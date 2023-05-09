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Чего ждать от "Евровидения" в этом году – музыкальный критик - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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https://crimea.ria.ru/20230509/chego-zhdat-ot-evrovideniya-v-etom-godu--muzykalnyy-kritik-1128562480.html
Чего ждать от "Евровидения" в этом году – музыкальный критик
Чего ждать от "Евровидения" в этом году – музыкальный критик - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Чего ждать от "Евровидения" в этом году – музыкальный критик
Политика убивает "Евровидение", с каждым годом талантливых исполнителей и коллективов на конкурсе становится все меньше, однако отдельные исполнители в этом... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T19:14
2023-05-09T19:14
радио "спутник в крыму"
евровидение
в мире
культура
общество
музыка
политика
мнения
евгений бабичев
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Музыкальный критик Бабичев: политика убивает "Евровидение"
Музыкальный критик Бабичев: политика убивает "Евровидение"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Политика убивает "Евровидение", с каждым годом талантливых исполнителей и коллективов на конкурсе становится все меньше, однако отдельные исполнители в этом году все же заслуживают внимания. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" музыкальный критик Евгений Бабичев.Без политики никуда"Сейчас без политики никуда. Мы видим ее и в спорте, и в культуре, и "Евровидение" не остается в стороне. В этой связи мы не видим среди участников Россию и Белоруссию. Зато год за годом видим Украину в списке фаворитов. Как, например, в прошлом году, когда Украина победила и пару фраз в адрес слушателей вбросила. Без этого никуда", - констатирует эксперт.По оценке Бабичева, хотя победа, вероятнее всего, достанется одной из скандинавских стран, в этом году Украина снова войдет в пятерку фаворитов. Это определяется политическими соображениями, которые еще 15 лет назад были совершенно неприемлемыми для этого конкурса, а сегодня выходят на первое место и постепенно его убивают.Каждый сам выбирает дорогу"Конечно, мы отлично понимаем сколько стоит эфир в прайм-тайм на всех европейских каналах. Для артиста, который представляет свою страну, это большая ответственность и шанс. Но не для всех это то, за что надо так уж держатся", - продолжает эксперт.Он напомнил, что целый ряд стран по разным соображениям отказались принимать участие в конкурсе. И если Болгария, Северная Македония и Черногория пошли на этот шаг в 2023 году исключительно из экономии, то Венгрия еще раньше отказалась от участия из-за слишком навязчивой "гей-повестки", а Турция добровольно вышла из состава участников еще 12 лет назад."Так что не для всех эта "конфетка" подходит. Конкурс каждый год приобретает окраску, которой не хотелось бы видеть. Свернули с хорошей светлой дорожки в пользу хайпа и денег. Когда-нибудь зритель это поймет, рейтинги упадут и организаторы одумаются и вернутся к истокам", - убежден Бабичев.Международный песенный конкурс "Евровидение" проводится с 1956 года Европейским вещательным союзом. В 2023-м он состоится в 67-й раз, на этот раз в Великобритании. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11, на 13 мая назначены финальные выступления артистов в Ливерпуле на "Ливерпуль Арене".В "Евровидении-2023" примут участие 37 стран. 31 выступит в двух полуфиналах — в каждом выберут по десять претендентов на победу. В финале к ним присоединятся еще шесть стран: Франция, Германия, Италия, Испания, Украина и Великобритания.В песенном конкурсе в этом году примут участие все страны, которые выступали в 2022-м, за исключением отказавшихся Болгарии, Северной Македонии и Черногории. Россия и Белоруссия участие в "Евровидении-2023" принимать не будут.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно, где пройдет Евровидение-2023Евровидение-2023 на Украине отменилиСлуцкий о "Евровидении": филиал политического балагана Брюсселя
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96
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евровидение, в мире, культура, общество, музыка, политика, мнения, евгений бабичев
Чего ждать от "Евровидения" в этом году – музыкальный критик

Музыкальный критик Бабичев: политика убивает "Евровидение"

19:14 09.05.2023
 
© AP Photo Martin MeissnerДжере Пойхонен, он же Каария из Финляндии, выступает во время генеральной репетиции первого полуфинала конкурса песни "Евровидение"
Джере Пойхонен, он же Каария из Финляндии, выступает во время генеральной репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo Martin Meissner
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Политика убивает "Евровидение", с каждым годом талантливых исполнителей и коллективов на конкурсе становится все меньше, однако отдельные исполнители в этом году все же заслуживают внимания. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" музыкальный критик Евгений Бабичев.
Музыкальный критик Бабичев: политика убивает "Евровидение"
19:14

Без политики никуда

"Сейчас без политики никуда. Мы видим ее и в спорте, и в культуре, и "Евровидение" не остается в стороне. В этой связи мы не видим среди участников Россию и Белоруссию. Зато год за годом видим Украину в списке фаворитов. Как, например, в прошлом году, когда Украина победила и пару фраз в адрес слушателей вбросила. Без этого никуда", - констатирует эксперт.
По оценке Бабичева, хотя победа, вероятнее всего, достанется одной из скандинавских стран, в этом году Украина снова войдет в пятерку фаворитов. Это определяется политическими соображениями, которые еще 15 лет назад были совершенно неприемлемыми для этого конкурса, а сегодня выходят на первое место и постепенно его убивают.
"Песни хорошие еще есть, есть еще талантливые ребята, за которыми приятно наблюдать. С десяток хороших качественных исполнителей мы с вами наберем в этом году. Но в процентном соотношении музыки, творчества, таланта все меньше и меньше с каждым годом. Боюсь, как бы вся музыкальная составляющая не сошла на нет, оставив царствовать одну политику. Тогда вообще надо хоронить этот конкурс", - считает гость эфира.
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"Конечно, мы отлично понимаем сколько стоит эфир в прайм-тайм на всех европейских каналах. Для артиста, который представляет свою страну, это большая ответственность и шанс. Но не для всех это то, за что надо так уж держатся", - продолжает эксперт.
Он напомнил, что целый ряд стран по разным соображениям отказались принимать участие в конкурсе. И если Болгария, Северная Македония и Черногория пошли на этот шаг в 2023 году исключительно из экономии, то Венгрия еще раньше отказалась от участия из-за слишком навязчивой "гей-повестки", а Турция добровольно вышла из состава участников еще 12 лет назад.
"Так что не для всех эта "конфетка" подходит. Конкурс каждый год приобретает окраску, которой не хотелось бы видеть. Свернули с хорошей светлой дорожки в пользу хайпа и денег. Когда-нибудь зритель это поймет, рейтинги упадут и организаторы одумаются и вернутся к истокам", - убежден Бабичев.
Международный песенный конкурс "Евровидение" проводится с 1956 года Европейским вещательным союзом. В 2023-м он состоится в 67-й раз, на этот раз в Великобритании. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11, на 13 мая назначены финальные выступления артистов в Ливерпуле на "Ливерпуль Арене".
В "Евровидении-2023" примут участие 37 стран. 31 выступит в двух полуфиналах — в каждом выберут по десять претендентов на победу. В финале к ним присоединятся еще шесть стран: Франция, Германия, Италия, Испания, Украина и Великобритания.
В песенном конкурсе в этом году примут участие все страны, которые выступали в 2022-м, за исключением отказавшихся Болгарии, Северной Македонии и Черногории. Россия и Белоруссия участие в "Евровидении-2023" принимать не будут.
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