железнодорожных вагона.С начала работы переправы через пролив перевезли в общей сложности 147 696 пассажиров и 118 938 единиц автотранспорта. Работающие на линии паромы выполнили 3 676 рейсов. На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновОткрыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаВ Крым запустят дополнительные поезда

крым

керчь

кубань

краснодарский край

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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