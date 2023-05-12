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Главные новости Крыма: 12 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Главные новости Крыма: 12 мая
Главные новости Крыма: 12 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Главные новости Крыма: 12 мая
В Джанкойском районе потерпел крушение вертолет, двое летчиков погибли. Над Крымом в очередной раз сбили беспилотник. ЧФ усилил защиту Крыма. Сотрудники ФСБ... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T22:25
2023-05-12T22:25
главное за день
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
задержание в крыму следивших за чф шпионов
беспилотник (дрон)
сво
крушение вертолета в крыму
армия и флот
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе потерпел крушение вертолет, двое летчиков погибли. Над Крымом в очередной раз сбили беспилотник. ЧФ усилил защиту Крыма. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма за передачу украинским спецслужбам данных о передвижении российской военной техники. Крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму разбился военный вертолетВ Джанкойском районе Крыма потерпел крушение военный вертолет Ми-28, оба летчика погибли. Об этом сообщили в Минобороны. Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета.На западе Крыма сбит вражеский беспилотникВражеский беспилотник был сбит на западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. "На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем", – написал он в своем Telegram-канале.Флот усилил защиту Крыма от атак беспилотниковЧерноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.По его словам, вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины. И теперь ВСУ, лишенные возможности действий на море, сосредоточили усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и критической инфраструктуры на территории полуострова.Соколов добавил, что этом году состав Черноморского флота пополнится четырьмя новыми судами, из которых три малых ракетных корабля серии "Каракурт" и один – патрульный.Жителя Крыма задержали за госизменуКрымчанин передавал украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону проведения спецоперации, сообщает ЦОС ФСБ. Он был задержан по подозрению в госизмене. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый пересылал в чат-бот одного из украинских каналов видеозаписи с фиксацией перемещения воинским эшелоном военной техники Минобороны РФ. Украинские спецслужбы использовали этот канал для получения оперативной информации.Данные были переданы в военизированные формирования Украины и использованы противником для нанесения ракетных ударов, уточнили в ФСБ.Компенсации крымским аграриямКрымским аграриям компенсируют до половины затрат на производство и продажу зерновых культур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Благодаря этим средствам крымские аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы
https://crimea.ria.ru/20230512/chf-unichtozhil-kalibrami-bolee-180-obektov-ukrainskikh-voysk-s-nachala-svo-1128679254.html
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96
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главное за день, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, задержание в крыму следивших за чф шпионов, беспилотник (дрон), сво, крушение вертолета в крыму, армия и флот, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сельское хозяйство, сергей аксенов
Главные новости Крыма: 12 мая

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 12 мая

22:25 12.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенный корабль ЧФ РФ у пристани в Севастополе
Военный корабль ЧФ РФ у пристани в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе потерпел крушение вертолет, двое летчиков погибли. Над Крымом в очередной раз сбили беспилотник. ЧФ усилил защиту Крыма. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма за передачу украинским спецслужбам данных о передвижении российской военной техники. Крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму разбился военный вертолет

В Джанкойском районе Крыма потерпел крушение военный вертолет Ми-28, оба летчика погибли. Об этом сообщили в Минобороны.
Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
"Двенадцатого мая в 15.42 потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли", - говорится в релизе.

На западе Крыма сбит вражеский беспилотник

Вражеский беспилотник был сбит на западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем", – написал он в своем Telegram-канале.
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Флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников

Черноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.
По его словам, вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины. И теперь ВСУ, лишенные возможности действий на море, сосредоточили усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и критической инфраструктуры на территории полуострова.
Соколов добавил, что этом году состав Черноморского флота пополнится четырьмя новыми судами, из которых три малых ракетных корабля серии "Каракурт" и один – патрульный.

Жителя Крыма задержали за госизмену

Крымчанин передавал украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону проведения спецоперации, сообщает ЦОС ФСБ. Он был задержан по подозрению в госизмене.
В ходе следствия было установлено, что подозреваемый пересылал в чат-бот одного из украинских каналов видеозаписи с фиксацией перемещения воинским эшелоном военной техники Минобороны РФ. Украинские спецслужбы использовали этот канал для получения оперативной информации.
Данные были переданы в военизированные формирования Украины и использованы противником для нанесения ракетных ударов, уточнили в ФСБ.
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Компенсации крымским аграриям

Крымским аграриям компенсируют до половины затрат на производство и продажу зерновых культур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В 2023 году республика получит более 105,6 млн рублей на поддержку производителей зерна", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Благодаря этим средствам крымские аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы
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