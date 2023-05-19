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Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницу
Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницу
В пятницу, 19 мая, в Крыму ожидается дождливая и ветреная погода, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T00:01
2023-05-19T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
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ГидрометСИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В пятницу, 19 мая, в Крыму ожидается дождливая и ветреная погода, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +22...+24 градусов.В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы +15… +17 градусов, днем будет дождливо, столбики термометров покажут +23… +25 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии также прогнозируется переменная облачность, ночью осадков не ожидается, +14…+16 градусов, а днем дождливо, +23…+24 градуса.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, скорость которого может достигать 22 м/с. Кроме того, в регионе объявлено четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречихуКак уберечься от гриппа и ОРВИ весной – советы врачаКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, общество, ялта, алушта, севастополь, евпатория
Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницу

Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 19 мая

00:01 19.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ГидрометСИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В пятницу, 19 мая, в Крыму ожидается дождливая и ветреная погода, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"В ближайшие сутки в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. В пятницу ветер северо-восточный 10-15 м/с, ночью в южных и восточных районах порывы до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на южном и восточном побережье до +18 градусов; днем +21…+26, в горах +15…+20 градусов", - рассказали синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +22...+24 градусов.
В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +24…+26 градусов.
В Ялте и Алуште в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы +15… +17 градусов, днем будет дождливо, столбики термометров покажут +23… +25 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также прогнозируется переменная облачность, ночью осадков не ожидается, +14…+16 градусов, а днем дождливо, +23…+24 градуса.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, скорость которого может достигать 22 м/с. Кроме того, в регионе объявлено четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.
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00:01Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницу
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22:31Все починили: движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП
22:15В России появятся девять новых предприятий по утилизации батареек
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