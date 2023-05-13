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Крым в июне посетят иностранные делегации - РИА Новости Крым, 13.05.2023
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Крым в июне посетят иностранные делегации
Крым в июне посетят иностранные делегации - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Крым в июне посетят иностранные делегации
Крым в июне посетят иностранные делегации, они примут участие в международном фестивале "Великое русское слово". Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T10:22
2023-05-13T10:22
крым
политика
георгий мурадов
новости
новости крыма
международный фестиваль "великое русское слово"
европа
народная дипломатия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Крым в июне посетят иностранные делегации, они примут участие в международном фестивале "Великое русское слово". Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.Для свободолюбивых народов Европы Крым является символом и примером самоопределения и освобождения от порабощения, отметил постпред. Они, подчеркнул Мурадов, просят о проведении ряда форумов, в ходе которых можно совместно найти эффективные способы, как "сбросить с Европы ярмо неоколониализма и превращения европейцев в расчеловеченные "нетрадиционные" бесполые существа".Как сообщалось, в прошлом году на полуострове побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство РоссииМир чистой лжи: Граф Капнист об Украине и европейской пропаганде"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму
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крым, политика, георгий мурадов, новости, новости крыма, международный фестиваль "великое русское слово", европа, народная дипломатия
Крым в июне посетят иностранные делегации

Мурадов: иностранные делегации приедут в Крым на фестиваль "Великое русское слово"

10:22 13.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАю-Даг
Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Крым в июне посетят иностранные делегации, они примут участие в международном фестивале "Великое русское слово". Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Превращенный в российский бастион Крым вновь готовится принять не только туристов, но и гостей из-за рубежа, которые вскоре прибудут на традиционные праздники, посвященные фестивалю "Великое русское слово", которое все громче звучит в мире как слово борьбы народов за право быть независимыми, самостоятельными и освобожденными от неонацизма", - сказал он.
Для свободолюбивых народов Европы Крым является символом и примером самоопределения и освобождения от порабощения, отметил постпред. Они, подчеркнул Мурадов, просят о проведении ряда форумов, в ходе которых можно совместно найти эффективные способы, как "сбросить с Европы ярмо неоколониализма и превращения европейцев в расчеловеченные "нетрадиционные" бесполые существа".
"И мы обязательно поможем нашим собратьям вновь стать нормальными и свободными людьми, поделимся с ними нашим соответствующим бесценным опытом самоопределения. Время и место подберем подходящее", - подчеркнул Георгий Мурадов.
Как сообщалось, в прошлом году на полуострове побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.
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КрымПолитикаГеоргий МурадовНовостиНовости КрымаМеждународный фестиваль "Великое русское слово"ЕвропаНародная дипломатия
 
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