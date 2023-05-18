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На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники
На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники - РИА Новости Крым, 18.05.2023
На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников, в том числе на земле и на воде, следует из... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T15:25
2023-05-18T15:27
государственная дума рф
беспилотник (дрон)
закон и право
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников, в том числе на земле и на воде, следует из данных на официальном портале правовой информации. Как уточняется в пояснительных материалах, пресечение движения будет производиться в том числе посредством уничтожения или повреждения беспилотников, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими.Ранее глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к руководству Минтранса РФ и Росавиации с просьбой ввести временный мораторий на использование всех видов беспилотников, за исключением государственных нужд. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение экспертаВ Крыму запретили беспилотники и салюты — указ АксеноваПочему нельзя глушить дроны – военный эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, беспилотник (дрон), закон и право, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости
На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники

Законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников прошел I чтение

15:25 18.05.2023 (обновлено: 15:27 18.05.2023)
 
© Telegram Олега КрючковаУкраинский беспилотник, посаженный системами РЭБ в Крыму
Украинский беспилотник, посаженный системами РЭБ в Крыму
© Telegram Олега Крючкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников, в том числе на земле и на воде, следует из данных на официальном портале правовой информации.

"Законопроектом предлагается расширить существующие полномочия Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, Главного управления специальных программ при президенте РФ по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов (наземных, подземных, водных)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняется в пояснительных материалах, пресечение движения будет производиться в том числе посредством уничтожения или повреждения беспилотников, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими.
Ранее глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к руководству Минтранса РФ и Росавиации с просьбой ввести временный мораторий на использование всех видов беспилотников, за исключением государственных нужд.
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