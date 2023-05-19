https://crimea.ria.ru/20230519/dozhdlivyy-prognoz-dlya-kryma--pogoda-na-vykhodnye-1128821481.html

Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходные

Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходные - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходные

На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется дождливая и ветреная погода, однако температура воздуха будет в рамках климатической нормы. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T18:53

2023-05-19T18:53

2023-05-19T18:53

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется дождливая и ветреная погода, однако температура воздуха будет в рамках климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье сохранятся похожие погодные условия, в течение дня будет облачно и ветрено.Следующая неделя будет теплой, но тоже дождливой. Наибольшее количество осадков прогнозируется в среду, когда в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.Как сообщалось, в Крыму действует штормовое предупреждение о сильном ветре. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в южных и восточных районах полуострова ожидается усиление северо-восточного ветра 20 – 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС предупреждает об усилении штормового ветра в КрымуКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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