https://crimea.ria.ru/20230518/na-zemle-i-na-vode-siloviki-smogut-ostanavlivat-lyubye-bespilotniki-1128805303.html

На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники

На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники - РИА Новости Крым, 18.05.2023

На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотники

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников, в том числе на земле и на воде, следует из... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T15:25

2023-05-18T15:25

2023-05-18T15:27

государственная дума рф

беспилотник (дрон)

закон и право

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников, в том числе на земле и на воде, следует из данных на официальном портале правовой информации. Как уточняется в пояснительных материалах, пресечение движения будет производиться в том числе посредством уничтожения или повреждения беспилотников, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими.Ранее глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к руководству Минтранса РФ и Росавиации с просьбой ввести временный мораторий на использование всех видов беспилотников, за исключением государственных нужд. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение экспертаВ Крыму запретили беспилотники и салюты — указ АксеноваПочему нельзя глушить дроны – военный эксперт

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, беспилотник (дрон), закон и право, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости