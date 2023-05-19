Рейтинг@Mail.ru
Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходные - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230519/dozhdlivyy-prognoz-dlya-kryma--pogoda-na-vykhodnye-1128821481.html
Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходные
Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходные - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходные
На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется дождливая и ветреная погода, однако температура воздуха будет в рамках климатической нормы. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T18:53
2023-05-19T18:53
радио "спутник в крыму"
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
погода
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128821368_212:0:1263:591_1920x0_80_0_0_5ee79b428bde0393d9317bb8d0b93fe9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется дождливая и ветреная погода, однако температура воздуха будет в рамках климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье сохранятся похожие погодные условия, в течение дня будет облачно и ветрено.Следующая неделя будет теплой, но тоже дождливой. Наибольшее количество осадков прогнозируется в среду, когда в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.Как сообщалось, в Крыму действует штормовое предупреждение о сильном ветре. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в южных и восточных районах полуострова ожидается усиление северо-восточного ветра 20 – 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС предупреждает об усилении штормового ветра в КрымуКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128821368_343:0:1131:591_1920x0_80_0_0_007d96c001115bf18b3b25f24d782a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, погода, новости крыма, общество
Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходные

ФОБОС: на выходных в Крыму дожди, ветер до 20 м/с и до 24 градусов тепла

18:53 19.05.2023
 
© РИА Новости КрымДождь в Крыму
Дождь в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется дождливая и ветреная погода, однако температура воздуха будет в рамках климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу полуостров будет находиться в тылу циклона, небо затянут облака, пройдут локальные скоротечные дожди с грозами и будет дуть северо-восточный ветер 7-12 м/с, в порывах 15-20 м/с. Температурный фон чуть понизится, ночью +11…16, а днем +19…24 градуса", - рассказал он.
В воскресенье сохранятся похожие погодные условия, в течение дня будет облачно и ветрено.
"Ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с. В сумерках +10…15 градусов, а в дневные часы +18…23. Эти показатели вполне укладываются в рамки положенной климатической нормы", - отметил он.
Следующая неделя будет теплой, но тоже дождливой. Наибольшее количество осадков прогнозируется в среду, когда в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.
Как сообщалось, в Крыму действует штормовое предупреждение о сильном ветре. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в южных и восточных районах полуострова ожидается усиление северо-восточного ветра 20 – 25 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МЧС предупреждает об усилении штормового ветра в Крыму
Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС
Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погодаПогодаНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:29Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение
21:02Пентагон заявил о починке Patriot: эксперт оценил правдивость
20:58Хуснуллин: исламский мир в критический момент не отвернулся от России
20:46Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции
20:21Суд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне города
20:03Из русских хотят сделать нерусских – писатель о происходящем на Украине
19:50На Крымском мосту затруднено движение машин из-за досмотра
19:32Разрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ
19:11В Крыму для участников СВО упростят процедуру получения земли
18:53Дождливый прогноз для Крыма – погода на выходные
18:39Хуснуллин назвал надежных партнеров России
18:20Симферополь сковали 9-балльные пробки
17:53Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира
17:39Халяль на экспорт: эксперты оценили потенциал российского агропрома
17:22Смертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево
17:01Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму
16:48Люди видят реалии и возвращаются – глава Новой Каховки о росте населения
16:29Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
16:19Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе
16:08В Минобороны назвали потери ВСУ в людях и технике
Лента новостейМолния