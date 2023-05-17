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На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС

На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 17.05.2023

На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС

Штормовой ветер с порывами до 22 м/с будет бушевать над Крымом в течение двух дней, предупреждает Главное управление МЧС по республике. РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T11:37

2023-05-17T11:37

2023-05-17T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Штормовой ветер с порывами до 22 м/с будет бушевать над Крымом в течение двух дней, предупреждает Главное управление МЧС по республике.Усиление ветраВ этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывов линий электропередачи.Меры безопасностиИз-за повышенных рисков возникновения ЧП спасатели просят крымчан cсоблюдать осторожность, не выходить в леса и горы, в море и во внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Также жителей полуострова просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и ветки деревьев, не находиться и не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.Водителям рекомендуют отказаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Ранее в среду в Крыму объявили четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в средуПожароопасный сезон в Крыму: что грозит нарушителямПикник с шашлыками и без штрафа: топ-7 мест для отдыха в Севастополе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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