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На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС
На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 17.05.2023
На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС
Штормовой ветер с порывами до 22 м/с будет бушевать над Крымом в течение двух дней, предупреждает Главное управление МЧС по республике. РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T11:37
2023-05-17T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Штормовой ветер с порывами до 22 м/с будет бушевать над Крымом в течение двух дней, предупреждает Главное управление МЧС по республике.Усиление ветраВ этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывов линий электропередачи.Меры безопасностиИз-за повышенных рисков возникновения ЧП спасатели просят крымчан cсоблюдать осторожность, не выходить в леса и горы, в море и во внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Также жителей полуострова просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и ветки деревьев, не находиться и не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.Водителям рекомендуют отказаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Ранее в среду в Крыму объявили четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в средуПожароопасный сезон в Крыму: что грозит нарушителямПикник с шашлыками и без штрафа: топ-7 мест для отдыха в Севастополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС

МЧС: в Крыму два дня будет бушевать штормовой ветер

11:37 17.05.2023 (обновлено: 12:30 17.05.2023)
 
© РИА Новости КрымДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Штормовой ветер с порывами до 22 м/с будет бушевать над Крымом в течение двух дней, предупреждает Главное управление МЧС по республике.

Усиление ветра

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 и 19 мая в Крыму ожидаются усиление север-восточного ветра до 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывов линий электропередачи.

Меры безопасности

Из-за повышенных рисков возникновения ЧП спасатели просят крымчан cсоблюдать осторожность, не выходить в леса и горы, в море и во внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Также жителей полуострова просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и ветки деревьев, не находиться и не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.
Водителям рекомендуют отказаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
Ранее в среду в Крыму объявили четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.
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