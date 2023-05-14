https://crimea.ria.ru/20230514/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-14-maya-1128712575.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 мая

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 мая

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 35 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее болезнь была выявлена у 36 человек,... РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T11:28

2023-05-14T11:28

2023-05-14T11:29

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

крым

севастополь

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098828_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_d69ae5abb86b3b125187a5decdba9fd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 35 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее болезнь была выявлена у 36 человек, летальных исходов зафиксировано не было.Сводка по КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 737 положительных на COVID-19."Госпитализированы 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 973 человека. Выписаны за сутки 15 человек, за весь период – 209 339", - сообщает региональный минздрав.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.Сводка по СевастополюВ Севастополе выявлено 14 новых случаев коронавируса, скончался один человек."В ковидные стационары госпитализированы два пациента, выписаны с выздоровлением 11 человек", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 694 человека, выздоровели – 99 006. Не смогли побороть болезнь 2598.Сводка по РоссииВсего на территории России выявлено 2996 новых случаев заражения за сутки, скончались 25 человек. Лечение в условиях стационара потребовалось 332 гражданам, что почти вдвое меньше показателя за предыдущие сутки."Госпитализированы 332 человека, на 45,1% меньше по сравнению с 13 мая. Выписаны в связи с выздоровлением 3 493 человека, на 30,4% меньше показателей 13 мая", - уточнили в оперштабе.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 больше не пандемияШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым

https://crimea.ria.ru/20230420/lekarstva-net-ot-kori-spaset-tolko-vaktsinatsiya-1128279990.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество