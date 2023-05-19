Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходные
ФОБОС: на выходных в Крыму дожди, ветер до 20 м/с и до 24 градусов тепла
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется дождливая и ветреная погода, однако температура воздуха будет в рамках климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу полуостров будет находиться в тылу циклона, небо затянут облака, пройдут локальные скоротечные дожди с грозами и будет дуть северо-восточный ветер 7-12 м/с, в порывах 15-20 м/с. Температурный фон чуть понизится, ночью +11…16, а днем +19…24 градуса", - рассказал он.
В воскресенье сохранятся похожие погодные условия, в течение дня будет облачно и ветрено.
"Ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с. В сумерках +10…15 градусов, а в дневные часы +18…23. Эти показатели вполне укладываются в рамки положенной климатической нормы", - отметил он.
Следующая неделя будет теплой, но тоже дождливой. Наибольшее количество осадков прогнозируется в среду, когда в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.
Как сообщалось, в Крыму действует штормовое предупреждение о сильном ветре. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в южных и восточных районах полуострова ожидается усиление северо-восточного ветра 20 – 25 м/с.
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