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Обстановка на Керченской переправе: данные на воскресенье
Обстановка на Керченской переправе: данные на воскресенье - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Обстановка на Керченской переправе: данные на воскресенье
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T09:48
2023-05-14T09:48
2023-05-14T09:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству.За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов, следует из данных Минтранса. Перевезено 811 пассажиров, 627 автомобилей и 74 железнодорожных вагона.С начала работы переправы через пролив перевезли в общей сложности 147 696 пассажиров и 118 938 единиц автотранспорта. Работающие на линии паромы выполнили 3 676 рейсов. На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновОткрыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаВ Крым запустят дополнительные поезда
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, кубань, краснодарский край, керченский пролив, общество, крымская погода
Обстановка на Керченской переправе: данные на воскресенье
Минтранс РФ: действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству.
️"Согласно прогнозу Росгидромета, 14 мая ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +20...22 градуса, температура воды в море +15...16", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов, следует из данных Минтранса. Перевезено 811 пассажиров, 627 автомобилей и 74 железнодорожных вагона.
С начала работы переправы через пролив перевезли в общей сложности 147 696 пассажиров и 118 938 единиц автотранспорта. Работающие на линии паромы выполнили 3 676 рейсов.
На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
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