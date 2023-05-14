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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 мая
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 мая
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 35 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее болезнь была выявлена у 36 человек,... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T11:28
2023-05-14T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 35 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее болезнь была выявлена у 36 человек, летальных исходов зафиксировано не было.Сводка по КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 737 положительных на COVID-19."Госпитализированы 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 973 человека. Выписаны за сутки 15 человек, за весь период – 209 339", - сообщает региональный минздрав.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.Сводка по СевастополюВ Севастополе выявлено 14 новых случаев коронавируса, скончался один человек."В ковидные стационары госпитализированы два пациента, выписаны с выздоровлением 11 человек", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 694 человека, выздоровели – 99 006. Не смогли побороть болезнь 2598.Сводка по РоссииВсего на территории России выявлено 2996 новых случаев заражения за сутки, скончались 25 человек. Лечение в условиях стационара потребовалось 332 гражданам, что почти вдвое меньше показателя за предыдущие сутки."Госпитализированы 332 человека, на 45,1% меньше по сравнению с 13 мая. Выписаны в связи с выздоровлением 3 493 человека, на 30,4% меньше показателей 13 мая", - уточнили в оперштабе.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 больше не пандемияШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 мая

В Крыму и Севастополе выявлено 35 новых случаев COVID-19, один человек умер

11:28 14.05.2023 (обновлено: 11:29 14.05.2023)
 
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Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 35 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее болезнь была выявлена у 36 человек, летальных исходов зафиксировано не было.

Сводка по Крыму

За минувшие сутки в Республике Крым зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 737 положительных на COVID-19.
"Госпитализированы 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 973 человека. Выписаны за сутки 15 человек, за весь период – 209 339", - сообщает региональный минздрав.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.

Сводка по Севастополю

В Севастополе выявлено 14 новых случаев коронавируса, скончался один человек.
"В ковидные стационары госпитализированы два пациента, выписаны с выздоровлением 11 человек", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 694 человека, выздоровели – 99 006. Не смогли побороть болезнь 2598.

Сводка по России

Всего на территории России выявлено 2996 новых случаев заражения за сутки, скончались 25 человек. Лечение в условиях стационара потребовалось 332 гражданам, что почти вдвое меньше показателя за предыдущие сутки.
"Госпитализированы 332 человека, на 45,1% меньше по сравнению с 13 мая. Выписаны в связи с выздоровлением 3 493 человека, на 30,4% меньше показателей 13 мая", - уточнили в оперштабе.
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