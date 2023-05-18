https://crimea.ria.ru/20230518/na-zemle-i-na-vode-siloviki-smogut-ostanavlivat-lyubye-bespilotniki-1128805303.html
На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники
На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники - РИА Новости Крым, 18.05.2023
На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников, в том числе на земле и на воде, следует из... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T15:25
2023-05-18T15:25
2023-05-18T15:27
государственная дума рф
беспилотник (дрон)
закон и право
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников, в том числе на земле и на воде, следует из данных на официальном портале правовой информации. Как уточняется в пояснительных материалах, пресечение движения будет производиться в том числе посредством уничтожения или повреждения беспилотников, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими.Ранее глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к руководству Минтранса РФ и Росавиации с просьбой ввести временный мораторий на использование всех видов беспилотников, за исключением государственных нужд. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение экспертаВ Крыму запретили беспилотники и салюты — указ АксеноваПочему нельзя глушить дроны – военный эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, беспилотник (дрон), закон и право, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости
На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники
Законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников прошел I чтение
15:25 18.05.2023 (обновлено: 15:27 18.05.2023)