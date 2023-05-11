https://crimea.ria.ru/20230511/evrovidenie-2023-chto-dolzhna-vernut-sebe-rossiya--mneniya-ekspertov-1128674097.html

"Евровидение-2023": что должна вернуть себе Россия – мнения экспертов

"Евровидение-2023": что должна вернуть себе Россия – мнения экспертов - РИА Новости Крым, 11.05.2023

"Евровидение-2023": что должна вернуть себе Россия – мнения экспертов

России и россиянам следует закрыть тему "Евровидения" навсегда, как недостойную обсуждения, и озаботиться собственным конкурсом, на котором будут петь на... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T21:15

2023-05-11T21:15

2023-05-11T21:19

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России и россиянам следует закрыть тему "Евровидения" навсегда, как недостойную обсуждения, и озаботиться собственным конкурсом, на котором будут петь на русском языке. Такое мнение РИА Новости Крым высказали известные российские музыкальные эксперты."Время туфты прошло – срок годности "Евровидения" истек"По мнению музыкального критика Сергея Соседова, обсуждать конкурс "Евровидение" в России в праздничные майские дни вообще странно и неприлично.Сергей отметил, что ему самому, как зрителю и критику, этот конкурс давно не интересен, но он смотрел его несколько последних лет, чтобы как эксперт комментировать увиденное СМИ. Но теперь он категорически не желает этого делать."Чтобы комментировать, я смотрел эту туфту полнейшую. Но теперь время туфты вышло. Сейчас, когда этот конкурс полностью показал, что он ничтожен, я считаю, что мы не должны вообще о нем упоминать. Неупоминание чего-то – тоже реакция. Иногда молчание в ответ на какое-то событие является лучшим ответом и комментарием. Надо закрыть тему Евровидения навсегда. Все имеет свой срок годности. Срок годности Евровидения истек", – сказал Соседов.Пора вспомнить о национальной гордостиС ним солидарен российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза. Он напомнил, что в 1956 году "Евровидение" организовывалось как конкурс, "на котором каждая страна могла показать себя соседям, чтобы объединять, показывать и объяснять, что мир многополярный, разный, чтобы люди лучше относились к чужим культурам".Он подчеркнул, что в последний раз, когда Россия участвовала в "Евровидении", из 25 номеров там прозвучало лишь два "на родном языке – остальные пели по-английски". "Вы что? Огромная страна, в которой огромное количество талантов с огромным количеством песен... И говорить сейчас, что на "Евровидение" надо ехать и петь там по-английски – зачем?! Чтобы понравиться ирландской домохозяйке? Давно пора петь по-русски и говорить по-русски", – заключил Лоза.Советующий конкурс, по его мнению, уже давно должен был появиться в России, а желающие принять в нем участие непременно найдутся. Иначе – "позор". Равно как "Евровидение-2009" в Москве на СК "Олимпийский", где российские ведущие говорили на английском перед 20-тысячной толпой и миллионами российских зрителей, которые "ни слова не понимали"."Что такое национальная гордость? Это когда испанец Рафаэль Надаль выиграл один из турниров Большого шлема "Ролан Гаррос" (открытый чемпионат Франции по теннису – ред.), он свою речь, как победитель, говорил на испанском языке. Он победил и имеет право. Хотите услышать и понять, что он говорит, – наймите переводчика", – заключил Лоза.Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение, что политика убивает "Евровидение", при этом с каждым годом талантливых исполнителей и коллективов на конкурсе становится все меньше. Международный песенный конкурс "Евровидение" проводится с 1956 года Европейским вещательным союзом. В 2023-м году он проходит в 67-й раз, его принимает у себя Великобритания.Конкурс стартовал в Ливерпуле. Первый полуфинал прошел 9 мая, второй по графику 11-го числа. Победителя объявят 13-го.В 2023 году в Евровидении принимает участие минимальное с 2014 года количество стран: 37. Из них 31 выступает в двух полуфиналах, где избираются по десять претендентов на победу. В финале присоединятся представители еще шести стран: Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и Украины.Не приехали музыканты из Болгарии, Черногории, Словакии, Северной Македонии, Монако, Боснии и Герцеговины, Люксембурга и Андорры. Как сообщили СМИ – по причине финансовых трудностей. Не появились, хоть и планировали, Казахстан, Косово и Лихтенштейн.В последние годы ряд стран по разным соображениям отказываются принимать участие в конкурсе. Так, Венгрия выбыла из-за навязчивой "гей-повестки", а Турция еще 12 лет назад добровольно вышла из состава участников.Россия, которая последние лет была одной из сильнейших участниц "Евровидения", не участвует в конкурсе: ее отстранили в связи с проведением специальной военной операции на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины

https://crimea.ria.ru/20230509/chego-zhdat-ot-evrovideniya-v-etom-godu--muzykalnyy-kritik-1128562480.html

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

евровидение, культура, общество, в мире, юрий лоза, сергей соседов, новости, мнения