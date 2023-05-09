https://crimea.ria.ru/20230509/chego-zhdat-ot-evrovideniya-v-etom-godu--muzykalnyy-kritik-1128562480.html

Чего ждать от "Евровидения" в этом году – музыкальный критик

Чего ждать от "Евровидения" в этом году – музыкальный критик - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Чего ждать от "Евровидения" в этом году – музыкальный критик

Политика убивает "Евровидение", с каждым годом талантливых исполнителей и коллективов на конкурсе становится все меньше, однако отдельные исполнители в этом... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T19:14

2023-05-09T19:14

2023-05-09T19:14

радио "спутник в крыму"

евровидение

в мире

культура

общество

музыка

политика

мнения

евгений бабичев

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Музыкальный критик Бабичев: политика убивает "Евровидение" Музыкальный критик Бабичев: политика убивает "Евровидение" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Политика убивает "Евровидение", с каждым годом талантливых исполнителей и коллективов на конкурсе становится все меньше, однако отдельные исполнители в этом году все же заслуживают внимания. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" музыкальный критик Евгений Бабичев.Без политики никуда"Сейчас без политики никуда. Мы видим ее и в спорте, и в культуре, и "Евровидение" не остается в стороне. В этой связи мы не видим среди участников Россию и Белоруссию. Зато год за годом видим Украину в списке фаворитов. Как, например, в прошлом году, когда Украина победила и пару фраз в адрес слушателей вбросила. Без этого никуда", - констатирует эксперт.По оценке Бабичева, хотя победа, вероятнее всего, достанется одной из скандинавских стран, в этом году Украина снова войдет в пятерку фаворитов. Это определяется политическими соображениями, которые еще 15 лет назад были совершенно неприемлемыми для этого конкурса, а сегодня выходят на первое место и постепенно его убивают.Каждый сам выбирает дорогу"Конечно, мы отлично понимаем сколько стоит эфир в прайм-тайм на всех европейских каналах. Для артиста, который представляет свою страну, это большая ответственность и шанс. Но не для всех это то, за что надо так уж держатся", - продолжает эксперт.Он напомнил, что целый ряд стран по разным соображениям отказались принимать участие в конкурсе. И если Болгария, Северная Македония и Черногория пошли на этот шаг в 2023 году исключительно из экономии, то Венгрия еще раньше отказалась от участия из-за слишком навязчивой "гей-повестки", а Турция добровольно вышла из состава участников еще 12 лет назад."Так что не для всех эта "конфетка" подходит. Конкурс каждый год приобретает окраску, которой не хотелось бы видеть. Свернули с хорошей светлой дорожки в пользу хайпа и денег. Когда-нибудь зритель это поймет, рейтинги упадут и организаторы одумаются и вернутся к истокам", - убежден Бабичев.Международный песенный конкурс "Евровидение" проводится с 1956 года Европейским вещательным союзом. В 2023-м он состоится в 67-й раз, на этот раз в Великобритании. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11, на 13 мая назначены финальные выступления артистов в Ливерпуле на "Ливерпуль Арене".В "Евровидении-2023" примут участие 37 стран. 31 выступит в двух полуфиналах — в каждом выберут по десять претендентов на победу. В финале к ним присоединятся еще шесть стран: Франция, Германия, Италия, Испания, Украина и Великобритания.В песенном конкурсе в этом году примут участие все страны, которые выступали в 2022-м, за исключением отказавшихся Болгарии, Северной Македонии и Черногории. Россия и Белоруссия участие в "Евровидении-2023" принимать не будут.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно, где пройдет Евровидение-2023Евровидение-2023 на Украине отменилиСлуцкий о "Евровидении": филиал политического балагана Брюсселя

https://crimea.ria.ru/20220617/ukraina-ne-khochet-otdavat-evrovidenie-1123576320.html

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евровидение, в мире, культура, общество, музыка, политика, мнения, евгений бабичев