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Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницу

Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницу

В пятницу, 19 мая, в Крыму ожидается дождливая и ветреная погода, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T00:01

2023-05-19T00:01

2023-05-19T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

общество

ялта

алушта

севастополь

евпатория

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ГидрометСИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В пятницу, 19 мая, в Крыму ожидается дождливая и ветреная погода, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +22...+24 градусов.В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы +15… +17 градусов, днем будет дождливо, столбики термометров покажут +23… +25 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии также прогнозируется переменная облачность, ночью осадков не ожидается, +14…+16 градусов, а днем дождливо, +23…+24 градуса.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, скорость которого может достигать 22 м/с. Кроме того, в регионе объявлено четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречихуКак уберечься от гриппа и ОРВИ весной – советы врачаКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС

https://crimea.ria.ru/20230518/mchs-preduprezhdaet-ob-usilenii-shtormovogo-vetra-v-krymu--1128795092.html

ялта

алушта

севастополь

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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