https://crimea.ria.ru/20230513/krym-v-iyune-posetyat-inostrannye-delegatsii-1128701337.html

Крым в июне посетят иностранные делегации

Крым в июне посетят иностранные делегации - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Крым в июне посетят иностранные делегации

Крым в июне посетят иностранные делегации, они примут участие в международном фестивале "Великое русское слово". Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T10:22

2023-05-13T10:22

2023-05-13T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Крым в июне посетят иностранные делегации, они примут участие в международном фестивале "Великое русское слово". Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.Для свободолюбивых народов Европы Крым является символом и примером самоопределения и освобождения от порабощения, отметил постпред. Они, подчеркнул Мурадов, просят о проведении ряда форумов, в ходе которых можно совместно найти эффективные способы, как "сбросить с Европы ярмо неоколониализма и превращения европейцев в расчеловеченные "нетрадиционные" бесполые существа".Как сообщалось, в прошлом году на полуострове побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство РоссииМир чистой лжи: Граф Капнист об Украине и европейской пропаганде"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму

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крым, политика, георгий мурадов, новости, новости крыма, международный фестиваль "великое русское слово", европа, народная дипломатия